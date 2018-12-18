Памяти товарища Актуально » Главные новости — 18-декабря-2018 — прочитано 46 раз

Александра Борисовна родилась 7 октября 1934 года в селе Крутец Ртищевского района Саратовской области. Окончила Московский государственный библиотечный институт, факультет детских и школьных библиотек и более 60 лет проработала в «Пушкинке» г. Саратова, являясь в разные годы главным библиографом, старшим редактором, заведующей отделом. В Саратовском консульт-пункте Самарского института культуры для библиотекарей-заочников вела курс «Краеведческая библиография», в технологическом вечернем техникуме – курс «Работа с книгой».

Александра Борисовна за долгие годы работы сформировала книжный фонд краеведческой литературы, вела большую массовую и индивидуальную работу с читателями разных возрастов.

Участвовала с докладами на конференциях в Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах.

Долгие годы А.Б. Белоглазова руководила Малыми Вавиловскими чтениями для школьников и студентов в ОБДЮ им. А.С. Пушкина. Опубликовала сотни статей в газетах, журналах, сборниках научно-практических конференций.

За свой подвижнический труд Александра Борисовна неоднократно награждалась почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Имела также такие награды, как медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», «150 лет Российской государственности», медали от Федерации космонавтики России и другие. Ветеран труда (с 1985 года).

Друзья, коллеги, бывшие сотрудники и многие поколения читателей Пушкинской библиотеки выражают соболезнования родным Александры Борисовны Белоглазовой.

17 декабря 2018 года на 85-м году жизни после болезни ушла из жизни Александра Борисовна БЕЛОГЛАЗОВА – главный библиотекарь отдела краеведения Областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина, член Союза журналистов России и Ассоциации саратовских писателей (АСП), член президиума Саратовского отделения Всероссийского Общества охраны природы, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), ответственный секретарь Саратовского отделения отряда юных космонавтов, лектор городского общества «Знание».Александра Борисовна родилась 7 октября 1934 года в селе Крутец Ртищевского района Саратовской области. Окончила Московский государственный библиотечный институт, факультет детских и школьных библиотек и более 60 лет проработала в «Пушкинке» г. Саратова, являясь в разные годы главным библиографом, старшим редактором, заведующей отделом. В Саратовском консульт-пункте Самарского института культуры для библиотекарей-заочников вела курс «Краеведческая библиография», в технологическом вечернем техникуме – курс «Работа с книгой».Александра Борисовна за долгие годы работы сформировала книжный фонд краеведческой литературы, вела большую массовую и индивидуальную работу с читателями разных возрастов.Участвовала с докладами на конференциях в Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах.Долгие годы А.Б. Белоглазова руководила Малыми Вавиловскими чтениями для школьников и студентов в ОБДЮ им. А.С. Пушкина. Опубликовала сотни статей в газетах, журналах, сборниках научно-практических конференций.За свой подвижнический труд Александра Борисовна неоднократно награждалась почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Имела также такие награды, как медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», «150 лет Российской государственности», медали от Федерации космонавтики России и другие. Ветеран труда (с 1985 года).Друзья, коллеги, бывшие сотрудники и многие поколения читателей Пушкинской библиотеки выражают соболезнования родным Александры Борисовны Белоглазовой.