В Санкт-Петербурге пройдет XIII Ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов "Диалог Культур" Актуально » Главные новости — 25-сентября-2018 — прочитано 6 раз Форум проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Европейской Федерации журналистов, Международной Академии Телевидения и Радио, а также Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Уже на протяжении двенадцати лет «Диалог Культур» является крупнейшей международной площадкой на территории России для обмена мнениями и профессиональным опытом между представителями различных направлений традиционной журналистики и новых медиа. В этом году в работе Форума примут участие более 400 журналистов из 35 стран мира и 60 регионов России.

Диалог российских и зарубежных журналистов — это реальная возможность развеять стереотипы, установившиеся в медиапространстве некоторых стран Евросоюза, порожденные санкциями и противостоянием политических элит разных государств, и создать новую модель диалога в условиях конфронтации. Одна из главных целей нашего Форума — привлечение к созданию новой позитивной среды, обращенной к России зарубежными СМИ, представляющими страны Евросоюза, СНГ и Лиги Арабских государств.

Молодые журналисты, в рамках своего пребывания в Северной столице, получат уникальную возможность не только запечатлеть Санкт-Петербург и его окрестности, но и провести съемки в залах и хранилищах Государственного Эрмитажа, которые лягут в основу их собственных сюжетов «Санкт-Петербург своими глазами».