Главное дело Елизаветы Ериной - разбудить интерес к истории Актуально » Главные новости — 6-февраля-2019 — прочитано 16 раз

Большая аудитория из Энгельса и Саратова известных писателей, журналистов, а также юных краеведов с большим вниманием внимала рассказам о Заслуженном работнике культуры РФ, почётном архивисте и члене Союза журналистов России, почётном гражданине города Энгельса, её творческом пути и планах.

Более чем пятидесятилетняя творческая дорога Елизаветы Моисеевны вместила в себя создание пяти томов книги «Под Покровом Богородицы», участие в целом ряде вышедших исторических изданий, в более чем трёхстах статьях и докладов, нашедших своё отражение в материалах российских и международных конференций.

Выступили председатели правлений Саратовской писательской и журналистской организаций Владимир Григорьевич Гурьянов и Лидия Николаевна Златогорская. Они с уважением и сердечной теплотой отозвались о творчестве и личности Елизаветы Моисеевны. Их выступления дополнили директор Государственного исторического архива немцев Поволжья в городе Энгельсе Елена Павловна Каштанова и писатель, известный полярный путешественник Игорь Демьянович Смилевец. Они говорили о Ериной как о человеке, не знающим простоя и покоя, оставляющем след в жизни.

Духовная и душевная составляющие творческой встречи с удивительным человеком, гордости не только города Энгельса, а всей Саратовской области, с человеком, о котором знают далеко за пределами страны, была украшена выступлением инструментального ансамбля из города Энгельса, песнями на стихи журналиста, поэта и издателя Владимира Ильича Удалова. Это он вместе со своим другом и единомышленником Александром Исааковичем Кобылинским подвигли в начале двухтысячных годов Елизавету Моисеевну на создание своего монументального исторического труда.

А любимая и уважаемая историк и краевед и не думает почивать на лаврах! Для неё было есть и остаётся самым главным - сохранить в памяти людской всё-всё, что ценно и является примером для достойного подражания. После выхода пятого тома книги «Под Покровом Богородицы» она начала сбор материалов для шестого тома, ведёт рассказ об улицах города Энгельса, пишет новые статьи и ищет новые исторические сведения и данные, до поры до времени скрытые в недрах архива.

Встреча с известным в нашей области человеком оставила самые хорошие впечатления и гордость за историю родного края.





















Саратовская областная универсальная научная библиотека стала местом встречи с Елизаветой Моисеевной Ериной – публицистом, краеведом, журналистом, лауреатом литературной премии им. М.Н. Алексеева.Большая аудитория из Энгельса и Саратова известных писателей, журналистов, а также юных краеведов с большим вниманием внимала рассказам о Заслуженном работнике культуры РФ, почётном архивисте и члене Союза журналистов России, почётном гражданине города Энгельса, её творческом пути и планах.Более чем пятидесятилетняя творческая дорога Елизаветы Моисеевны вместила в себя создание пяти томов книги «Под Покровом Богородицы», участие в целом ряде вышедших исторических изданий, в более чем трёхстах статьях и докладов, нашедших своё отражение в материалах российских и международных конференций.Выступили председатели правлений Саратовской писательской и журналистской организаций Владимир Григорьевич Гурьянов и Лидия Николаевна Златогорская. Они с уважением и сердечной теплотой отозвались о творчестве и личности Елизаветы Моисеевны. Их выступления дополнили директор Государственного исторического архива немцев Поволжья в городе Энгельсе Елена Павловна Каштанова и писатель, известный полярный путешественник Игорь Демьянович Смилевец. Они говорили о Ериной как о человеке, не знающим простоя и покоя, оставляющем след в жизни.Духовная и душевная составляющие творческой встречи с удивительным человеком, гордости не только города Энгельса, а всей Саратовской области, с человеком, о котором знают далеко за пределами страны, была украшена выступлением инструментального ансамбля из города Энгельса, песнями на стихи журналиста, поэта и издателя Владимира Ильича Удалова. Это он вместе со своим другом и единомышленником Александром Исааковичем Кобылинским подвигли в начале двухтысячных годов Елизавету Моисеевну на создание своего монументального исторического труда.А любимая и уважаемая историк и краевед и не думает почивать на лаврах! Для неё было есть и остаётся самым главным - сохранить в памяти людской всё-всё, что ценно и является примером для достойного подражания. После выхода пятого тома книги «Под Покровом Богородицы» она начала сбор материалов для шестого тома, ведёт рассказ об улицах города Энгельса, пишет новые статьи и ищет новые исторические сведения и данные, до поры до времени скрытые в недрах архива.Встреча с известным в нашей области человеком оставила самые хорошие впечатления и гордость за историю родного края.