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SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста Конкурсы: Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России” 18-января-2018 — прочитано 972 раз 3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале 3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее... Все конкурсы! Поздравляем Александра Ивановича Симонова с 85-летним юбилеем! Актуально » Главные новости — 12-марта-2019 — прочитано 14 раз

После окончания университета один год учительствовал в сельской школе в Чувашии, затем перешел на газетную работу и с тех пор полностью посвятил себя журналистике. Начинал в районной газете «Коллективист» (с. Ровное Саратовской области), работал в областных газетах - «Балашовской правде», «Пензенской правде», воронежской «Коммуне», саратовском «Коммунисте». Был литературным сотрудником, собственным и специальным корреспондентом, заместителем ответственного секретаря, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора.

Имеет многочисленные публикации в столичных газетах и журналах, коллективных сборниках. Автор трех книг. Последняя из них - «Сидоров против Гиммлера» - вышла в Саратове двумя изданиями и получила широкий резонанс. (Об этом подробнее в статье Ольги Летувет «Как саратовский солдат Гиммлера поймал», размещенной в разделе «Книжная полка» на сайте «Школа юного журналиста»).

Основные темы публикаций - люди труда, военно-патриотическое воспитание, образование, наука, культура.

Отличник печати, лауреат журналистской премии имени М.С. Ольминского, награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь Великой Победы, медалью ВДНХ СССР, дипломом губернатора Саратовской области.

По убеждению Симонова, докопаться до сути, раскрыть правду, описать то или иное событие – в этом суть профессии журналиста, которая нередко перетекает в писательство или исторические исследования. Книга Александра Симонова «Сидоров против Гиммлера», посвященная Великой Отечественной войне, раскрывает истинные обстоятельства ареста Генриха Гиммлера – одного из самых могущественных и одиозных руководителей гитлеровской Германии.

Первым для Александра Симонова настоящим испытанием на профпригодность в журналистике было задание редакции областной газеты «Коммунист» написать репортаж со школьных выпускных экзаменов. Он делится воспоминаниями с молодыми коллегами: «Я все думал – как же это описать: сидят школьники, пишут сочинения. Но потом вспомнил себя, как сам волновался, чего ждал. Наблюдал за этими ребятами, и постепенно текст стал вырисовываться. Потом я взял несколько сочинений и использовал их в своем материале. Репортаж писался «в досыл», то есть сдавать его надо было в тот же день. И вот мои редакторы нашли в тексте цитату из Маяковского, которую я там обыгрывал. Откуда она? Не знаешь? Садись – ищи. И выкинуть цитату нельзя – текст потеряется, и не ставить текст тоже нельзя – дыра в полосе. И вот я сел в библиотеке редакции и два часа листал Маяковского, пока все-таки цитату не нашел! Это многому меня научило – прежде всего, нести ответственность за то, что ты пишешь».

В «Коммунисте» он трудился до 1991 года, а потом, когда старая система рухнула и пришла новая журналистика, ушел на пенсию. Однако работу не оставил. Работать над документами об истинных обстоятельствах ареста Гиммлера он начал еще в редакции.

- Очень хотелось восстановить справедливость, - рассказывает Александр Иванович. - Многие историки полагают, что к аресту Гиммлера причастна британская разведка. Но это не так. В моих руках оказались документы, раскрывающие истину: фашиста на самом деле поймали саратовец Иван Сидоров и рязанец Василий Губарев. Следы их после 1945 года терялись. Но та публикация позволила отыскать вдову Сидорова – она жила в Саратове. Так мы получили новые сведения, переписку Сидорова с Губаревым.

Первое издание книги «Сидоров против Гиммлера» вышло при финансовом содействии областных властей в конце 2006 года небольшим тиражом - всего 1000 экземпляров. Второе издание увидело свет в мае 2008 года (тираж - 2000 экземпляров). Автор дополнил его новыми материалами.

Александр Иванович продолжает работать с архивными документами. Также живо интересуется процессами, которые проходят в журналистике. Огорчает отсутствие серьезных расследовательских жанров, радует приход новых информационных технологий. При этом Александр Иванович предостерегает коллег не уповать на эти возможности, а как можно рациональнее использовать их при подготовке текстов. По его глубокому убеждению, живое честное слово журналиста в море информации становится более востребованным.

