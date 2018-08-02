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Проект «Летописцы истории страны», получивший финансовую поддержку Фонда Президентских грантов, стал логическим продолжением предыдущих проектов и программ, которые развивали общественную дискуссию, имели просветительский и образовательный характер. Так, напоминаю, проект «СМИ и НКО: взаимодействие в защиту прав человека» года стимулировал развитие расследовательской и правозащитной журналистики. Мы определяли свое место в защите общечеловеческих ценностей и, без сомнения, сделали в этом направлении немало. Наш сборник статей, собравший лучшие работы участников конкурса журналистского мастерства «Золотая середина» свидетельствует о серьезном прорыве как в плане профессиональном, так и с точки зрения позиционирования нашего сообщества.

На укрепление внутренних связей сообщества и развитие корпоративной солидарности в 2013 году мы разработали проект «Школа юных журналистов: связь поколений для развития гражданской журналистики». Он тоже стал победителем федерального конкурса социальных проектов и получил президентский грант на его реализацию. Самым ценным было виртуальное и реальное общение людей разных поколений. И тоже был сборник статей «Юные журналисты Саратовской области о родном крае, об истории, о семье, о себе».

Напоминаю только об этих двух проектах, чтобы была понятна логика рождения нынешнего. Углубляя свое отношение к профессии, проявляя присущее ей стремление к справедливости, обобщая опыт лучших, мы сделали серьезный шаг к укреплению связи поколений. Теперь, по моему мнению, важно было отдать должное уважение людям, их изданиям, поступкам. Так родился проект «Летописцы истории страны».

О том, чтобы создать энциклопедию саратовской журналистики, мы говорили не раз, имея ввиду богатую историю саратовской журналистики. К примеру, первой саратовской газете «Саратовские губернские ведомости» в этом году исполняется 180 лет. Многие известные журналисты Саратова и других городов старались опубликоваться так же и в «Саратовском листке», известном своим вольнолюбием, духом демократии и высоким уровнем культуры. В Саратовской губернии во время существования автономии – республики Немцев Поволжья открывались и закрывались газеты на немецком языке. В начале ХХ века также открывались партийные газеты, редакторы и журналисты которых скорее были общественными деятелями, преследуемые властью за свои политические убеждения.

Интересна судьба местной, районной прессы. Первые номера многих из них вышли после Октябрьской революции, однако иные из них свою историю начали много раньше. Вся их история – в смене названий, патетики, в судьбе редакторов и журналистов, нередко трагической, а порой неизвестной.

Когда началась Великая Отечественная война, многие журналисты из саратовских изданий ушли на фронт, подавляющее большинство – добровольно. Их военная судьба складывалась по-разному. Одни попадали во фронтовую газету, «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом», другие были воинами. Одни погибли, защищая Родину, другие возвратились после войны к любимой работе. Жизнь и судьба оборвалась, едва начавшись, у многих журналистов того поколения. А мы постарались найти, опубликовать в книге «Летописцы истории страны» хотя бы скупые сведения о них, чтобы осталась благодарная память. В книге мы воспроизводим альбом «В редакцию не вернулся…», который оформлял Союз журналистов в 70-е годы. Впервые публикуются собранные по инициативе журналиста Ивана Ивановича Москвичева фотографии наших коллег и рядом с ними машинописные бесценные строки о наших героях.

Мы решили назвать как можно больше имен журналистов разных поколений, воспроизвести в биографиях и истории СМИ важные факты и события. Мы обратились к коллегам стать волонтерами проекта: писать нам о своих СМИ, вспомнить поименно тех, кто работал в редакциях, дать свои краткие биографии и рассказать о наставниках. Мы не установили жестких рамок по поводу размера текстов, не давали стандарта подачи материалов, так как не ставили цели создать в прямом смысле академическое энциклопедическое издание. Для него не было достаточных ресурсов и времени. Была другая цель: назвать как можно больше имен с фотографиями коллег, снимками из редакционной жизни, коллективные фото. На долгую память увековечить имена, дать положительный пример служения профессии.

Но отсюда – разностилье. Наши добровольцы писали по-разному, так, как поняли свою задачу и как им подсказывало профессиональное чутье. Мы бережно относились к текстам, максимально сохранили имена редакторов, уважаемых журналистов. Так что в нашей книге, как и в жизни, есть все – и просто сухие факты, и эмоции, и детали.

Раздел «О друзьях, товарищах…» мы посвящаем светлой памяти журналиста и издателя Нины Аркадьевны Ущевой. Сборник с таким названием она выпустила в 2009 году в своем издательстве «Аквариус». Статьи журналистов о коллегах из ее книги мы частично воспроизводим.

Мы отдаем должное инициаторам и основоположникам создания саратовской школы журналистики, прежде всего Саратовскому государственному университету им. Н. Г. Чернышевского, нашим наставникам и учителям в самом широком смысле слова – Е. И. Покусаеву, П. А. Бугаенко, В. В. Прозорову, С. М. Касовичу, Я. И. Явчуновскому и другим преподавателям филологического факультета.

