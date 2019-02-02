|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 934 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
В Саратове побывал заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий
Актуально » Главные новости — 22-февраля-2019 — прочитано 26 раз
Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий побывал в офисе Саратовского регионального отделения. Во встрече приняли участие председатель Большого жюри Владимир Рязанов, члены правления.
Зампред СЖР вместе с членом Общественного совета при МВД и Общественного совета при СКР Эдуардом Петровым и заместителем руководителя Службы выпуска правовых программ ТК "Россия" Михаилом Собяниным провели в Саратове две полезные встречи: с Начальником ГУВД по Саратовской области Николаем Трифоновым и с и.о. Руководителя регионального Следственного управления СКР Сергеем Седовым. Говорили о том, что все уголовные дела по фактам нападений на журналистов в Саратовской области должны быть безусловно расследованы до конца, а исполнители, организаторы и заказчики этих преступлений должны быть установлены. В этом вопросе достигли полного взаимопонимания.
А перед этим Алексей Вишневецкий с председателем реготделения СЖР Лидией Златогорской поговорили с вице-губернатором Саратовской области Игорем Пивоваровым и областным министром информации и печати Светланой Бакал. Сошлись на том, что поддержка СЖ должна быть более системной, в прерогативе - образовательные программы. Кроме того, на встрече задумались о поиске более подходящего помещения для реготделения СЖР.