Александр Иванович Симонов - в гуще событий. На круглых столах и переговорных площадках, которые организует региональное отделение СЖР, ему всегда есть что сказать, есть что ненавязчиво и по делу посоветовать молодым коллегам.

Проект «Школа юных журналистов: связь поколений для развития гражданской журналистики» вызвал у ветерана неподдельный интерес, и он принял активное участие в нем. Когда в декабре был открыт наш новый сайт «Школа юного журналиста» , он прислал свои ответы на вопросы юнкоров о сути профессии, о том, каким надо быть журналистом. Текст был размещен на сайте, а здесь мы его воспроизводим полностью, так как искренний рассказ о времени, о себе, о любимом деле, дает возможность лучше узнать старших коллег, понять их мотивации, восхититься их силой убежденности и уважения к традициям.

Итак, на вопросы юнкоров из Лысогорской школы юных журналистов «Журналистик» отвечает Александр Иванович Симонов.



«Как я стал журналистом



Насколько помню себя, всегда хотелось писать и рисовать. В школьные годы активничал в составе редколлегии стенной газеты. Очень любил писать сочинения на вольные или вполне определённые, но не связанные с программой по литературе темы. Такие задания на дом мы получали часто. После окончания школы был филфак СГУ. Уже на первом курсе стал сотрудничать с газетами. В зимние каникулы домой, в Алексеевку Хвалынского района, не поехал: меня приняли нештатным корреспондентом многотиражной газеты «Саратовский водник», и я с увлечением окунулся в мир труда и быта рабочего коллектива судоремонтного завода. Писал – вплоть до окончания университета в ставшую родной многотиражку заметки, зарисовки, корреспонденции и даже пробовал себя в жанре очерка. В эти же годы был пригрет также редакциями областных газет «Молодой сталинец» (впоследствии «Заря молодёжи») и «Коммунист», охотно выполнял их задания.

По окончании филфака год преподавал русский язык и литературу в средней школе. Это мне нравилось, но тяга к журналистике пересилила. В секторе печати обкома партии предложили поехать в с. Ровное. Там в районной газете под началом опытнейшего и по-отечески внимательного к моему перу редактора В.А.Бобылёва я и познал, что значит быть профессиональным газетчиком, окончательно понял: журналистика – это моё! Она стала главным делом всей жизни. Вскоре меня перевели в областную газету «Балашовская правда». Довелось поработать в других областных газетах – пензенской, воронежской и родной саратовской. Всегда гордился своей профессией, бережно нёс ко многому обязывающее звание – Журналист.



Как стать главным редактором?



Есть два способа.

Способ первый. Будучи школьником, студентом или уже рабочим, служащим и т.п., ты часто пишешь в газету заметки, корреспонденции на актуальные темы. Если это хорошо получается, тебя могут зачислить в нештатные корреспонденты. То есть ты продолжаешь учиться, работать и в то же время выполняешь задания редакции. Заметят в тебе творческую жилку – могут зачислить в штат. Здесь надо чётко исполнять редакционные тематические планы, проявлять инициативу в постановке и разработке на страницах газеты жгучих проблем, которые решаются (или не решаются) в стране, области, районе и т.д. К тому же писать свои и готовить к печати авторские материалы так, чтобы они на еженедельных редакционных летучках признавались лучшими. И, конечно, по графику участвовать в выпуске газеты (вычитка материалов, дежурство по номеру). Если ко всему этому проявишь и недюжинные организаторские способности, то тебя могут выдвинуть на должность заведующего отделом, ответственного секретаря или заместителя редактора. Вот отсюда – прямой путь в кресло главного редактора. Правда, при одном условии: все твои положительные качества должен заметить учредитель издания, и если они его устраивают, то принимай поздравления.

Всё так, но только за своё 56-летнее пребывание в членах Союза журналистов СССР и России среди своих коллег я не встречал таких, кто бы на первое место ставил перед собой цель – непременно стать главным редактором. Карьеризм и истинная журналистика несовместимы.

Способ второй. Если ты очень богат, то учреждаешь свою собственную газету, набираешь необходимый штат, сам себя назначаешь главным редактором и выпускаешь нечто вроде рекламного издания, каких сейчас тьма-тьмущая. Но это уже не журналистика, а обыкновенное предпринимательство.



Куда пойти учиться, чтобы стать журналистом?



