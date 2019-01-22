Заявление в связи с противоправными действиями против журналиста сайта "Про Вольск" Актуально » Главные новости — 22-января-2019 — прочитано 121 раз Заявление в связи с противоправными действиями против журналиста сайта "Про Вольск".



Просим правоохранительные органы расследовать инцидент, произошедший в Вольске. В дом журналиста Василия Лопуги неизвестные забросили стеклянную банку с сильным зловонным запахом, от которого испытали головную боль сам журналист, его жена-инвалид и тесть, участник Великой Отечественной войны.

В настоящее время проводится химический анализ содержимого банки. Местные полицейские вышли на след подозреваемых, ведется следствие. Василий Лопуга расценивает случившееся как желание отомстить за его острые публикации. Ранее он обращался к руководству ФСБ установить авторов комментариев на сайте с угрозами.

Мы просим правоохранительные органы установить и должным образом отреагировать на действия виновных. Насильственные действия морального и физического плана против журналистов недопустимы. Мы проявляем солидарность с коллегой и ждем завершения расследования инцидента.



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России