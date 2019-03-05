Журналистов приглашают к участию в творческом конкурсе «Я – участник «Зеленой Весны-2019» Актуально » Главные новости — 18-марта-2019 — прочитано 24 раз



Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» мы проводим в 6-й раз. В 2018 году в субботнике приняли участие около 3 млн человек во всех регионах России. Лучшим организаторам субботников мы вручаем призы и подарки. В этом году принято решение о проведении творческого конкурса, главная цель которого – выявление и поощрение творческих людей, участвующих в субботнике. В одной из номинаций конкурса – «Зеленая строка» – могут принять участие представители СМИ. Награждение победителей конкурса состоится 5 июня 2019 года (День эколога) в Москве.



Фонд и ВООП – общественные организации, которые не извлекают никакой коммерческой прибыли от проведения Всероссийского субботника и конкурса. Мы хотим вовлечь в добровольную экологическую деятельность как можно больше участников, сделать нашу страну чище.

Положение о конкурсе, анкета участника конкурса и анонс - в прикрепленных файлах.



Фонд имени В.И. Вернадского в социальных сетях:



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15-03-2019_13-33-32.zip [1,12 Mb] (cкачиваний: 0) С 20 апреля по 1 июня 2019 года экологический Фонд имени В.И. Вернадского совместно с Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) проводят творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны-2019».Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» мы проводим в 6-й раз. В 2018 году в субботнике приняли участие около 3 млн человек во всех регионах России. Лучшим организаторам субботников мы вручаем призы и подарки. В этом году принято решение о проведении творческого конкурса, главная цель которого – выявление и поощрение творческих людей, участвующих в субботнике. В одной из номинаций конкурса – «Зеленая строка» – могут принять участие представители СМИ. Награждение победителей конкурса состоится 5 июня 2019 года (День эколога) в Москве.Фонд и ВООП – общественные организации, которые не извлекают никакой коммерческой прибыли от проведения Всероссийского субботника и конкурса. Мы хотим вовлечь в добровольную экологическую деятельность как можно больше участников, сделать нашу страну чище.Положение о конкурсе, анкета участника конкурса и анонс - в прикрепленных файлах.Фонд имени В.И. Вернадского в социальных сетях:VK: https://vk.com/vernadskyfondFB: https://www.facebook.com/VernadskyFond/Instagram: https://www.instagram.com/vernadskyfond/