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Нашему коллеге, члену правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ 20 августа - 70 лет.



Свой юбилей Александр Пулатович встречает полный творческих планов, он часто бывает в командировках, общается с людьми разных национальностей, специально изучает языки, поддерживает попавших в беду. Александр Зуев — член Общественной палаты Саратовской области. Как раз сейчас он завершает реализацию проекта, получившего поддержку Фонда Президентских грантов.

Истинный правозащитник, отважный борец за справедливость, Александр Пулатович уроженец Ташкента. После окончания самолетостроительного факультета Ташкентского политехнического института работал на крупнейшем в стране авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Почувствовав тягу к преподаванию, перешел работать в профессиональное техническое училище. Сначала мастером, затем директором. С удовольствием преподавал молодым не только азы профессии, но и воспитывал в них ответственность, основательность, трудолюбие.



Собственная жизнь Александра Пулатовича, как и у его родителей, сложилась на основе любви и доверия. Супруга Любовь Михайловна, получив образование в Ташкентском институте связи, работала по профессии. Радовали дети - Александр (в честь отца назван!) и дочь Василика (это в честь подруги-гречанки). Удачно складывалась и научная карьера Зуева. Защитил кандидатскую диссертацию по теории педагогики, перейдя на работу в филиал ВНИИ профтехобразования. Были ученики и последователи, планы на будущее. Но развал Советского Союза - это только для злорадных соседей "крах империи". Для миллионов советских людей это стало трагедией жизни. До того было всё, чтобы чувствовать себя счастливым и строить планы на будущее. А после - горе, слезы, бессилие. Жизнь среди немотивированной подлой агрессии и без будущего. Дело не в эмоциях. Семье реально пришлось бежать из ада бандитского насилия и дискриминации по национальному признаку.



"Переселенцы того времени испытали многое. Смутное время митингов, когда бездарно и бездушно рушились устои прежде могучего государства. Захватывали заложников, бушевали страсти и копилась ненависть. Сторонники "чистого ислама", большинство из которых и "Корана"-то не читали, пытались молниеносно захватить власть. По городу мгновенно распространилась волна погромов и убийств". Это цитата из рассказа Александра Зуева "Ода гранате Ф-1" о подлинной судьбе бежавшего из Душанбе в 1992 году Степана Порфирьевича Челнова. Тот решил: лучше мгновенная смерть себе и жене, двум дочкам от разорванной им самим гранаты, чем унизительные мучения: "Миссия гранаты виделась ему не ввиде инструмента освобождения… Он мог с её помощью защититься от грабителей, насильников, превратить их угрозу в неожиданное безвластие, сделать их безвластными над жизнью и смертью, болью и страданиями, отобрать у них это право выбора!" И он днем и ночью держал в кармане гранату. Степан Порфирьевич и его родные, к счастью, остались живы. Судьба забросила их в Саратов. Зуев, и сам мигрант поневоле, как сумел, обогрел беженцев. Но так и не помог избавиться от душевных ран.



Почему так убедительны герои книг Зуева? Он их не выдумывает, он вспоминает. Умея видеть, слышать, сочувствовать, он добавляет личную пережитую эмоцию и никогда не оставляет открытым финал. Он всегда утверждает победу Добра, Духа, Единения.



Семья Зуевых в далеком 1994 году тоже выбирала между небытием и будущим своих детей. Они спешно покинули пылающий ненавистью, вскормленной доморощенными националистами, родной Ташкент. Приехали в Саратов. Конечно, никто их тут не ждал. Вместе с такими же беженцами-земляками прошли мытарства с миграционными службами, поисками работы, крова, пропитания. Супруга Любовь Михайловна вспоминает совсем без грусти о покинутой когда-то квартире: надо было просто спастись! Даже то немногое, что удалось вывезти с собой, два года пылилось в подвале общежития. Не это было главным!



