Исполнитель главной роли и продюсер «Грецкого орешка» посетят спецпоказ фильма в Саратове Актуально » Главные новости — 8-ноября-2018 — прочитано 102 раз Где: ТЦ «Триумф Молл», ул. Зарубина 167

Когда: 9 ноября в 19:00



Комедия «Грецкий орешек» от «Русской Фильм Группы» рассказывает о приключениях заурядного российского туриста в Греции. Герой регулярно попадает в различные передряги, но всегда выбирается из них. Однако в этот раз все намного серьезнее: он знакомится с дочерью главного греческого мафиози. Жизнь его к такому не готовила.

Актер Кирилл Каганович, сыгравший в фильме главную роль, и продюсер Алена Мареева приедут в Саратов на спецпоказ фильма в ТЦ «Триумф Молл» 9 ноября. У всех желающих будет возможность задать интересующие вопросы и получить автограф.



Программа мероприятия:



19:00 – Пресс-конференция Кирилла Кагановича с журналистами



20:00 – Показ фильма «Грецкий орешек»



21:30 – Фото- и автограф-сессия



Контакты: polina.samsonova.1998@mail.ru

8 (962) 622-57-66