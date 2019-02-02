Поздравляем с юбилеем саратовского тележурналиста Светлану Бородич! Актуально » Главные новости — 11-февраля-2019 — прочитано 55 раз Ты узнаешь ее из тысячи – по словам, по глазам, по голосу



Владимир АКИШИН



Известный саратовский тележурналист, специальный корреспондент ГТРК «Саратов» – филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Светлана Бородич отмечает красивый личный юбилей и 35-летие творческой деятельности.



Именно с ее подачи жители Саратовской области узнают о самых ярких событиях в культурной жизни губернии, звездах отечественного и зарубежного исполнительского искусства: музыкантах, актерах, режиссерах.



Испытание прямым эфиром

Интересный факт: Светлана Бородич была в числе первых студентов филологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, которым в середине 80-х годов прошлого века предложили получить дополнительную специальность – журналистика. Среди преподавателей теории был сам Яков Явчуновский, один из столпов саратовской журналистики.

А в телерадиокомитете, куда пришла работать после вуза Светлана Бородич, ее приняла одна из легенд нашего вещания Светлана Дедух, позже другой мэтр – Лилия Липатова. Благодарность первым наставникам Светлана Владимировна хранит в душе до сих пор.

Два года в главной редакции информации телевидения Саратовской телерадиокомпании стали хорошим стартом в профессии. Вместе с другим известным саратовским тележурналистом Олегом Шоммером Светлана Бородич начала выходить в прямой эфир в новостных программах. Это имело большой резонанс, эпоха дикторов на телевидении проходила.

Прямой эфир и впрямь был испытанием. Но, как признается Светлана Владимировна, во время таких передач она видела перед собой не камеру или абстрактную аудиторию, а представляла вполне конкретных людей, которым рассказывала о событиях. Это позволяло чувствовать себя уверенно и выработать со временем узнаваемую интонацию, которая так ценится в среде настоящих профессионалов и у телезрителей.



К штыку приравняла микрофон

Стремление к диалогу с людьми разными, но обязательно неравнодушными, заинтересованными в изменении жизни общества к лучшему, логично привело Светлану Бородич к жанру информационно-публицистических программ. Такие названия, как «5-й канал», «Наше время», «Вечерний звон», запомнились зрителям острыми и часто нелицеприятными для власти сюжетами.

Светлана Владимировна, например, вспоминает историю, которая наделала много шума в российском масштабе: со своей группой она сняла репортаж из Саратовского военного госпиталя, где лечились солдаты, получившие ранения на первой чеченской войне.

Ребята рассказали на камеру о пережитом на Кавказе, это во многом разнилось с информацией из официальных источников. Репортаж долго не шел в эфир, но у руководства телекомпании все-таки хватило мужества его показать. Последствия проявились незамедлительно: министерство обороны страны выпустило приказ о запрете телевизионных съемок в госпиталях без специального разрешения.

Гордится Бородич и своим участием в протестном движении против строительства химического предприятия НИИХИТ в Энгельсе на берегу Волги, выше водозаборов двух огромных городов. Это была заведомая экологическая катастрофа. Пришлось выдержать очень сильное давление тех, кто хотел заработать немалые средства на этом проекте.

За время работы Светлана Владимировна объехала большую часть районов Саратовской области, всякий раз поражаясь настроению людей, которые в самое трудное время сохраняли уверенность, что их земля будет процветать и что именно здесь нужно строить дома, закладывать сады, рожать и растить детей.

Работа журналиста отмечена наградами российских и международных телевизионных фестивалей и конкурсов. Светлана Бородич – лауреат региональной премии имени Александра Никитина и других.



Культурное пространство – весь мир

Сегодня тележурналист Бородич сосредоточена на культуре, как сфере, которая во многом определяет нравственное здоровье общества. Ее рассказы о театральных премьерах, новых выставках, людях искусства, любительских коллективах ждут с нетерпением, они украшают эфир.

Кстати, когда на концерте или вернисаже мы видим Светлану Владимировну, значит, событие заслуживает особого внимания. Узнают ее по яркой окраске волос. Сейчас, например, они в малиновых тонах.

Всем интересно, откуда такое экстравагантное предпочтение? Все оказалось просто: неудачная краска для волос дала синий оттенок, почему-то тогда понравилось. Со временем это превратилось в стиль и теперь стало неотъемлемой частью образа. Как и этнические мотивы в одежде: шарфы, палантины, украшения ручной работы.

Дело в том, что Светлана Бородич вместе с супругом и дочерью – неутомимые путешественники. Объехали полмира: Европа, Скандинавия, Африка, Индокитай. Причем Светлана Владимировна давно уже отказалась от услуг туристических фирм и, как лоцман, прокладывает маршруты сама.

Интересуют музеи, театры, этнография, архитектура. Любит Париж, но и далекий Пномпень. Ночевала в замках Италии и на стойбище берберов. Есть еще одна страсть – Россия: Подмосковье, Золотое кольцо, Суздаль, муромские леса, теперь вот Казань, куда уезжает на днях. А сколько еще не открыто!

Особое свойство – умение восхищаться миром и никогда не терять интереса к жизни. Это проявляется и в профессии, передается телезрителям. Мы с нетерпением ждем новых репортажей Светланы Бородич.



