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О том, что Базарный Карабулак – район уникальный, знает каждый саратовец. Но не каждый подозревает, насколько. Всем мы ценим его за леса, грибы, чистый воздух, но есть тут множество интереснейших объектов. Наше погружение в атмосферу приключения началось с посещения Свято – Сергиевского женского монастыря. Монахини здесь строгие, могут и замечание сделать, если вдруг что не так. Выйдя из храма, чтобы не мешать службе, мы разговорились. Уж очень хотелось узнать историю разрубленной иконы Николая Чудотворца, которую увидели в церкви. И понятно, что она должна быть, коли образ хранится здесь именно так. Как я и подозревала, все случилось во времена гонений еще при советской власти. Когда в селе варварски уничтожали все, имеющее отношение к религии, эту икону хотели было бросить в костер и уже рубанули ее часть, как один из селян по имени Николай, схватил остатки и сказал, что не отдаст ни при каком раскладе.

- Хотите, бросайте в огонь вместе со мной! – заявил он. Ну, делать этого никто не стал. Теперь каждый из нас может спокойно помолиться перед этим образом. Говорят, много чудес произошло, благодаря нему.

Дальше наш путь лежал к Дому-музею пограничников. Ох, какой же бравый мичман встречал нас при входе! Настоящий мужчина и руководитель музея Василий Плохов рассказал о том, чем сейчас дышит дело, начатое в 1970 году его односельчанином Виктором Смолиным. Этот музей уникален. Здесь до сих пор здесь работает клуб юных пограничников. Несколько комнат, а столько событий. Под стеклами – уникальные документы и экспонаты. Именно в этот музей приехала мама трагически погибшего в 1969 году в боевых действиях на острове Даманский Героя Советского Союза Демокрита Леонова. Она привезла личные вещи сына и передала их в дар. Гордость музея – действующий и «электрифицированный» макет настоящей погранзаставы.

- Этот музей не совсем обычный, - поделился Василий Николаевич. – Здесь можно трогать все. Все, что угодно.

И да, тут действительно можно подержать настоящие, но, конечно же, не действующие образцы самого грозного оружия. Расставались с Василием Николаевичем как родные, торжественно обещая приехать еще и не раз. Вообще, люди, занимающиеся увлеченно и беззаветно своим любимым делом удивительны. Они словно светятся изнутри. И невольно ты, словно мотылек, стремишься стать ближе, настолько приятно и легко с ними общаться.

Но нас ждали Осенины у родника Серебряный и коллектив русской народной песни. Осенины – это праздник урожая, когда собран последний сноп пшеницы, заготовлены все яблоки и все, чем богата щедрая осень. Пели девчата хорошо, душевно и зажигательно. Поводив хороводы и угостившись спелыми яблоками (сказали, что молодильные, но, наверное, пошутили), я прошла к роднику Серебряный. Говорят, отпив глоток, нужно загадать желание. Пообещали, что сбудется. Но пока суть да дело, скажу, что вода очень вкусная и считается она чуть ли не уникальной по своему составу.

Недалеко от родника разместился комплекс «Сосновый бор». Кому интересно, можно поикать в интернете. Информация есть, Скажу только, что попасть в выходные сюда сложно и цены варьируются от 600 рублей сутки с человека.

Ну а художественный музей Базарного Карабулака называют «Малой Третьяковкой». Да, я об этом знала, но никто из нас даже не представлял, насколько это близко к истине. Здесь хранятся потрясающие экспонаты. Начало музею положили супруги Людмила и Владислав Тюгаевы. Сами они родом отсюда, но со временем переехали жить в столицу, где и осели. Директор музея Вячеслав Лапшин рассказал, что в свое время Людмила устраивала выставки разных художников, и постепенно в доме Тюгаевых собралось достаточно много картин, которые щедрые мастера презентовали супругам. После диалога с администрацией района было принято решение передать полотна в дар для создания музея. Что и было сделано. Ну, чтобы показать статус музея, могу сказать, что в прошлом году здесь прошло выездное заседание V международной научно-практической конференции «Искусство и власть», на которое съехались представители Российской академии художеств. Музею есть что показать – более 700 экспонатов, среди которых работы Зураба Церетели, Валерия Малолеткова, Бориса Щербакова, и нашего знаменитого земляка Константина Худякова. Не знаю, как остальных, но меня будто магнитом притянуло к полотну главного художника ЦПК им. М. Горького, художника-дизайнера Александра Полякова «Леонардо с музой». Просто столько в нем загадки, тайны и так интересно видеть этих двух легендарных связанных между собой персоналий вместе. Ну, вот, не невозможно объяснить необъяснимое. А чего стоит уникальная техника, в которой работал живописец-монументалист, член Международной Федерации художников ЮНЕСКО Владимира Смирнова. Человек, который говорит о ноосфере, о возможности видеть прошлое и будущее, он воссоздает все это на своих полотнах. Причем, по словам Лапшина, мастер прошел проверку в научных лабораториях, где были показаны невероятные результаты. Потрясающая экскурсия, неповторимая атмосфера и впечатления.