Куда угодно. Можно окончить, например, технический, сельскохозяйственный, юридический, педагогический или какой другой вуз и стать хорошим журналистом, если есть творческая искорка и неуёмная тяга к этой профессии. Именно такие составляли большинство в редакции областной газеты «Коммунист», которая была одной из лучших в Советском Союзе, имея ежедневный тираж более 230 тысяч экземпляров. Они глубоко вникали в суть проблематики, связанной с полученной в вузе специальностью, и выдавали на страницы газеты веские, убедительные, добротные материалы. Конечно, получить диплом журналиста в таком университете, как наш Саратовский, безусловно, заслуживает горячего одобрения. Если выбор выстрадан и подтверждён практикой, то куда уж лучше. А если намереваешься идти на журфак только потому, что это «модно, престижно», то лучше заняться чем-то другим.



Чем отличается жёлтая пресса?



Отличается тем, что специализируется на сплетнях, смакует подробности убийств, грабежей, насилия, беспардонно внедряется в личную, интимную жизнь известных людей. Иначе говоря, она ориентирована на самого невзыскательного обывателя.



Что правильнее: решиться на написание скандального материала или сгладить острые углы (можно ли при этом считать себя журналистом)?



За скандальный материал лучше вообще не браться – он годится только для жёлтой прессы. Видимо, здесь имеется в виду не скандальный, а острокритический материал. Тогда другой разговор. Ступая на журналистскую стезю, каждый должен поклясться перед своей совестью, что будет всегда писать правду и только правду. Если подготовленный для газеты материал имеет безукоризненную основу, то есть все факты тщательно проверены, выводы аргументированы, а в блокноте ещё остаётся солидный запас фактов в пользу твоей принципиальной позиции, то нечего и думать о «сглаживании острых углов». Такая публикация только добавит авторитета автору.



На какие темы интереснее писать?



Это, как правило, каждый для себя решает сам. Лучше всего писать о том, что хорошо знаешь, в чём глубоко разбираешься, к чему душа лежит. Главное, чтобы тема вдохновляла на творчество. Одни выбирают сферу культуры, искусства, другие экономику, третьих привлекают сельская жизнь, проблемы демографии, экологии... В полюбившейся тематике журналист оттачивает своё перо, наращивает мастерство, совершенствует стиль. В то же время ты должен в любое время быть готовым писать по заданию редактора и на другие темы. А быть готовым - означает постоянно расширять свой кругозор, чтобы суметь быстро войти в новую тему. Ведь времени для выполнения такого задания обычно в обрез.



Какую ответственность несет журналист за недостоверную информацию?



Журналист не имеет права на публикацию недостоверной информации. А уж коли так получилось, и журналист понял свою ошибку, то он обязан опубликовать информацию достоверную и извиниться. Однако ошибка ошибке рознь. Если речь идёт о чём-то существенном, например в пылу обличения кого-либо журналист передёрнул факты или недобросовестно их проверил, то дело может дойти до суда. А редактор вправе решать – держать такого журналиста или указать ему на дверь.



Какая зарплата у журналистов?



В разных изданиях разная. Скажу только одно: больших денег журналисты не получали никогда.



Защищены ли журналисты законом?



Да, защищены. Есть специальный закон, который так и называется «Закон о СМИ». В нём прописаны и обязанности журналиста, его ответственность за написанное и его права.



Бывает, слышишь: он (она) – продажный журналист. Кто он? По собственной ли воле таковыми становятся?



В определённом смысле в условиях капитализма таковыми являются все работающие в частных изданиях журналисты. Свои способности, свой талант, свою волю они за зарплату (оклад плюс гонорар) продают хозяину издания, чью волю обязаны выполнять. Ведь газету (журнал) он заводит в своих личных интересах, вот его эти интересы и диктуют принятому на работу журналисту, о чём и как писать. Отвечает линия данного издания твоим убеждениям, твоей жизненной позиции - значит, стоит сюда наниматься, если нет - ищи другое издание. А вообще, согласно словарю Ожегова, продажным является тот, кто за деньги, за подкуп готов на бесчестные поступки.



По вашему мнению: будущее за печатными СМИ или за электронными?



В спорах на этот счёт копья ломаются давно – уж не полвека ли, а оба эти вида СМИ продолжают себе жить каждый своей жизнью. Разумеется, они приобретают новый облик и содержание в соответствии с требованиями времени и общественными процессами. Думаю, и впредь, видоизменяясь, будут существовать параллельно.



Правда ли, что к журналистам зачастую обращаются без отчества? Если да, то почему?



