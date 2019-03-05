В Саратове прошел вечер памяти Нины Шаталиной Актуально » Главные новости — 22-марта-2019 — прочитано 36 раз

17 марта в Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти Нины Валентиновны Шаталиной, в рамках которого прошла презентация её книги «В поиске духовного света».

Н.В. Шаталина (1949 – 2018) – публицист, эссеист, литературный критик и общественный деятель, член Союза журналистов России и большой друг Саратовской писательской организации. Саратовскому читателю она известна по публикациям в газете «Саратовские вести» и журнале «Волга – XXI век». Из-под её пера вышел цикл статей и очерков о саратовских литераторах, деятелях культуры, педагогах, а также проникнутые искренним высокодуховным патриотизмом автобиографические эссе о детстве на Донбассе и в селе Ягодная Поляна Саратовской области.

Нина Валентиновна не раз выступала в Центральной городской библиотеке на встречах читателей с саратовскими писателями в качестве гостя, но её собственный творческий вечер состоялся только сейчас, к сожалению – посмертно. Собравшимся была представлена книга Н.В. Шаталиной «В поиске духовного света», изданная за счёт пожертвований её друзей и знакомых и охватывающая весь спектр творчества этого удивительного человека.

На вечере выступили директор ЦБС Кононенко Ирина Михайловна; председатель реготделения Союза писателей России Владимир Григорьевич Гурьянов; редактор книги «В поиске духовного света», член Союза писателей России Наталия Кочелаева; член Союза журналистов, экс-редактор газеты «Саратовские Вести» Виктор Михайлович Сторчак; бард Алексей Гаврилов; член Союза писателей России, поэт Михаил Муллин; поэт, член Союза писателей России Павел Шаров; член Союза журналистов, писатель Евгений Фёдорович Саблин, друзья Н.В. Шаталиной. Прозвучали обращения к собравшимся от поэта Николая Сергеевича Байбузы (г. Дмитров) и прозаика Марка Зиновьевича Берколайко (г. Воронеж). Ведущим на мероприятии был член Союза писателей России Алексей Александрович Бусс.

С заключительной речью и словами благодарности выступил сын Н.В. Шаталиной - фотохудожник Леонид Шаталин.





17 марта в Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти Нины Валентиновны Шаталиной, в рамках которого прошла презентация её книги «В поиске духовного света».Н.В. Шаталина (1949 – 2018) – публицист, эссеист, литературный критик и общественный деятель, член Союза журналистов России и большой друг Саратовской писательской организации. Саратовскому читателю она известна по публикациям в газете «Саратовские вести» и журнале «Волга – XXI век». Из-под её пера вышел цикл статей и очерков о саратовских литераторах, деятелях культуры, педагогах, а также проникнутые искренним высокодуховным патриотизмом автобиографические эссе о детстве на Донбассе и в селе Ягодная Поляна Саратовской области.Нина Валентиновна не раз выступала в Центральной городской библиотеке на встречах читателей с саратовскими писателями в качестве гостя, но её собственный творческий вечер состоялся только сейчас, к сожалению – посмертно. Собравшимся была представлена книга Н.В. Шаталиной «В поиске духовного света», изданная за счёт пожертвований её друзей и знакомых и охватывающая весь спектр творчества этого удивительного человека.На вечере выступили директор ЦБС Кононенко Ирина Михайловна; председатель реготделения Союза писателей России Владимир Григорьевич Гурьянов; редактор книги «В поиске духовного света», член Союза писателей России Наталия Кочелаева; член Союза журналистов, экс-редактор газеты «Саратовские Вести» Виктор Михайлович Сторчак; бард Алексей Гаврилов; член Союза писателей России, поэт Михаил Муллин; поэт, член Союза писателей России Павел Шаров; член Союза журналистов, писатель Евгений Фёдорович Саблин, друзья Н.В. Шаталиной. Прозвучали обращения к собравшимся от поэта Николая Сергеевича Байбузы (г. Дмитров) и прозаика Марка Зиновьевича Берколайко (г. Воронеж). Ведущим на мероприятии был член Союза писателей России Алексей Александрович Бусс.С заключительной речью и словами благодарности выступил сын Н.В. Шаталиной - фотохудожник Леонид Шаталин.