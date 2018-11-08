Не расстанусь с комсомолом! Актуально » Главные новости — 8-ноября-2018 — прочитано 128 раз

Молодые журналисты, конечно, тоже были — в основном, они выполняли профессиональные обязанности, освещали это значимое событие в саратовских СМИ. Но ветераны и сами в свое время были членами этой многочисленной молодежной организации. Как говорится, прошли комсомольскую школу, а значит, были в гуще комсомольских дел. Ездили в колхоз на уборку урожая, в стройотряды, участвовали в акциях добрых дел. Умение находить общий язык с самыми разными людьми, быстро собраться в командировку, выступить по острой проблеме перед большой аудиторией — все эти журналистские качества, возможно, в какой-то мере получены именно благодаря комсомолу?!

Много лет работавшая в Саратовском областном комитете о телевидению и радиовещанию Татьяна Пашкина еще в школе проявила организаторские способности, недаром ее избрали 1-м председателем Саратовского городского пионерского штаба. Когда училась в СГУ, ее избирали членом бюро филологического факультета. А в областном комитете по телевидению и радиовещанию она была секретарем комсомольской организации, в это же время — членом бюро РК ВЛКСМ Октябрьского района. Комсомол ограничивал членство по возрасту — в 28 лет уже выбывали из организации, с грустью осознавая, что комсомольская пора миновала. Татьяну выбрали секретарем партийной организации комитета. С молодежью она продолжала работать старшим редактором детской редакции. Эстафету лидера комсомольской организации предприятия у нее приняла Наталия Елшина, которая выросла до главного редактора молодежной редакции. Готовила передачи о комсомольцах! Комсомольская юность Григория Вингурта, ветерана ГТРК, прошла в редакции областной газеты «Заря молодежи».

Александр Иванович Симонов, работавший заместителем редактора областной газеты «Коммунист», вступил в комсомол в школе, выпускал комсомольскую стенгазету. Во время учебы в СГУ его избирали членом бюро филфака, сотрудничал с областной молодежной газетой «Молодой сталинец», которая потом стала «Зарей молодежи», участвовал в рейдах по общежитиям, писал зарисовки, очерки о студентах. Секретарем комсомольской организации в школе была председатель Саратовского отделения Союза журналистов Лидия Николаевна Златогорская. А когда она работала в Энгельсской городской газете «Коммунист», на этом этаже здания, где располагалась редакция, в соседях оказался комсомольский актив города — ГК ВЛКСМ. Журналисты всегда был в гуще молодежных дел, участвовали в них и освещали в своей газете. Евгения Григорьевна Балак была секретарем комсомольской организации во время учебы в саратовской школе №84. А после школы пришла работать на авиационный завод, вскоре поехала по комсомольской путевке в Балаково на строительство ГЭС. Это был 1961 год, целый теплоход молодежи приехал из Саратова на комсомольскую стройку. Большинство строительных специальностей не имели, их ставили на самые сложные участки. Евгения Григорьевна работала в горячем цехе кирпичного завода. Но трудностей наши коллеги не боялись, только закалялись характером. И утверждались в профессии.

Тамара Тишкова











На празднике, посвященном 100-летию ВЛКСМ, который состоялся в Саратовском театре юного зрителя, тоже отметившем вековой юбилей нынешней осенью, приняли участие ветераны журналистики, члены регионального отделения Союза журналистов РФ.Молодые журналисты, конечно, тоже были — в основном, они выполняли профессиональные обязанности, освещали это значимое событие в саратовских СМИ. Но ветераны и сами в свое время были членами этой многочисленной молодежной организации. Как говорится, прошли комсомольскую школу, а значит, были в гуще комсомольских дел. Ездили в колхоз на уборку урожая, в стройотряды, участвовали в акциях добрых дел. Умение находить общий язык с самыми разными людьми, быстро собраться в командировку, выступить по острой проблеме перед большой аудиторией — все эти журналистские качества, возможно, в какой-то мере получены именно благодаря комсомолу?!Много лет работавшая в Саратовском областном комитете о телевидению и радиовещанию Татьяна Пашкина еще в школе проявила организаторские способности, недаром ее избрали 1-м председателем Саратовского городского пионерского штаба. Когда училась в СГУ, ее избирали членом бюро филологического факультета. А в областном комитете по телевидению и радиовещанию она была секретарем комсомольской организации, в это же время — членом бюро РК ВЛКСМ Октябрьского района. Комсомол ограничивал членство по возрасту — в 28 лет уже выбывали из организации, с грустью осознавая, что комсомольская пора миновала. Татьяну выбрали секретарем партийной организации комитета. С молодежью она продолжала работать старшим редактором детской редакции. Эстафету лидера комсомольской организации предприятия у нее приняла Наталия Елшина, которая выросла до главного редактора молодежной редакции. Готовила передачи о комсомольцах! Комсомольская юность Григория Вингурта, ветерана ГТРК, прошла в редакции областной газеты «Заря молодежи».Александр Иванович Симонов, работавший заместителем редактора областной газеты «Коммунист», вступил в комсомол в школе, выпускал комсомольскую стенгазету. Во время учебы в СГУ его избирали членом бюро филфака, сотрудничал с областной молодежной газетой «Молодой сталинец», которая потом стала «Зарей молодежи», участвовал в рейдах по общежитиям, писал зарисовки, очерки о студентах. Секретарем комсомольской организации в школе была председатель Саратовского отделения Союза журналистов Лидия Николаевна Златогорская. А когда она работала в Энгельсской городской газете «Коммунист», на этом этаже здания, где располагалась редакция, в соседях оказался комсомольский актив города — ГК ВЛКСМ. Журналисты всегда был в гуще молодежных дел, участвовали в них и освещали в своей газете. Евгения Григорьевна Балак была секретарем комсомольской организации во время учебы в саратовской школе №84. А после школы пришла работать на авиационный завод, вскоре поехала по комсомольской путевке в Балаково на строительство ГЭС. Это был 1961 год, целый теплоход молодежи приехал из Саратова на комсомольскую стройку. Большинство строительных специальностей не имели, их ставили на самые сложные участки. Евгения Григорьевна работала в горячем цехе кирпичного завода. Но трудностей наши коллеги не боялись, только закалялись характером. И утверждались в профессии.