Не замечал, чтобы к журналистам обращались как-то иначе, чем к людям других профессий. Что касается подписи под публикациями, то здесь ставится только имя и фамилия. Это давняя-предавняя традиция. Однако и в текстах журналисты с некоторых пор стали называть всех без исключения только по имени и фамилии – без отчества. Это пришло к нам с Запада и противоречит традициям русского народа. Ведь даже в самых глухих деревнях взрослые люди называют друг друга по имени-отчеству.



Журналист должен быть смелым, чтобы говорить правду?



Да, должен быть смелым. Трусливый человек, приспособленец в журналистике не приживётся. Если у журналиста внутри всё закипело при виде каких-то недостатков в жизни, его долг – ринуться в бой, вскрыть эти недостатки, назвать виновных, а на это не так-то легко пойти. Ведь виновные, которых ты выставил на всеобщее обозрение, будут оправдываться, опротестовывать, жаловаться на тебя. Не всякий выдержит такое давление, нужны и смелость, и мужество. Но ты обязательно должен быть уверен, что прав на все сто процентов, что всё проверено и перепроверено и никакие опровержения тебе не страшны.



Какие качества надо воспитывать в себе, чтобы стать журналистом?



О некоторых качествах уже сказано в ответах на предыдущие вопросы. Главное – насколько этот выбор выстрадан и подтверждён пусть небольшой, но очень серьёзной практикой. Журналист не может быть безразличным человеком, он всё вокруг видит острее, глубже, чем другие, и умеет написать об увиденном ярко, интересно, убедительно. А для этого необходимо, как уже сказано, постоянно расширять свой кругозор, стремиться к тому, чтобы в совершенстве владеть русским литературным языком с его богатейшей лексикой, терпеливо, творчески работать над текстом, над каждым словом, выковывать свой творческий стиль. Ну и, опять повторюсь, быть честным, порядочным, совестливым, смелым, иметь твёрдые убеждения, занимать безукоризненную жизненную позицию. И всю жизнь учиться, учиться и учиться писать. Конца этой учёбе не бывает. Часто в нашем профессиональном кругу говорят, что журналистика – не профессия, а состояние души. Так оно и есть».

Поздравляем Александра Ивановича с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма!



