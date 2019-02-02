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18-января-2018 — прочитано 924 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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Саратовцев приглашают на творческую встречу
Актуально » Главные новости — 12-февраля-2019 — прочитано 36 раз
В рамках проекта
«СОЗВЕЗДИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИМЕН ЗЕМЛИ САРАТОВСКОЙ»
20 февраля 2019 года в 13.00 в Областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с Почетным гражданином Романовского муниципального района, членом районного литературно-поэтического клуба «ПЕРЕЗВОН СЕРДЕЦ» - поэтом, прозаиком, художником Рябининым Иваном Тимофеевичем.
В программе:
- персональная выставка картин «ВРЕМЕНА ГОДА»,
- стихи в исполнении автора,
- выступление ансамбля народной песни «Русская песня»
Приглашаются культурная общественность Саратова, писатели, члены литературных объединений, журналисты, учащиеся, студенты, любители книги.