Статью Владимира Акишина опубликовали в Саратовской областной газете "Регион 64". К поздравлениям коллег присоединяется Саратовское региональное отделение Союза журналистов России. Желаем юбиляру новых успехов, вдохновения, новых путешествий!

Известный саратовский тележурналист, специальный корреспондент ГТРК «Саратов» – филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Светлана Бородич отмечает красивый личный юбилей и 35-летие творческой деятельности.Именно с ее подачи жители Саратовской области узнают о самых ярких событиях в культурной жизни губернии, звездах отечественного и зарубежного исполнительского искусства: музыкантах, актерах, режиссерах.Интересный факт: Светлана Бородич была в числе первых студентов филологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, которым в середине 80-х годов прошлого века предложили получить дополнительную специальность – журналистика. Среди преподавателей теории был сам Яков Явчуновский, один из столпов саратовской журналистики.А в телерадиокомитете, куда пришла работать после вуза Светлана Бородич, ее приняла одна из легенд нашего вещания Светлана Дедух, позже другой мэтр – Лилия Липатова. Благодарность первым наставникам Светлана Владимировна хранит в душе до сих пор.Два года в главной редакции информации телевидения Саратовской телерадиокомпании стали хорошим стартом в профессии. Вместе с другим известным саратовским тележурналистом Олегом Шоммером Светлана Бородич начала выходить в прямой эфир в новостных программах. Это имело большой резонанс, эпоха дикторов на телевидении проходила.Прямой эфир и впрямь был испытанием. Но, как признается Светлана Владимировна, во время таких передач она видела перед собой не камеру или абстрактную аудиторию, а представляла вполне конкретных людей, которым рассказывала о событиях. Это позволяло чувствовать себя уверенно и выработать со временем узнаваемую интонацию, которая так ценится в среде настоящих профессионалов и у телезрителей.Стремление к диалогу с людьми разными, но обязательно неравнодушными, заинтересованными в изменении жизни общества к лучшему, логично привело Светлану Бородич к жанру информационно-публицистических программ. Такие названия, как «5-й канал», «Наше время», «Вечерний звон», запомнились зрителям острыми и часто нелицеприятными для власти сюжетами.Светлана Владимировна, например, вспоминает историю, которая наделала много шума в российском масштабе: со своей группой она сняла репортаж из Саратовского военного госпиталя, где лечились солдаты, получившие ранения на первой чеченской войне.Ребята рассказали на камеру о пережитом на Кавказе, это во многом разнилось с информацией из официальных источников. Репортаж долго не шел в эфир, но у руководства телекомпании все-таки хватило мужества его показать. Последствия проявились незамедлительно: министерство обороны страны выпустило приказ о запрете телевизионных съемок в госпиталях без специального разрешения.Гордится Бородич и своим участием в протестном движении против строительства химического предприятия НИИХИТ в Энгельсе на берегу Волги, выше водозаборов двух огромных городов. Это была заведомая экологическая катастрофа. Пришлось выдержать очень сильное давление тех, кто хотел заработать немалые средства на этом проекте.За время работы Светлана Владимировна объехала большую часть районов Саратовской области, всякий раз поражаясь настроению людей, которые в самое трудное время сохраняли уверенность, что их земля будет процветать и что именно здесь нужно строить дома, закладывать сады, рожать и растить детей.Работа журналиста отмечена наградами российских и международных телевизионных фестивалей и конкурсов. Светлана Бородич – лауреат региональной премии имени Александра Никитина и других.Сегодня тележурналист Бородич сосредоточена на культуре, как сфере, которая во многом определяет нравственное здоровье общества. Ее рассказы о театральных премьерах, новых выставках, людях искусства, любительских коллективах ждут с нетерпением, они украшают эфир.Кстати, когда на концерте или вернисаже мы видим Светлану Владимировну, значит, событие заслуживает особого внимания. Узнают ее по яркой окраске волос. Сейчас, например, они в малиновых тонах.Всем интересно, откуда такое экстравагантное предпочтение? Все оказалось просто: неудачная краска для волос дала синий оттенок, почему-то тогда понравилось. Со временем это превратилось в стиль и теперь стало неотъемлемой частью образа. Как и этнические мотивы в одежде: шарфы, палантины, украшения ручной работы.Дело в том, что Светлана Бородич вместе с супругом и дочерью – неутомимые путешественники. Объехали полмира: Европа, Скандинавия, Африка, Индокитай. Причем Светлана Владимировна давно уже отказалась от услуг туристических фирм и, как лоцман, прокладывает маршруты сама.Интересуют музеи, театры, этнография, архитектура. Любит Париж, но и далекий Пномпень. Ночевала в замках Италии и на стойбище берберов. Есть еще одна страсть – Россия: Подмосковье, Золотое кольцо, Суздаль, муромские леса, теперь вот Казань, куда уезжает на днях. А сколько еще не открыто!Особое свойство – умение восхищаться миром и никогда не терять интереса к жизни. Это проявляется и в профессии, передается телезрителям. Мы с нетерпением ждем новых репортажей Светланы Бородич.Статью Владимира Акишина опубликовали в Саратовской областной газете "Регион 64". К поздравлениям коллег присоединяется Саратовское региональное отделение Союза журналистов России. Желаем юбиляру новых успехов, вдохновения, новых путешествий!