Лидия Златогорская













Александр Иванович Симонов – один из тех саратовских журналистов, чья творческая судьба тесно связана с региональным отделением СЖР. Он член Союза журналистов России с 1958 года, а сама организация родилась всего годом раньше. Все, что связано с защитой профессиональных основ и гласности, принципиальности и ответственности журналиста, - это и его основные профессиональные ориентиры. Он родился в г. Балаково. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 1952 году и отделение печати Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1967 году.После окончания университета один год учительствовал в сельской школе в Чувашии, затем перешел на газетную работу и с тех пор полностью посвятил себя журналистике. Начинал в районной газете «Коллективист» (с. Ровное Саратовской области), работал в областных газетах - «Балашовской правде», «Пензенской правде», воронежской «Коммуне», саратовском «Коммунисте». Был литературным сотрудником, собственным и специальным корреспондентом, заместителем ответственного секретаря, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора.Имеет многочисленные публикации в столичных газетах и журналах, коллективных сборниках. Автор трех книг. Последняя из них - «Сидоров против Гиммлера» - вышла в Саратове двумя изданиями и получила широкий резонанс. (Об этом подробнее в статье Ольги Летувет «Как саратовский солдат Гиммлера поймал», размещенной в разделе «Книжная полка» на сайте «Школа юного журналиста»).Основные темы публикаций - люди труда, военно-патриотическое воспитание, образование, наука, культура.Отличник печати, лауреат журналистской премии имени М.С. Ольминского, награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь Великой Победы, медалью ВДНХ СССР, дипломом губернатора Саратовской области.По убеждению Симонова, докопаться до сути, раскрыть правду, описать то или иное событие – в этом суть профессии журналиста, которая нередко перетекает в писательство или исторические исследования. Книга Александра Симонова «Сидоров против Гиммлера», посвященная Великой Отечественной войне, раскрывает истинные обстоятельства ареста Генриха Гиммлера – одного из самых могущественных и одиозных руководителей гитлеровской Германии.Первым для Александра Симонова настоящим испытанием на профпригодность в журналистике было задание редакции областной газеты «Коммунист» написать репортаж со школьных выпускных экзаменов. Он делится воспоминаниями с молодыми коллегами: «Я все думал – как же это описать: сидят школьники, пишут сочинения. Но потом вспомнил себя, как сам волновался, чего ждал. Наблюдал за этими ребятами, и постепенно текст стал вырисовываться. Потом я взял несколько сочинений и использовал их в своем материале. Репортаж писался «в досыл», то есть сдавать его надо было в тот же день. И вот мои редакторы нашли в тексте цитату из Маяковского, которую я там обыгрывал. Откуда она? Не знаешь? Садись – ищи. И выкинуть цитату нельзя – текст потеряется, и не ставить текст тоже нельзя – дыра в полосе. И вот я сел в библиотеке редакции и два часа листал Маяковского, пока все-таки цитату не нашел! Это многому меня научило – прежде всего, нести ответственность за то, что ты пишешь».В «Коммунисте» он трудился до 1991 года, а потом, когда старая система рухнула и пришла новая журналистика, ушел на пенсию. Однако работу не оставил. Работать над документами об истинных обстоятельствах ареста Гиммлера он начал еще в редакции.- Очень хотелось восстановить справедливость, - рассказывает Александр Иванович. - Многие историки полагают, что к аресту Гиммлера причастна британская разведка. Но это не так. В моих руках оказались документы, раскрывающие истину: фашиста на самом деле поймали саратовец Иван Сидоров и рязанец Василий Губарев. Следы их после 1945 года терялись. Но та публикация позволила отыскать вдову Сидорова – она жила в Саратове. Так мы получили новые сведения, переписку Сидорова с Губаревым.Первое издание книги «Сидоров против Гиммлера» вышло при финансовом содействии областных властей в конце 2006 года небольшим тиражом - всего 1000 экземпляров. Второе издание увидело свет в мае 2008 года (тираж - 2000 экземпляров). Автор дополнил его новыми материалами.Александр Иванович продолжает работать с архивными документами. Также живо интересуется процессами, которые проходят в журналистике. Огорчает отсутствие серьезных расследовательских жанров, радует приход новых информационных технологий. При этом Александр Иванович предостерегает коллег не уповать на эти возможности, а как можно рациональнее использовать их при подготовке текстов. По его глубокому убеждению, живое честное слово журналиста в море информации становится более востребованным.Александр Иванович Симонов - в гуще событий. На круглых столах и переговорных площадках, которые организует региональное отделение СЖР, ему всегда есть что сказать, есть что ненавязчиво и по делу посоветовать молодым коллегам.Проект «Школа юных журналистов: связь поколений для развития гражданской журналистики» вызвал у ветерана неподдельный интерес, и он принял активное участие в нем. Когда в декабре был открыт наш новый сайт «Школа юного журналиста» , он прислал свои ответы на вопросы юнкоров о сути профессии, о том, каким надо быть журналистом. Текст был размещен на сайте, а здесь мы его воспроизводим полностью, так как искренний рассказ о времени, о себе, о любимом деле, дает возможность лучше узнать старших коллег, понять их мотивации, восхититься их силой убежденности и уважения к традициям.