Следующий пункт нашего путешествия – конезавод «Роща». На весь мир прославил его орловский жеребец Пеон. Красоты конь необыкновенной. Зайдя в комнату, где хранятся все его награды, можно, наверное, испытать чувство собственной неполноценности. Кубки и награды стоят вдоль стен рядами. С Пеоном нам посчастливилось познакомиться лично, когда владелец предприятия Рушан Тугушев разрешил пройти в конюшню. Пеон, конечно, оказался с характером, но, все же поддавшись на уговоры, мы позволили себя погладить и сфотографироваться. Он даже пожевал рукав моей рубашки! Ну, милота просто! Здесь же, на конезаводе содержатся огромные, великанские, богатырские французские тяжеловозы першероны. Они реально огромные! И очень сильные. Общение с такими животными всегда в радость. Чувствуется доброта, сила, мощь, характер. А какие милые и забавные жеребята, которых можно погладить.

Наш визит сюда завершился встречей с травниками и чаепитием. Дорогие мои, запомните – варенье из земляники, варенье из груши и варенье из абрикоса с апельсином – это очень вкусно! А заваривая чай, не кладите больше трех травок. Так вы почувствуете вкус каждой. Сколько литров чая выпила лично я, скромно умолчу. Ну, чтобы другие не завидовали, кто в это время катался на бричке, запряженной тройкой лошадей.

Что хочу сказать. Щедрый, богатый, красивый край. Базарный Карабулак – всего 100 километров от Саратова. Садитесь на машину-автобус-велосипед, кому что нравится. И езжайте. Впечатления вам обеспечены. Путешествуйте, друзья, путешествуйте!

