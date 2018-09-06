Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России”
18-января-2018 — прочитано 641 раз
3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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На презентацию книги «Летописцы истории страны» придут авторы, герои, друзья

Актуально » Главные новости — 25-сентября-2018 — прочитано 7 раз
Завершен проект реготделения Союза журналистов России по сбору материалов и публикаций своеобразной энциклопедии о саратовской журналистике.
Завершена работа, в которую были вовлечены редакции СМИ, журналисты, активисты организации. Выпущен солидный том, вместивший в себя более 600 иимен, более 100 редакций, рассказы о коллегах, черно-белые и цветные фотографии. Сделан существенный шаг по увековечиванию в памяти поколений имена и славные дела наших предшественников.
28 сентября в музее истории саратовского телевидения «ГТРК-Саратов» состоится презентация книги. Приглашены партнеры проекта, руководители области, редакторы региональных и муниципальных СМИ, депутаты, журналисты.
Приглашаем журналистов для освещения торжественного мероприятия. Для включения в список участников позвоните по телефону 69-54-43.
Следующая презентация состоится 4 октября в 13.00 в рамках проведения книжной ярмарки на Театральной площади в конференц-зале. Вход свободный.