Зуев по воле судьбы стал "многостаночником". Удалось войти в международную программу и получить по гранту оборудование для мини-типографии. Это обеспечило выпуск "Миграционных вестей", дало работу членам семьи и друзьям. Он и журналист, и автор книг, и редактор, и корректор в одном лице. А ещё научился строить, распиливать лес на доски, выращивать картошку, проводить воду и многому другому. Помог себе - помоги другим. Не знаю, часто ли говорит эти слова Зуев, но делает так всегда. Созданная им в 1995 году общественная организация "Центр вынужденных переселенцев "Саратовский источник" помогла многим: правовое просвещение, участие в судьбах конкретных людей. Таких, как Порфирий Степанович, получивших поддержку Центра, очень много.



В любых самых запутанных коллизиях Александр Пулатович Зуев - на стороне человека, страдающего от несправедливости, попрания его законных прав на самое главное: жизнь, здоровье, труд. А бывает - просто привозит в тот же спецприемник для мигрантов купленные на свои деньги самые необходимые продукты и предметы гигиены. Конечно, это не выход по большому счету. Но он предпочитает вот так молча и незаметно для других выразить свое сочувствие, чем словословить сильных мира сего.



Но в то же самое время Зуев умеет громко подать свой голос в защиту прав человека, используя все возможные средства настоящего гражданина: трибуну, публичное слово. Журналисты часто публикуют его комментарии, статьи, так как источник это надежный и не лукавый. Сам Александр Пулатович верит в то, что через журналистов можно донести слово правды, что современная журналистика способна влиять на формирование человека новейшего времени, надо только искать объединительные идеи и иметь Дух созидателя. Возможно, в этом и заключается главный пафос новой книги Зуева "Столкновение миров", и он обращен к современнику. Кто-то недооценивает последствия глобализации в мире, кто-то списывает на неё все грехи человеческие. А такие люди, как Александр Пулатович Зуев, говорят о бесценности жизни, культуры, истории. Он ищет идеи, которые бы сближали людей, преодолевая разобщенность и непонимание. В этом смысле он - философ, ведь их дело искать и формулировать идеи, способные изменить мир к лучшему. Вот одна из его мыслей по поводу будущего:



"Будущее любой нации создается сплавом прошлого и настоящего усилиями больших масс людей. Но порою устремленность и жертвенность совсем небольшой части народа в короткий, сжатый невидимыми силами момент времени спасает от падения, увядания, гибели целую страну и приносит благодать многим последующим поколениям, не всегда понимающим и принимающим этот великий дар из прошлого. Пробудить это понимание - значит дать шанс выбраться из самого сложного тупика национальной истории".



И его статьи находят отклик и понимание! Так, всех потрясла история Любы Бурсук, которая родилась в Молдавии, в русской семье. Когда пошел развал страны, уехала на заработки в Москву и там встретила парня из Красноармейска Александра Паюршина. Им отказали регистрировать брак, ссылаясь на то, что Люба - иностранная гражданка (что незаконно по международным нормам, которые признает Россия). Но ребята создали семью, появилось трое детей. Жили у Александра в Красноармейске, растили детей, но в один момент счастье молодой семьи закончилось. За дело взялась миграционная служба, которая посчитала пребывание Любы незаконным, поскольку у неё не было российского гражданства и потребовала её выдворения за пределы России. Куда? В Молдове у неё ничего не осталось, здесь - муж, трое детей. Но её больше двух месяцев держали в камере спецприемника, за толстыми стенами и железными решетками. А детей, при живых родителях, забрали в приют. Вся саратовская пресса всполыхнулась тогда после публикации Зуева! И здравый смысл, давление общественного мнения победили! Решение о выдворении Любови Бурсук было отменено, семья восстановилась!

Таких историй, и не только со счастливым финалом, Александр Пулатович Зуев знает много. В каждой из них он принимает самое активное участие, используя и свой дар убеждения, и народную дипломатию, и знание национального и международного законодательства. И просто - доброту, внимание, умение находить партнеров и единомышленников.



Кто он, Зуев — русский, узбек, человек мира? Для нас он Друг, Товарищ и Брат. Искренние пожелания крепкого здоровья, новых творческих успехов, мира - от друзей, коллег по профессии и по общественной работе, единомышленники и тех, кому он помог в жизни. Поздравляем с юбилеем! Пусть исполняются все планы и мечты!



