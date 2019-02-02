В Саратове побывал заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий Актуально » Главные новости — 22-февраля-2019 — прочитано 26 раз

Зампред СЖР вместе с членом Общественного совета при МВД и Общественного совета при СКР Эдуардом Петровым и заместителем руководителя Службы выпуска правовых программ ТК "Россия" Михаилом Собяниным провели в Саратове две полезные встречи: с Начальником ГУВД по Саратовской области Николаем Трифоновым и с и.о. Руководителя регионального Следственного управления СКР Сергеем Седовым. Говорили о том, что все уголовные дела по фактам нападений на журналистов в Саратовской области должны быть безусловно расследованы до конца, а исполнители, организаторы и заказчики этих преступлений должны быть установлены. В этом вопросе достигли полного взаимопонимания.

А перед этим Алексей Вишневецкий с председателем реготделения СЖР Лидией Златогорской поговорили с вице-губернатором Саратовской области Игорем Пивоваровым и областным министром информации и печати Светланой Бакал. Сошлись на том, что поддержка СЖ должна быть более системной, в прерогативе - образовательные программы. Кроме того, на встрече задумались о поиске более подходящего помещения для реготделения СЖР.



Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий побывал в офисе Саратовского регионального отделения. Во встрече приняли участие председатель Большого жюри Владимир Рязанов, члены правления.Зампред СЖР вместе с членом Общественного совета при МВД и Общественного совета при СКР Эдуардом Петровым и заместителем руководителя Службы выпуска правовых программ ТК "Россия" Михаилом Собяниным провели в Саратове две полезные встречи: с Начальником ГУВД по Саратовской области Николаем Трифоновым и с и.о. Руководителя регионального Следственного управления СКР Сергеем Седовым. Говорили о том, что все уголовные дела по фактам нападений на журналистов в Саратовской области должны быть безусловно расследованы до конца, а исполнители, организаторы и заказчики этих преступлений должны быть установлены. В этом вопросе достигли полного взаимопонимания.А перед этим Алексей Вишневецкий с председателем реготделения СЖР Лидией Златогорской поговорили с вице-губернатором Саратовской области Игорем Пивоваровым и областным министром информации и печати Светланой Бакал. Сошлись на том, что поддержка СЖ должна быть более системной, в прерогативе - образовательные программы. Кроме того, на встрече задумались о поиске более подходящего помещения для реготделения СЖР.