О льготах сельским журналистам Актуально » Главные новости — 5-марта-2019 — прочитано 52 раз Уважаемые коллеги!

Обращаем ваше внимание на одну вопиющую несправедливость, которую почему-то предпочитают не замечать – отсутствие льгот сельским журналистам.

Сельские журналисты в общей журналистской братии сродни многостаночникам. В отличие от своих городских коллег они пишут обо всем, здесь нет узких специалистов по культуре, промышленности, политике и т.д. И это не в ущерб качеству, материалы готовятся со знанием дела, профессионально и ответственно. Одной из причин такой разносторонности являются очень маленькие штаты газет, вернее то, что от них осталось. Рынок заставляет делать выбор между беспросветными долгами и оптимизацией. Практически все выбирают оптимизацию.

Но даже ту, оставшуюся половину от штатной численности, содержать очень сложно, поэтому заработная плата у сельских журналистов варьируется от 12 до 15 тысяч рублей, что значительно меньше среднеобластной, да и до среднерайонной не дотягивает. Вот в таких условиях трудятся сельские журналисты. Можно сказать, что журналисты – передовая часть сельской интеллигенции, которую и за интеллигенцию не считают. В сельской местности льготы положены врачам, педагогам, работникам культуры, воспитателям дошкольных учреждений.

Молодые врачи и педагоги получают свой миллион, оплату за поднаем жилья, бесплатные коммунальные услуги (газ, вода, электроэнергия). Это очень правильно и справедливо. Но почему-то в этом списке нет журналистов и других работников сельских СМИ. В масштабах нашего государства расходы на обеспечение льгот журналистам не требуют больших затрат. В то же время она поможет повысить привлекательность профессии и привлечь для работы в редакциях сельских СМИ молодых дипломированных специалистов. А, значит, повысить качество и уровень газет, которые являются единственным источником информирования сельского населения.

Уважаемые коллеги! Давайте устраним эту несправедливость и поможем сельским газетам не только выжить, но и выйти на новый качественный уровень.

Принято на совместном заседании правления Саратовского реготделения Союза журналистов России и коллегии министерства информации и печати. Саратов, 7 февраля 2019 г.