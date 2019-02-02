Совместное заседание коллегии Минпечати и правления Союза журналистов России Актуально » Главные новости — 12-февраля-2019 — прочитано 41 раз Оно прошло впервые в таком формате. В нем приняли участие и те руководители СМИ, которые не являются членами коллегии, а также известные общественники в области медиа.

Министр информации и печати Светлана Бакал тезисно изложила свой доклад в раздаточном материале, а в выступлении сосредоточилась на резонансных вопросах. 28 место в России в рейтинге уровня развития институтов массовых коммуникаций с выходом в свет 180 СМИ с местным контентом свидетельствует о стабильности положения в области СМИ. Внимание было сосредоточено на достижении финансовой устойчивости. При стагнации рекламного рынка, расширении информационного поля за счет электронных СМИ растет конкуренция за привлечение аудитории, овладение новыми формами распространения.

Было подчеркнуто, что для обеспечения доступа к официальной информации населения и защищая право граждан на информацию органы исполнительной власти расширяют взаимодействие с редакциями, независимо от состава учредителей и организационно-правовой формы собственности издателя. Социально востребованная информация доходит до читателя, слушателя, зрителя благодаря программам взаимодействия СМИ. Так, в рамках заключенных соглашений в районных (муниципальных) изданиях было размещено 930 полос социально значимой информации. Финансовая поддержка составила 10 млн рублей из областного бюджета.

Впервые в Саратовской области субсидии в таком же размере для региональных СМИ оператором проведения конкурса на размещение социально значимой информации стало региональное отделение Союза журналистов России. На всех этапах подготовки и проведения конкурса были обеспечены беспрецедентные открытость, гласность, доступ ко всей информации. Участники совещания отметили высокий организационный уровень конкурса и высказали пожелание его продолжить.

Председатель Саратовского регионального отделения СЖР Лидия Златогорская привела несколько цифр по проведения конкурса: 30 СМИ-участников, комиссии были предоставлены 102 проекта, финансовую поддержку получили 34 проекта от 24 СМИ, которые набрали суммарно самые высокие баллы. Она пожелала участникам следующего конкурса проявлять больше инициативы, сосредоточиться на творчестве, проявить глубину разработки тем, использовать в проектах жанровое разнообразие, синхронизировать свои журналистские подходы с проблемами регионального, федерального масштаба. Она пожелала коллегам разрабатывать такие проекты, результаты реализации которых всех уровней можно было бы представить на конкурсы журналистского мастерства всех уровней.

Коллеги поддержали в целом представленный план работы регионального отделения СЖР на 2019 год. Приоритетные направления – работа с молодежью, ветеранами, укрепление первичных организаций, проведение творческих конкурсов.

По общему мнению, надо провести журналистские акции к 75-летию Великой Победы, наполнить их конкретным вниманием к людям эпохи Победителей, увековечиванию памяти поколений. Эта работа согласовывается с ветеранскими организациями.