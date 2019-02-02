Центру защиты прав СМИ нужна поддержка проекта в онлайн-голосовании Актуально » Главные новости — 2-февраля-2019 — прочитано 45 раз Центру защиты прав СМИ очень нужна поддержка нашего проекта в онлайн-голосовании: "Мы участвуем в конкурсе проектов от Яндекса и MasterCard, где победители получат грант на работу, который мы хотели бы потратить на развитие наших просветительских онлайн-сервисов (сайт, паблики в соцсетях, мобильное приложение, просветительские видео и другие полезные для аудитории материалы по свободе слова).



Конкурс проходит в два этапа и первый - онлайн-голосование, до 5 февраля, когда отберут 15 проектов с максимальным числом голосов. Нам нужно набрать побольше реальных голосов, чтобы иметь шанс пробиться сквозь кучу стартапов и других в основном коммерческих проектов. Буду очень признательна, если потратите минутку и поможете нам)



Вот прямая ссылка на голосовалку, кнопка голосования внизу страницы https://kassa.yandex.ru/grant-project-des-1026/



Там не обязательно иметь Яндекс аккаунт, как это может показаться. Поскольку голосовалка сделана на платформе Яндекс.кассы, то первым идёт опция авторизовать свой голос через Яндекс. Но это не единственный вариант.

Под окнами регистрации Яндекса есть строка - «Или войти через соцсети» и можно авторизовать свой голос через любую соцсеть, тогда Яндекс только попросит разрешение на доступ к общедоступному профилю и адресу электронной почты, на который профиль зарегистрирован (это они так проверяют реальность аккаунта). Вот мы сделали видео, разъясняющее процесс голосования на Facebook https://www.facebook.com/mmdcru/videos/2262420460707338/"



Галина Арапова

Директор, ведущий юрист

Центра защиты прав СМИ

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