Саратовское региональное отделение Союза журналистов РФ



Свой юбилей Александр Пулатович встречает полный творческих планов, он часто бывает в командировках, общается с людьми разных национальностей, специально изучает языки, поддерживает попавших в беду. Александр Зуев — член Общественной палаты Саратовской области. Как раз сейчас он завершает реализацию проекта, получившего поддержку Фонда Президентских грантов.Истинный правозащитник, отважный борец за справедливость, Александр Пулатович уроженец Ташкента. После окончания самолетостроительного факультета Ташкентского политехнического института работал на крупнейшем в стране авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Почувствовав тягу к преподаванию, перешел работать в профессиональное техническое училище. Сначала мастером, затем директором. С удовольствием преподавал молодым не только азы профессии, но и воспитывал в них ответственность, основательность, трудолюбие.Собственная жизнь Александра Пулатовича, как и у его родителей, сложилась на основе любви и доверия. Супруга Любовь Михайловна, получив образование в Ташкентском институте связи, работала по профессии. Радовали дети - Александр (в честь отца назван!) и дочь Василика (это в честь подруги-гречанки). Удачно складывалась и научная карьера Зуева. Защитил кандидатскую диссертацию по теории педагогики, перейдя на работу в филиал ВНИИ профтехобразования. Были ученики и последователи, планы на будущее. Но развал Советского Союза - это только для злорадных соседей "крах империи". Для миллионов советских людей это стало трагедией жизни. До того было всё, чтобы чувствовать себя счастливым и строить планы на будущее. А после - горе, слезы, бессилие. Жизнь среди немотивированной подлой агрессии и без будущего. Дело не в эмоциях. Семье реально пришлось бежать из ада бандитского насилия и дискриминации по национальному признаку."Переселенцы того времени испытали многое. Смутное время митингов, когда бездарно и бездушно рушились устои прежде могучего государства. Захватывали заложников, бушевали страсти и копилась ненависть. Сторонники "чистого ислама", большинство из которых и "Корана"-то не читали, пытались молниеносно захватить власть. По городу мгновенно распространилась волна погромов и убийств". Это цитата из рассказа Александра Зуева "Ода гранате Ф-1" о подлинной судьбе бежавшего из Душанбе в 1992 году Степана Порфирьевича Челнова. Тот решил: лучше мгновенная смерть себе и жене, двум дочкам от разорванной им самим гранаты, чем унизительные мучения: "Миссия гранаты виделась ему не ввиде инструмента освобождения… Он мог с её помощью защититься от грабителей, насильников, превратить их угрозу в неожиданное безвластие, сделать их безвластными над жизнью и смертью, болью и страданиями, отобрать у них это право выбора!" И он днем и ночью держал в кармане гранату. Степан Порфирьевич и его родные, к счастью, остались живы. Судьба забросила их в Саратов. Зуев, и сам мигрант поневоле, как сумел, обогрел беженцев. Но так и не помог избавиться от душевных ран.Почему так убедительны герои книг Зуева? Он их не выдумывает, он вспоминает. Умея видеть, слышать, сочувствовать, он добавляет личную пережитую эмоцию и никогда не оставляет открытым финал. Он всегда утверждает победу Добра, Духа, Единения.Семья Зуевых в далеком 1994 году тоже выбирала между небытием и будущим своих детей. Они спешно покинули пылающий ненавистью, вскормленной доморощенными националистами, родной Ташкент. Приехали в Саратов. Конечно, никто их тут не ждал. Вместе с такими же беженцами-земляками прошли мытарства с миграционными службами, поисками работы, крова, пропитания. Супруга Любовь Михайловна вспоминает совсем без грусти о покинутой когда-то квартире: надо было просто спастись! Даже то немногое, что удалось вывезти с собой, два года пылилось в подвале общежития. Не это было главным!Зуев по воле судьбы стал "многостаночником". Удалось войти в международную программу и получить по гранту оборудование для мини-типографии. Это обеспечило выпуск "Миграционных вестей", дало работу членам семьи и друзьям. Он и журналист, и автор книг, и редактор, и корректор в одном лице. А ещё научился строить, распиливать лес на доски, выращивать картошку, проводить воду и многому другому. Помог себе - помоги другим. Не знаю, часто ли говорит эти слова Зуев, но делает так всегда. Созданная им в 1995 году общественная организация "Центр вынужденных переселенцев "Саратовский источник" помогла многим: правовое просвещение, участие в судьбах конкретных людей. Таких, как Порфирий Степанович, получивших поддержку Центра, очень много.В любых самых запутанных коллизиях Александр Пулатович Зуев - на стороне человека, страдающего от несправедливости, попрания его законных прав на самое главное: жизнь, здоровье, труд. А бывает - просто привозит в тот же спецприемник для мигрантов купленные на свои деньги самые необходимые продукты и предметы гигиены. Конечно, это не выход по большому счету. Но он предпочитает вот так молча и незаметно для других выразить свое сочувствие, чем словословить сильных мира сего.Но в то же самое время Зуев умеет громко подать свой голос в защиту прав человека, используя все возможные средства настоящего гражданина: трибуну, публичное слово. Журналисты часто публикуют его комментарии, статьи, так как источник это надежный и не лукавый. Сам Александр Пулатович верит в то, что через журналистов можно донести слово правды, что современная журналистика способна влиять на формирование человека новейшего времени, надо только искать объединительные идеи и иметь Дух созидателя. Возможно, в этом и заключается главный пафос новой книги Зуева "Столкновение миров", и он обращен к современнику. Кто-то недооценивает последствия глобализации в мире, кто-то списывает на неё все грехи человеческие. А такие люди, как Александр Пулатович Зуев, говорят о бесценности жизни, культуры, истории. Он ищет идеи, которые бы сближали людей, преодолевая разобщенность и непонимание. В этом смысле он - философ, ведь их дело искать и формулировать идеи, способные изменить мир к лучшему. Вот одна из его мыслей по поводу будущего:"Будущее любой нации создается сплавом прошлого и настоящего усилиями больших масс людей. Но порою устремленность и жертвенность совсем небольшой части народа в короткий, сжатый невидимыми силами момент времени спасает от падения, увядания, гибели целую страну и приносит благодать многим последующим поколениям, не всегда понимающим и принимающим этот великий дар из прошлого. Пробудить это понимание - значит дать шанс выбраться из самого сложного тупика национальной истории".И его статьи находят отклик и понимание! Так, всех потрясла история Любы Бурсук, которая родилась в Молдавии, в русской семье. Когда пошел развал страны, уехала на заработки в Москву и там встретила парня из Красноармейска Александра Паюршина. Им отказали регистрировать брак, ссылаясь на то, что Люба - иностранная гражданка (что незаконно по международным нормам, которые признает Россия). Но ребята создали семью, появилось трое детей. Жили у Александра в Красноармейске, растили детей, но в один момент счастье молодой семьи закончилось. За дело взялась миграционная служба, которая посчитала пребывание Любы незаконным, поскольку у неё не было российского гражданства и потребовала её выдворения за пределы России. Куда? В Молдове у неё ничего не осталось, здесь - муж, трое детей. Но её больше двух месяцев держали в камере спецприемника, за толстыми стенами и железными решетками. А детей, при живых родителях, забрали в приют. Вся саратовская пресса всполыхнулась тогда после публикации Зуева! И здравый смысл, давление общественного мнения победили! Решение о выдворении Любови Бурсук было отменено, семья восстановилась!Таких историй, и не только со счастливым финалом, Александр Пулатович Зуев знает много. В каждой из них он принимает самое активное участие, используя и свой дар убеждения, и народную дипломатию, и знание национального и международного законодательства. И просто - доброту, внимание, умение находить партнеров и единомышленников.Кто он, Зуев — русский, узбек, человек мира? Для нас он Друг, Товарищ и Брат. Искренние пожелания крепкого здоровья, новых творческих успехов, мира - от друзей, коллег по профессии и по общественной работе, единомышленники и тех, кому он помог в жизни. Поздравляем с юбилеем! Пусть исполняются все планы и мечты!