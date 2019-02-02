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Сергей Суровов помог с изданием книги известного тележурналиста
Актуально » Главные новости — 20-февраля-2019 — прочитано 52 раз
19 февраля состоялась презентация книги известного саратовского тележурналиста, корреспондента службы информационных программ ГТРК «Саратов» Григория Вингурта, которая была издана при поддержке депутата Саратовской области (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова.
«Саратовские переборы, или пособие для начинающих репортеров» – книга, написанная Григорием Вингуртом в жанре мемуаров. Мэтр саратовского телевидения охотно делится с читателями своими воспоминаниями о журналистской работе, фактами из истории становления и развития местного телевещания, рассказывает о встречах с известными людьми – политиками, звездами советской и российской эстрады, вспоминает своих коллег-журналистов и раскрывает секреты профессии и современной «телевизионной кухни».
«Искренне надеюсь, что эта книга найдет отклик не только среди читателей, увлекающихся историей Саратова и нашей области, культурой массмедиа и телевидения, но и станет своеобразным проводником в мир региональной тележурналистики для всех начинающих и будущих телевизионщиков, будет полезной студентам профильных специальностей и ребятам, работающим в вузовских медиацентрах. Больше спасибо депутату Саратовской областной думы, ректору СГЮА, профессору Сергею Борисовичу Суровову за помощь в подготовке и издании книги, без поддержки которого ее выход в свет был бы невозможным!» – отметил Григорий Вингурт.