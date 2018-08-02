Турбаза «Волга Star” открылась этим летом Актуально » Главные новости — 14-августа-2018 — прочитано 40 раз

Об изюминках своего туристического объекта с явным удовольствием говорили менеджеры, показывая уже заселенные молодыми семьями отдельные виллы с персональными бассейнами под открытым небом, президентский люкс на втором этаже с лоджией и белой ванной с видом на реку, террасы для шумной вечеринки. В штате ресторана замечательные специалисты, которые продумали фирменные блюда. Кстати, среди приглашенных оказались туроператоры других туристических фирм, которые уже побывали здесь на воскресных вечерах, оценили по достоинству «поросенка на вертеле». Они и задали практические вопросы о регулярности поставок поросенка на выходные. Специалисты «Волга Star” подробно рассказали о поставщиках, с которыми заключен договор. В общем, перебои не предусмотрены. Тесто для фирменной пиццы, приготовленное по уникальному рецепту, тоже доставляется сюда регулярно. Похоже, кухня — особый конек для привлечения туристов на новый объект.

Ну и, конечно, большая изюминка турбазы, - возможность прокатиться на катере по Волге, остановиться на островах. Капитан и механик — в штате турбазы, но воспользоваться катером могут и не проживающие здесь. Прогулка может быть часовой или длиться весь день, рассчитанной на пару молодоженов или на веселую молодежную компанию, на рыбаков, художников. На верхней палубе можно накрыть длинный стол, а если погода ветреная, укрыться в большой каюте, где есть не только своя кухня и обеденный зал, но и диваны с подушками. Гостей прокатили на катере, с которого открываются живописные волжские картины. Фильм о Волге, красивых городах в ее верховье, доступных для туристов, кстати, тоже показали собравшимся.

В Саратов туристы летом едут на теплоходах, их группы мы частенько видим на набережной. Нашему городу есть чем порадовать гостей, много уникальных уголков в различных районах области открылись для туристических маршрутов в последние годы. Не секрет, что москвичи любят наши турбазы, не смотря на то, что большинство из них построены еще в советское время. Новая примета времени: растет спрос на отдых в более комфортных условиях на берегу Волги. Новая турбаза в Усть-Курдюме понравится самым взыскательным постояльцам, вызовет интерес у любителей семейного отдыха. Организаторы школьных туров, «клуба приключений» саратовской фирмы взяли на заметку этот адрес, чтобы делать остановки. Журналисты тоже не исключают возможность проведения здесь выездных семинаров и круглых столов. Волга, действительно, вдохновляет на поиски, творчество!

Тамара Катилевская









Приглашение на презентацию нового объекта саратовские туроператоры и журналисты получили от комитета по туризму области, который придает особое значение не только расширению маршрутов отдыха и знакомства с достопримечательностями родного края, но и качеству «внутреннего» сервиса. Когда гости добрались до туристического объекта, до которого из областного центра всего-то около часа езды, честно говоря, были единодушно приятно впечатлены. Турбаза - в черте села Усть-Курдюм Саратовского района, расположена по улице Первомайская, 31, у самого берега Волги. Открытие уже состоялось в середине июля, но еще не выветрились запахи дерева, краски, свежей отделки. Персонал, вне зависимости от должностей, ревностно смахивает пылинки, чтобы виллы, фонтан перед главным корпусом, выложенные дорожки сияли ярче, выглядели уютнее. Причем, было заметно, что все работники новой базы, от менеджеров до поваров, техничек влюблены в свое новое место работы, им самим нравится уровень супер, люкс, премиум номеров, бассейнов, ресторана, пришвартованный к причалу прогулочный катер. Пожалуй, у такой команды есть все шансы завоевать признание турбазы не только в своем регионе!Об изюминках своего туристического объекта с явным удовольствием говорили менеджеры, показывая уже заселенные молодыми семьями отдельные виллы с персональными бассейнами под открытым небом, президентский люкс на втором этаже с лоджией и белой ванной с видом на реку, террасы для шумной вечеринки. В штате ресторана замечательные специалисты, которые продумали фирменные блюда. Кстати, среди приглашенных оказались туроператоры других туристических фирм, которые уже побывали здесь на воскресных вечерах, оценили по достоинству «поросенка на вертеле». Они и задали практические вопросы о регулярности поставок поросенка на выходные. Специалисты «Волга Star” подробно рассказали о поставщиках, с которыми заключен договор. В общем, перебои не предусмотрены. Тесто для фирменной пиццы, приготовленное по уникальному рецепту, тоже доставляется сюда регулярно. Похоже, кухня — особый конек для привлечения туристов на новый объект.Ну и, конечно, большая изюминка турбазы, - возможность прокатиться на катере по Волге, остановиться на островах. Капитан и механик — в штате турбазы, но воспользоваться катером могут и не проживающие здесь. Прогулка может быть часовой или длиться весь день, рассчитанной на пару молодоженов или на веселую молодежную компанию, на рыбаков, художников. На верхней палубе можно накрыть длинный стол, а если погода ветреная, укрыться в большой каюте, где есть не только своя кухня и обеденный зал, но и диваны с подушками. Гостей прокатили на катере, с которого открываются живописные волжские картины. Фильм о Волге, красивых городах в ее верховье, доступных для туристов, кстати, тоже показали собравшимся.В Саратов туристы летом едут на теплоходах, их группы мы частенько видим на набережной. Нашему городу есть чем порадовать гостей, много уникальных уголков в различных районах области открылись для туристических маршрутов в последние годы. Не секрет, что москвичи любят наши турбазы, не смотря на то, что большинство из них построены еще в советское время. Новая примета времени: растет спрос на отдых в более комфортных условиях на берегу Волги. Новая турбаза в Усть-Курдюме понравится самым взыскательным постояльцам, вызовет интерес у любителей семейного отдыха. Организаторы школьных туров, «клуба приключений» саратовской фирмы взяли на заметку этот адрес, чтобы делать остановки. Журналисты тоже не исключают возможность проведения здесь выездных семинаров и круглых столов. Волга, действительно, вдохновляет на поиски, творчество!