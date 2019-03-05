Почетный гражданин Земли Вольской — наша коллега Ольга Шавыкина! Актуально » Главные новости — 13-марта-2019 — прочитано 72 раз

Ольга Ивановна Шавыкина родилась в 1953 году, после окончания Воронежского госуниверситета, получив специальность журналиста, работала корреспондентом редакции радиовещания в г.Балашове, ответственным секретарем районной гвазеты в городе Бикин Хабаровского края, корреспондентом вольской газеты «Цемент», возглавляла редакцию радиовещания г.Вольска, а затем МУ «Телекомпания «Вольск», сотрудничала и продолжает сотрудничать с ГТРК «Саратов».

За материалы патриотической направленности удостоена премии «Золотое перо» Саратовского отделения Союза журналистов РФ. За освещение работы депутатов областной Думы отмечена почетной грамотой Саратовской областной Думы. Избиралась депутатом городского совета, а в 2012-2013 годах заместителем главы города. С 2013 года и до сих пор является председателем вольского совета ветеранов. В составе этой общественной организации около 22 тысяч пенсионеров разных ведомств, объединенных в 126 первичных ветеранских организаций. Совет ветеранов Вольского муниципального района под руководством О.И.Шавыкиной защищает интересы вольчан старшего поколения, ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ольга Ивановна — организатор и ведущая памятных встреч поколений: «Мы помним, мы гордимся», «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», «Ты припомни, Россия», «На огненных верстах Победы», благотворительных марафонов «Героев помнит Ваольская земля».

По инициативе Ольги Ивановны и совета ветеранов в год 70-летия Победы у мемориала «Вечный огонь» методом народной стройки был торжественно открыт памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы, чьи имена связаны с Вльской землей. Продолжая работу по увековечиванию памяти защитников Отечества, О.И. Шавыкина на протяжении шести лет является бойцом поискового отряда «Память», в составе которого выезжала на Вахты памяти по местам боев в Смоленскую, Калужскую, Воронежскую, Новгородскую, Волгоградскую области. В последний раз участвовала в раскопках минувшим летом, и планирует новую поездку на нынешнее! Награждена медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи» от Российского Союза ветеранов Афганистана, медалью Боевого братства «За участие в поисковом движении». Является редактором ежемесячного выпуска «Старшее поколение» в газете «Вольская жизнь», готовит материалы о фронтовиках, блокадниках, тружениках тыла в газете «Вольская неделя», «Радио России Саратов». Она член партии «Единая Россия», член политсовета местного отделения. С 2016 года является депутатом Вольского муниципального собрания. Решением Вольского муниципального собрания от 28 декабря 2018 года Ольге Ивановне Шавыкиной присвоено звание почетного гражданина Земли Вольской.

Лидия Златогорская, Тамара Катилевская



С присвоением почетного звания поздравляем Ольгу Ивановну, желаем творческих успехов, интересных акций, новых командировок!







В нашем сообществе значительное событие — достойное признание общественной работы ветерана труда, журналиста с большим стажем. За последнее время, можно сказать, довольно редкое. Судьба у Ольги Ивановны, действительно во многом символичная. Она уроженка Балашова, почетным гражданином которого была ее мама Валентина Гавриловна Рязанова, участница Великой Отечественной войны! Валентина Гавриловна окончила десятилетку в год начала войны — в 1941-м, балашовскую школу в то время №7. В родной город вернулась после победы и стала журналистом, членом Союза журналистов. Работала в «Балашовской правде», долгое время возглавляла редакцию балашовского радио. Общественница, заводила, патриот и воспитатель поколения молодежи в духе преданности Родине - это не высокие слова, а повседневность прожившего девять десятков лет человека. Она долгое время возглавляла балашовский совет ветеранов. Дочь приняла эстафету у самого близкого человека, несет ее достойно.Ольга Ивановна Шавыкина родилась в 1953 году, после окончания Воронежского госуниверситета, получив специальность журналиста, работала корреспондентом редакции радиовещания в г.Балашове, ответственным секретарем районной гвазеты в городе Бикин Хабаровского края, корреспондентом вольской газеты «Цемент», возглавляла редакцию радиовещания г.Вольска, а затем МУ «Телекомпания «Вольск», сотрудничала и продолжает сотрудничать с ГТРК «Саратов».За материалы патриотической направленности удостоена премии «Золотое перо» Саратовского отделения Союза журналистов РФ. За освещение работы депутатов областной Думы отмечена почетной грамотой Саратовской областной Думы. Избиралась депутатом городского совета, а в 2012-2013 годах заместителем главы города. С 2013 года и до сих пор является председателем вольского совета ветеранов. В составе этой общественной организации около 22 тысяч пенсионеров разных ведомств, объединенных в 126 первичных ветеранских организаций. Совет ветеранов Вольского муниципального района под руководством О.И.Шавыкиной защищает интересы вольчан старшего поколения, ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ольга Ивановна — организатор и ведущая памятных встреч поколений: «Мы помним, мы гордимся», «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», «Ты припомни, Россия», «На огненных верстах Победы», благотворительных марафонов «Героев помнит Ваольская земля».По инициативе Ольги Ивановны и совета ветеранов в год 70-летия Победы у мемориала «Вечный огонь» методом народной стройки был торжественно открыт памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы, чьи имена связаны с Вльской землей. Продолжая работу по увековечиванию памяти защитников Отечества, О.И. Шавыкина на протяжении шести лет является бойцом поискового отряда «Память», в составе которого выезжала на Вахты памяти по местам боев в Смоленскую, Калужскую, Воронежскую, Новгородскую, Волгоградскую области. В последний раз участвовала в раскопках минувшим летом, и планирует новую поездку на нынешнее! Награждена медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи» от Российского Союза ветеранов Афганистана, медалью Боевого братства «За участие в поисковом движении». Является редактором ежемесячного выпуска «Старшее поколение» в газете «Вольская жизнь», готовит материалы о фронтовиках, блокадниках, тружениках тыла в газете «Вольская неделя», «Радио России Саратов». Она член партии «Единая Россия», член политсовета местного отделения. С 2016 года является депутатом Вольского муниципального собрания. Решением Вольского муниципального собрания от 28 декабря 2018 года Ольге Ивановне Шавыкиной присвоено звание почетного гражданина Земли Вольской.Лидия Златогорская, Тамара Катилевская