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Исполнитель главной роли и продюсер «Грецкого орешка» посетят спецпоказ фильма в Саратове
Актуально » Главные новости — 8-ноября-2018 — прочитано 102 раз
Где: ТЦ «Триумф Молл», ул. Зарубина 167
Когда: 9 ноября в 19:00
Комедия «Грецкий орешек» от «Русской Фильм Группы» рассказывает о приключениях заурядного российского туриста в Греции. Герой регулярно попадает в различные передряги, но всегда выбирается из них. Однако в этот раз все намного серьезнее: он знакомится с дочерью главного греческого мафиози. Жизнь его к такому не готовила.
Актер Кирилл Каганович, сыгравший в фильме главную роль, и продюсер Алена Мареева приедут в Саратов на спецпоказ фильма в ТЦ «Триумф Молл» 9 ноября. У всех желающих будет возможность задать интересующие вопросы и получить автограф.
Программа мероприятия:
19:00 – Пресс-конференция Кирилла Кагановича с журналистами
20:00 – Показ фильма «Грецкий орешек»
21:30 – Фото- и автограф-сессия
Контакты: polina.samsonova.1998@mail.ru
8 (962) 622-57-66