В Саратове открывается ВЫСТАВКА «ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ: PRO ET CONTRA» Актуально » Главные новости — 11-сентября-2018 — прочитано 20 раз 14 сентября 2018 г. в 15.00 в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Чернышевский и Толстой: pro et contra», посвященной 190-летию со дня рождения писателей.

Выставка – совместный проект Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского и Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва). Впервые в едином пространстве будут представлены материалы, рассказывающие о взаимоотношениях двух современников, ставших культурными символами литературной и общественной жизни России XIX века.

Разделы выставки выстраивают линии жизни Чернышевского и Толстого в разнообразных точках притяжения и отталкивания. Посетители узнают об их сотрудничестве в лучшем литературном журнале 2-й половины XIX в. «Современнике», о творческих контактах, начавшихся с блестящей рецензии Н.Г. Чернышевского на первые произведения Л.Н.Толстого «Детство», «Отрочество», «Севастопольские рассказы», о сложных личных взаимоотношениях, заочном споре двух философских и эстетических концепций в романах «Что делать?», «Война и мир», «Анна Каренина».

На выставке представлены документы из фондов Музея Л.Н.Толстого: силуэтное изображение матери писателя, портреты детей Толстых, страницы домашнего журнала «Детские забавы» с записью Лёвушки Толстого, грамота о присвоении графу Л.Н. Толстому звания поручика, список книг, оказавших влияние на становление Л.Толстого, составленный дочерью писателя с его пометами. Основу выставки составляют материалы из фондов Музея Чернышевского: фотографии, литографии и гравюры XIX в. На выставке можно увидеть прижизненные издания произведений Н.Чернышевского и Л.Толстого из фондов саратовского музея и собрания отдела редких книг Зональной научной библиотеки СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Выставка продолжает цикл просветительской программы к 100-летию Музея Н.Г. Чернышевского и адресована широкой аудитории: школьникам, студентам, любителям русской словесности и творчества Н.Г. Чернышевского и Л.Н.Толстого.

Выставка работает с 15 сентября 2018 года.