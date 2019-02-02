Стартовал литературный конкурс для детей и подростков Актуально » Главные новости — 12-февраля-2019 — прочитано 32 раз В Саратове стартует ХI областной литературный конкурс среди детей и подростков «Строкою пушкинской плененный…», посвященный 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина.

Министерство культуры Саратовской области, областная универсальная научная библиотека, Саратовское региональное отделение Союза писателей России и областной Дом работников искусств приглашает самодеятельных поэтов, прозаиков, публицистов принять участие в ХI областном литературном конкурсе среди детей и подростков«Строкою пушкинской плененный…», посвященный 220 – летию со дня рождения А.С.Пушкина.

На конкурс приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, студенты до 18 лет.

Конкурс проводится по трем номинациям:

- «Проза» (рассказы, сказки, эссе) - не более трех творческих работ;

- «Поэзия» (стихи, поэмы, баллады, эпиграммы) - не более пяти творческих работ;

- «Публицистика» - не более двух материалов.

Творческие работы, анкета-заявка до 1 апреля 2019 года направляются по электронной почте: soyzsaratov@mail.ru (адрес: 410028 г. Саратов, ул. Советская, 20/28. СРО ООО «Союз писателей России») Контактный телефон: (8452) 72-21-81 или по электронной почте sodri@mail.ru. (адрес: 410002, г. Саратов, ул.Соборная,18, Областной Дом работников искусств. Контактный телефон 27-26-85

Более подробно о конкурсе можно узнать на сайтах: Министерства культуры области, Дома работников искусств - sodri. ru, СРОООО «Союз писателей России» - pisatelisaratova.ru

