Саратовцев приглашают на творческую встречу Актуально » Главные новости — 12-февраля-2019 — прочитано 36 раз В рамках проекта

«СОЗВЕЗДИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИМЕН ЗЕМЛИ САРАТОВСКОЙ»



20 февраля 2019 года в 13.00 в Областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с Почетным гражданином Романовского муниципального района, членом районного литературно-поэтического клуба «ПЕРЕЗВОН СЕРДЕЦ» - поэтом, прозаиком, художником Рябининым Иваном Тимофеевичем.



В программе:

- персональная выставка картин «ВРЕМЕНА ГОДА»,

- стихи в исполнении автора,

- выступление ансамбля народной песни «Русская песня»



Приглашаются культурная общественность Саратова, писатели, члены литературных объединений, журналисты, учащиеся, студенты, любители книги. в Областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с Почетным гражданином Романовского муниципального района, членом районного литературно-поэтического клуба «ПЕРЕЗВОН СЕРДЕЦ» - поэтом, прозаиком, художникомВ программе:- персональная выставка картин «ВРЕМЕНА ГОДА»,- стихи в исполнении автора,- выступление ансамбля народной песни «Русская песня»Приглашаются культурная общественность Саратова, писатели, члены литературных объединений, журналисты, учащиеся, студенты, любители книги.