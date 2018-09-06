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Саратовцев приглашают на фестиваль «Не за тридевять земель»
Актуально » Главные новости — 25-сентября-2018 — прочитано 6 раз
6 октября в честь 58-летия «Не за тридевять земель» в сквере «Победа» на шестом квартале в районе эстрады и фонтана (ул. Электронная, Перспективная, Лебедева-Кумача) состоится тематическая площадка «Краеведение – Земля Саратовская». С 12.00 по 14.00 приглашаются для участия школьные краеведческие кружки, объединения, туристические секции и творческие коллективы.
Мероприятие будет проходить в виде экспозиций-выставок, на которых можно будет увидеть или показать самим результаты исследований родного края. Приветствуются выставки картин Земли Саратовской, фотографии, находки или исследования с рассказами.
Всем участникам - памятные подарки с логотипом «Не за тридевять земель». Фотосессия с логотипом передачи – юным Туристом-следопытом. Знакомство с работой и методами сотрудничества с музеями, архивами, общественными организациями, телевизионными каналами. Учреждениями и административными органами.
Участники фестиваля: Саратовский областной музей Краеведения, Областная Научная универсальная библиотека, Городская библиотечная система, Областной государственный архив Саратовской области, Почта России, ВГТРК 2-я Садовая, краеведы и коллекционеры Саратова и области.
Проезд к месту проведения маршрутка №74(3 дачная – Солнечный) №73 (Радищева ул. Л-Кумача) до остановки «Северный рынок» маршрутка №67 (Вокзал Солнечный) остановка Электронная, автобус 11, трамвай 11, остановка «Техникум Геолого-разведывательный колледж».