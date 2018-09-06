Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России”
18-января-2018 — прочитано 638 раз
3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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Саратовцев приглашают на презентацию короткометражных фильмов кинофестиваля в Тромсё

Актуально » Главные новости — 20-сентября-2018 — прочитано 17 раз
21 сентября состоится презентация короткометражных фильмов кинофестиваля в Тромсё (Норвегия).

Показ пройдёт на летней террасе отеля "Богемия на Вавилова" по адресу ул. Железнодорожная, 72. Начало в 19.00

“Человек не остров, не просто сам по себе...” - насколько хорошо мы знаем наших соседей? Соседей по дому, материку, планете? Мы строим стены и границы, чтобы защитить себя, свои ценности и идентичность. Мы закрываем двери, а может быть именно сейчас было бы правильней их распахнуть?

Международный кинофестиваль в Тромсё представляет новую программу короткометражных фильмов «Фильмы с севера». Четыре скандинавские картины собраны вместе, чтобы попытаться задать классический вопрос: «по ком звонит колокол?» и, вероятно, получить ответ, который мы знаем на протяжении многих сотен лет…

Предпродажа билетов 250 рублей.
Билеты на месте перед началом 350 рублей.
Гостей вечера ждёт приветственный напиток.
Рассчитано на зрителей старше 16 лет.
Продолжительность программы 89 мин.