Заявление Союза журналистов России по поводу преследования пермского журналиста Владислава Аскариди Актуально » Главные новости — 17-сентября-2018 — прочитано 9 раз В Перми во время несанкционированных шествия и акции против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября, был задержан главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди. Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанный является действующим журналистом, продолжить выполнять профессиональные обязанности ему не позволили. Отпустили только через семь часов, без составления протокола о задержании.



17 сентября около офиса по адресу Монастырская, 12, Владислав Аскариди был снова задержан, якобы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции 9 сентября. Задержание проводили четыре сотрудника якобы службы безопасности, сообщается на сайте Союза журналистов России.



Союз журналистов России не может не рассматривать такие действия пермской полиции иначе как акцию устрашения журналистского сообщества и демонстрацию силы.



Мы требуем немедленно прекратить преследование и освободить Владислава Аскариди, а также дать конкретные ответы на конкретные вопросы: на каком основании главный редактор Properm.ru в течение семи часов находился в отделе полиции 9 сентября и почему 17 сентября он был демонстративно задержан группой сотрудников полиции?



Союз журналистов России намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с тем, чтобы она дала правовую оценку действий сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю.