Лауреатами премии Губернатора стали легендарный кинооператор, корреспондент районки, две молодые журналистки Актуально » Главные новости — 22-марта-2019 — прочитано 42 раз Распоряжением Губернатора области о присуждении премии и стипендии в сфере журналистики на первое полугодие 2019 года. Лауреатами премии стали ветераны журналистики – кинооператор ГТРК «Саратов» ВильАбузяров, корреспондент Духовницкой газеты «Авангард» Юрий Пронин.Стипендию Губернатора области также получат молодые журналистки – Жанна Савенкова и Анастасия Евдокимова.



Виль Абузяров пришел работать на Саратовскую студию телевидения в апреле 1958 года. Свыше 40 лет является членом Союза журналистов и Союза кинематографистов СССР. Наиболее полно творческие возможности Абузярова-кинооператора в 60-е годы прошлого века раскрылись в телефильмах: «На окраине», «Человек Иван Чижиков», «Старик», «Без права на пощаду». Много лет В.Абузяров являлся ведущим кинооператором в редакции информации ГТРК «Саратов».

Юрий Пронин начал трудовую деятельность в Духовницкой редакции газеты «Авангард» в мае 1988 года. И до сих пор пропагандирует передовые методы работы лучших трудовых коллективов района.

Первый опыт в журналистике Жанны Савенковой – участие в качестве корреспондента, ведущей и выпускающего редактора в студенческом телепроекте СНИГУ им. Н.Г.Чернышевского «Мне нравится». Работает корреспондентом информационной программы «Вести» на телеканале ГТРК «Саратов».

Студентка института филологии и журналистики СНИГУ Анастасия Евдокимова с сентября 2015 г. работала в качестве контент-редактора электронной версии студенческого журнала «СГУщёнка», была корреспондентом студенческого телепроекта СГУ «Мне нравится». С апреля 2018 года А.Евдокимова - сотрудник Центра СМИ СГУ. В ноябре 2018 года Анастасия стала обладателем специального приза Российской национальной премии «Студент года -2018» в Казани в номинации «Журналистика».

Министерство информации и печати совместно с Саратовским региональным отделением Союзу журналистов России поздравили победителей. В адрес каждого номинанта среди молодых журналистов направлено поздравление от имени членов жюри конкурса. В нем отмечено, что представленные работы отвечают критериям отбора, главными из которых являются значимость поднимаемых проблем, наличие чётко выраженной гражданской позицией, глубина раскрытия темы. Отмечены образность, ясность стиля подачи материала, яркость языковых средств, самостоятельность суждений.

Член жюри председатель Саратовского регионального отделения СЖР Лидия Златогорская отметила, чтовысокий профессиональный уровень, положительный отзыв организации, представившей кандидатов на конкурс, дают надежду на то, что и в дальнейшем номинанты будут проявлять себя в журналистике. Если способности и желания совпадают, то организация готова принять их заявление о вступлении в члены общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».