Итак, на вопросы юнкоров из Лысогорской школы юных журналистов «Журналистик» отвечает Александр Иванович Симонов.«Как я стал журналистомНасколько помню себя, всегда хотелось писать и рисовать. В школьные годы активничал в составе редколлегии стенной газеты. Очень любил писать сочинения на вольные или вполне определённые, но не связанные с программой по литературе темы. Такие задания на дом мы получали часто. После окончания школы был филфак СГУ. Уже на первом курсе стал сотрудничать с газетами. В зимние каникулы домой, в Алексеевку Хвалынского района, не поехал: меня приняли нештатным корреспондентом многотиражной газеты «Саратовский водник», и я с увлечением окунулся в мир труда и быта рабочего коллектива судоремонтного завода. Писал – вплоть до окончания университета в ставшую родной многотиражку заметки, зарисовки, корреспонденции и даже пробовал себя в жанре очерка. В эти же годы был пригрет также редакциями областных газет «Молодой сталинец» (впоследствии «Заря молодёжи») и «Коммунист», охотно выполнял их задания.По окончании филфака год преподавал русский язык и литературу в средней школе. Это мне нравилось, но тяга к журналистике пересилила. В секторе печати обкома партии предложили поехать в с. Ровное. Там в районной газете под началом опытнейшего и по-отечески внимательного к моему перу редактора В.А.Бобылёва я и познал, что значит быть профессиональным газетчиком, окончательно понял: журналистика – это моё! Она стала главным делом всей жизни. Вскоре меня перевели в областную газету «Балашовская правда». Довелось поработать в других областных газетах – пензенской, воронежской и родной саратовской. Всегда гордился своей профессией, бережно нёс ко многому обязывающее звание – Журналист.Как стать главным редактором?Есть два способа.Способ первый. Будучи школьником, студентом или уже рабочим, служащим и т.п., ты часто пишешь в газету заметки, корреспонденции на актуальные темы. Если это хорошо получается, тебя могут зачислить в нештатные корреспонденты. То есть ты продолжаешь учиться, работать и в то же время выполняешь задания редакции. Заметят в тебе творческую жилку – могут зачислить в штат. Здесь надо чётко исполнять редакционные тематические планы, проявлять инициативу в постановке и разработке на страницах газеты жгучих проблем, которые решаются (или не решаются) в стране, области, районе и т.д. К тому же писать свои и готовить к печати авторские материалы так, чтобы они на еженедельных редакционных летучках признавались лучшими. И, конечно, по графику участвовать в выпуске газеты (вычитка материалов, дежурство по номеру). Если ко всему этому проявишь и недюжинные организаторские способности, то тебя могут выдвинуть на должность заведующего отделом, ответственного секретаря или заместителя редактора. Вот отсюда – прямой путь в кресло главного редактора. Правда, при одном условии: все твои положительные качества должен заметить учредитель издания, и если они его устраивают, то принимай поздравления.Всё так, но только за своё 56-летнее пребывание в членах Союза журналистов СССР и России среди своих коллег я не встречал таких, кто бы на первое место ставил перед собой цель – непременно стать главным редактором. Карьеризм и истинная журналистика несовместимы.Способ второй. Если ты очень богат, то учреждаешь свою собственную газету, набираешь необходимый штат, сам себя назначаешь главным редактором и выпускаешь нечто вроде рекламного издания, каких сейчас тьма-тьмущая. Но это уже не журналистика, а обыкновенное предпринимательство.Куда пойти учиться, чтобы стать журналистом?Куда угодно. Можно окончить, например, технический, сельскохозяйственный, юридический, педагогический или какой другой вуз и стать хорошим журналистом, если есть творческая искорка и неуёмная тяга к этой профессии. Именно такие составляли большинство в редакции областной газеты «Коммунист», которая была одной из лучших в Советском Союзе, имея ежедневный тираж более 230 тысяч экземпляров. Они глубоко вникали в суть проблематики, связанной с полученной в вузе специальностью, и выдавали на страницы газеты веские, убедительные, добротные материалы. Конечно, получить диплом журналиста в таком университете, как наш Саратовский, безусловно, заслуживает горячего одобрения. Если выбор выстрадан и подтверждён практикой, то куда уж лучше. А если намереваешься идти на журфак только потому, что это «модно, престижно», то лучше заняться чем-то другим.Чем отличается жёлтая пресса?Отличается тем, что специализируется на сплетнях, смакует подробности убийств, грабежей, насилия, беспардонно внедряется в личную, интимную жизнь известных людей. Иначе говоря, она ориентирована на самого невзыскательного обывателя.Что правильнее: решиться на написание скандального материала или сгладить острые углы (можно ли при этом считать себя журналистом)?