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Хотите увидеть Мону Лизу, преклониться чудодейственной иконе, подержать в руках настоящий «Шмель», пообщаться с легендарным орловским рысаком и загадать желание, отпив воды из чистейшего родника? Тогда вам однозначно надо отправляться в Базарный Карабулак. Полтора часа в дороге и впечатлений наберетесь надолго. Саратовские журналисты, туроператоры и блогеры побывали здесь в рамках проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ».О том, что Базарный Карабулак – район уникальный, знает каждый саратовец. Но не каждый подозревает, насколько. Всем мы ценим его за леса, грибы, чистый воздух, но есть тут множество интереснейших объектов. Наше погружение в атмосферу приключения началось с посещения Свято – Сергиевского женского монастыря. Монахини здесь строгие, могут и замечание сделать, если вдруг что не так. Выйдя из храма, чтобы не мешать службе, мы разговорились. Уж очень хотелось узнать историю разрубленной иконы Николая Чудотворца, которую увидели в церкви. И понятно, что она должна быть, коли образ хранится здесь именно так. Как я и подозревала, все случилось во времена гонений еще при советской власти. Когда в селе варварски уничтожали все, имеющее отношение к религии, эту икону хотели было бросить в костер и уже рубанули ее часть, как один из селян по имени Николай, схватил остатки и сказал, что не отдаст ни при каком раскладе.- Хотите, бросайте в огонь вместе со мной! – заявил он. Ну, делать этого никто не стал. Теперь каждый из нас может спокойно помолиться перед этим образом. Говорят, много чудес произошло, благодаря нему.Дальше наш путь лежал к Дому-музею пограничников. Ох, какой же бравый мичман встречал нас при входе! Настоящий мужчина и руководитель музея Василий Плохов рассказал о том, чем сейчас дышит дело, начатое в 1970 году его односельчанином Виктором Смолиным. Этот музей уникален. Здесь до сих пор здесь работает клуб юных пограничников. Несколько комнат, а столько событий. Под стеклами – уникальные документы и экспонаты. Именно в этот музей приехала мама трагически погибшего в 1969 году в боевых действиях на острове Даманский Героя Советского Союза Демокрита Леонова. Она привезла личные вещи сына и передала их в дар. Гордость музея – действующий и «электрифицированный» макет настоящей погранзаставы.- Этот музей не совсем обычный, - поделился Василий Николаевич. – Здесь можно трогать все. Все, что угодно.И да, тут действительно можно подержать настоящие, но, конечно же, не действующие образцы самого грозного оружия. Расставались с Василием Николаевичем как родные, торжественно обещая приехать еще и не раз. Вообще, люди, занимающиеся увлеченно и беззаветно своим любимым делом удивительны. Они словно светятся изнутри. И невольно ты, словно мотылек, стремишься стать ближе, настолько приятно и легко с ними общаться.Но нас ждали Осенины у родника Серебряный и коллектив русской народной песни. Осенины – это праздник урожая, когда собран последний сноп пшеницы, заготовлены все яблоки и все, чем богата щедрая осень. Пели девчата хорошо, душевно и зажигательно. Поводив хороводы и угостившись спелыми яблоками (сказали, что молодильные, но, наверное, пошутили), я прошла к роднику Серебряный. Говорят, отпив глоток, нужно загадать желание. Пообещали, что сбудется. Но пока суть да дело, скажу, что вода очень вкусная и считается она чуть ли не уникальной по своему составу.Недалеко от родника разместился комплекс «Сосновый бор». Кому интересно, можно поикать в интернете. Информация есть, Скажу только, что попасть в выходные сюда сложно и цены варьируются от 600 рублей сутки с человека.Ну а художественный музей Базарного Карабулака называют «Малой Третьяковкой». Да, я об этом знала, но никто из нас даже не представлял, насколько это близко к истине. Здесь хранятся потрясающие экспонаты. Начало музею положили супруги Людмила и Владислав Тюгаевы. Сами они родом отсюда, но со временем переехали жить в столицу, где и осели. Директор музея Вячеслав Лапшин рассказал, что в свое время Людмила устраивала выставки разных художников, и постепенно в доме Тюгаевых собралось достаточно много картин, которые щедрые мастера презентовали супругам. После диалога с администрацией района было принято решение передать полотна в дар для создания музея. Что и было сделано. Ну, чтобы показать статус музея, могу сказать, что в прошлом году здесь прошло выездное заседание V международной научно-практической конференции «Искусство и власть», на которое съехались представители Российской академии художеств. Музею есть что показать – более 700 экспонатов, среди которых работы Зураба Церетели, Валерия Малолеткова, Бориса Щербакова, и нашего знаменитого земляка Константина Худякова. Не знаю, как остальных, но меня будто магнитом притянуло к полотну главного художника ЦПК им. М. Горького, художника-дизайнера Александра Полякова «Леонардо с музой». Просто столько в нем загадки, тайны и так интересно видеть этих двух легендарных связанных между собой персоналий вместе. Ну, вот, не невозможно объяснить необъяснимое. А чего стоит уникальная техника, в которой работал живописец-монументалист, член Международной Федерации художников ЮНЕСКО Владимира Смирнова. Человек, который говорит о ноосфере, о возможности видеть прошлое и будущее, он воссоздает все это на своих полотнах. Причем, по словам Лапшина, мастер прошел проверку в научных лабораториях, где были показаны невероятные результаты. Потрясающая экскурсия, неповторимая атмосфера и впечатления.Следующий пункт нашего путешествия – конезавод «Роща». На весь мир прославил его орловский жеребец Пеон. Красоты конь необыкновенной. Зайдя в комнату, где хранятся все его награды, можно, наверное, испытать чувство собственной неполноценности. Кубки и награды стоят вдоль стен рядами. С Пеоном нам посчастливилось познакомиться лично, когда владелец предприятия Рушан Тугушев разрешил пройти в конюшню. Пеон, конечно, оказался с характером, но, все же поддавшись на уговоры, мы позволили себя погладить и сфотографироваться. Он даже пожевал рукав моей рубашки! Ну, милота просто! Здесь же, на конезаводе содержатся огромные, великанские, богатырские французские тяжеловозы першероны. Они реально огромные! И очень сильные. Общение с такими животными всегда в радость. Чувствуется доброта, сила, мощь, характер. А какие милые и забавные жеребята, которых можно погладить.Наш визит сюда завершился встречей с травниками и чаепитием. Дорогие мои, запомните – варенье из земляники, варенье из груши и варенье из абрикоса с апельсином – это очень вкусно! А заваривая чай, не кладите больше трех травок. Так вы почувствуете вкус каждой. Сколько литров чая выпила лично я, скромно умолчу. Ну, чтобы другие не завидовали, кто в это время катался на бричке, запряженной тройкой лошадей.Что хочу сказать. Щедрый, богатый, красивый край. Базарный Карабулак – всего 100 километров от Саратова. Садитесь на машину-автобус-велосипед, кому что нравится. И езжайте. Впечатления вам обеспечены. Путешествуйте, друзья, путешествуйте!#близкаяточкарф #саратовтуризм #путешествиепосаратовскойобласти #саратовтурвыходногодня #базарныйкарабулак #блогопутешествиях #cameracanon #малаятретьяковка #саратовродники #саратовкудапоехать #letuvettravel #внутреннийтуризм #саратовуникальныеместа #саратовкудапоехать #саратовгдеотдохнуть #путешествияпороссии #россиявнутреннийтуризм #россияуникальныеместа