За скандальный материал лучше вообще не браться – он годится только для жёлтой прессы. Видимо, здесь имеется в виду не скандальный, а острокритический материал. Тогда другой разговор. Ступая на журналистскую стезю, каждый должен поклясться перед своей совестью, что будет всегда писать правду и только правду. Если подготовленный для газеты материал имеет безукоризненную основу, то есть все факты тщательно проверены, выводы аргументированы, а в блокноте ещё остаётся солидный запас фактов в пользу твоей принципиальной позиции, то нечего и думать о «сглаживании острых углов». Такая публикация только добавит авторитета автору.На какие темы интереснее писать?Это, как правило, каждый для себя решает сам. Лучше всего писать о том, что хорошо знаешь, в чём глубоко разбираешься, к чему душа лежит. Главное, чтобы тема вдохновляла на творчество. Одни выбирают сферу культуры, искусства, другие экономику, третьих привлекают сельская жизнь, проблемы демографии, экологии... В полюбившейся тематике журналист оттачивает своё перо, наращивает мастерство, совершенствует стиль. В то же время ты должен в любое время быть готовым писать по заданию редактора и на другие темы. А быть готовым - означает постоянно расширять свой кругозор, чтобы суметь быстро войти в новую тему. Ведь времени для выполнения такого задания обычно в обрез.Какую ответственность несет журналист за недостоверную информацию?Журналист не имеет права на публикацию недостоверной информации. А уж коли так получилось, и журналист понял свою ошибку, то он обязан опубликовать информацию достоверную и извиниться. Однако ошибка ошибке рознь. Если речь идёт о чём-то существенном, например в пылу обличения кого-либо журналист передёрнул факты или недобросовестно их проверил, то дело может дойти до суда. А редактор вправе решать – держать такого журналиста или указать ему на дверь.Какая зарплата у журналистов?В разных изданиях разная. Скажу только одно: больших денег журналисты не получали никогда.Защищены ли журналисты законом?Да, защищены. Есть специальный закон, который так и называется «Закон о СМИ». В нём прописаны и обязанности журналиста, его ответственность за написанное и его права.Бывает, слышишь: он (она) – продажный журналист. Кто он? По собственной ли воле таковыми становятся?В определённом смысле в условиях капитализма таковыми являются все работающие в частных изданиях журналисты. Свои способности, свой талант, свою волю они за зарплату (оклад плюс гонорар) продают хозяину издания, чью волю обязаны выполнять. Ведь газету (журнал) он заводит в своих личных интересах, вот его эти интересы и диктуют принятому на работу журналисту, о чём и как писать. Отвечает линия данного издания твоим убеждениям, твоей жизненной позиции - значит, стоит сюда наниматься, если нет - ищи другое издание. А вообще, согласно словарю Ожегова, продажным является тот, кто за деньги, за подкуп готов на бесчестные поступки.По вашему мнению: будущее за печатными СМИ или за электронными?В спорах на этот счёт копья ломаются давно – уж не полвека ли, а оба эти вида СМИ продолжают себе жить каждый своей жизнью. Разумеется, они приобретают новый облик и содержание в соответствии с требованиями времени и общественными процессами. Думаю, и впредь, видоизменяясь, будут существовать параллельно.Правда ли, что к журналистам зачастую обращаются без отчества? Если да, то почему?Не замечал, чтобы к журналистам обращались как-то иначе, чем к людям других профессий. Что касается подписи под публикациями, то здесь ставится только имя и фамилия. Это давняя-предавняя традиция. Однако и в текстах журналисты с некоторых пор стали называть всех без исключения только по имени и фамилии – без отчества. Это пришло к нам с Запада и противоречит традициям русского народа. Ведь даже в самых глухих деревнях взрослые люди называют друг друга по имени-отчеству.Журналист должен быть смелым, чтобы говорить правду?Да, должен быть смелым. Трусливый человек, приспособленец в журналистике не приживётся. Если у журналиста внутри всё закипело при виде каких-то недостатков в жизни, его долг – ринуться в бой, вскрыть эти недостатки, назвать виновных, а на это не так-то легко пойти. Ведь виновные, которых ты выставил на всеобщее обозрение, будут оправдываться, опротестовывать, жаловаться на тебя. Не всякий выдержит такое давление, нужны и смелость, и мужество. Но ты обязательно должен быть уверен, что прав на все сто процентов, что всё проверено и перепроверено и никакие опровержения тебе не страшны.Какие качества надо воспитывать в себе, чтобы стать журналистом?О некоторых качествах уже сказано в ответах на предыдущие вопросы. Главное – насколько этот выбор выстрадан и подтверждён пусть небольшой, но очень серьёзной практикой. Журналист не может быть безразличным человеком, он всё вокруг видит острее, глубже, чем другие, и умеет написать об увиденном ярко, интересно, убедительно. А для этого необходимо, как уже сказано, постоянно расширять свой кругозор, стремиться к тому, чтобы в совершенстве владеть русским литературным языком с его богатейшей лексикой, терпеливо, творчески работать над текстом, над каждым словом, выковывать свой творческий стиль. Ну и, опять повторюсь, быть честным, порядочным, совестливым, смелым, иметь твёрдые убеждения, занимать безукоризненную жизненную позицию. И всю жизнь учиться, учиться и учиться писать. Конца этой учёбе не бывает. Часто в нашем профессиональном кругу говорят, что журналистика – не профессия, а состояние души. Так оно и есть».