Современные масс-медиа, в основном новые телекомпании и интернет-издания, возникшие в начале 90-х годов, так же представлены в книге. Региональное отделение СЖР заинтересовано в развитии взаимодействия с этим развивающимся сектором СМИ, в котором работают и набираются опыта молодые талантливые коллеги.

Прошу не судить строго, если кто-то по каким-то причинам не найдет себя или какое-либо издание. Никакой предвзятости, есть временные рамки. Мы неоднократно писали, призывали, делали рассылки, приглашая к сотрудничеству. По мере поступления материалы публиковались на сайте для внесения корректив в тексты. Жаль, если коллеги нас не услышали. Но на самом деле объять необъятное невозможно! Мы собрали биографии более 600 саратовских журналистов, мы рассказали о 102 саратовских СМИ, начиная с самых первых. Мы воспроизвели в книге более 500 фотографий. Тираж 1000 экземпляров будет бесплатно распределен в редакции, библиотеки, вузы, авторам и частично героям публикации. Возможно, мы выпустим дополнительный тираж. Может быть, это будет новое, дополненное и исправленное издание. Все зависит от спроса на книгу.

Много материалов осталось «за бортом», не вписавшись в размеры. Не все биографии известных журналистов нам оказались доступными. Я, к примеру, так и не нашла биографии моего первого редактора Дмитрия Степановича Синютина. Десятки имен на слуху или в памяти, но воспроизвести их биографии – это отдельная большая работа. К сожалению, современные продвинутые коллеги, хорошо чувствующие себя в социальных сетях, не могли не знать о нашем проекте, но не откликнулись. Очень жаль.

Большую помощь в сборе и организации материалов для книги оказали наши коллеги и друзья Юрий Юрьевич Каргин, Тамара Николаевна Тишкова, Татьяна Александровна Пашкина, Светлана Винаидовна Бакал, Игорь Всеволодович Чижов, Николай Александрович Титов, Юрий Сергеевич Неугодов, председатель совета ветеранов журналистики Аркадий Александрович Богатырев, Александр Исаакович Кобылинский, Елена Александровна Фадеева, Зоя Петровна Ишкова, Лейла Аббасовна Бочкова и многие другие.

Благодарю удивительно профессиональный, творческий коллектив Издательского дома «Волга». Работа над книгой вылилась в плодотворное сотрудничество, совместный поиск ради того, чтобы энциклопедия саратовской журналистики была и содержательной, и удобной для чтения, и привлекательной.

В сентябре, после получения тиража, состоится презентация для общественности Саратовской области, а в октябре на фестивале СЖР «Вся Россия» в Сочи. Оставить в памяти потомков имена уважаемых журналистов и отразить историю развития саратовских СМИ – с этой задачей Саратовское региональное отделение СЖР справилось. Консолидация сообщества проходит ярче и результативнее, когда нас объединяет общее дело. Вспоминая ушедших из жизни коллег, мы благодарим их за труд и берем с них пример служения. Отдавая должное коллегам, у которых есть имя, авторитет, репутация, заслуги, мы тем самым обозначаем критерии профессиональной пригодности и рукопожатности.

Мы только что отпраздновали 190-летие великого земляка, и, думаю, уместно будет здесь процитировать высказывание публициста, писателя, журналиста Николая Гавриловича Чернышевского: «Все настоящее, хорошее приобретено борьбой и лишениями людей, готовивших его; и лучшее будущее должно готовиться точно так же».

У нашего проекта «Летописцы истории страны» может быть и такое развитие – творческое осмысление темы «Журналистика – моя судьба». По этому пути идут наши коллеги из Союза журналистов Тувы. Они проводят конкурс по этой теме, а статьи победителей публикуют отдельными книгами. Только что вышел 6-ой том под названием «Люди центра Азии».

Мне кажется очень перспективной такая работа – вспоминать эпизоды журналистской судьбы, рассказывая о людях или событиях, повлиявших на твою жизнь. Мне была оказана честь быть членом жюри этого конкурса. Окунувшись в тексты, сюжеты, повествования о жизни республики Тува и людей, я еще раз убедилась: неисчерпаем потенциал нашей прекрасной профессии!



Лидия Златогорская,

председатель Саратовского регионального отделения СЖР,

автор и руководитель проекта «Летописцы истории страны»



Вчера завершилась большая работа: я подписала сигнальный экземпляр книги «Летописцы истории страны»! Мы вместе собирали биографии современников и коллег старших поколений и я поздравляю нас!Проект «Летописцы истории страны», получивший финансовую поддержку Фонда Президентских грантов, стал логическим продолжением предыдущих проектов и программ, которые развивали общественную дискуссию, имели просветительский и образовательный характер. Так, напоминаю, проект «СМИ и НКО: взаимодействие в защиту прав человека» года стимулировал развитие расследовательской и правозащитной журналистики. Мы определяли свое место в защите общечеловеческих ценностей и, без сомнения, сделали в этом направлении немало. Наш сборник статей, собравший лучшие работы участников конкурса журналистского мастерства «Золотая середина» свидетельствует о серьезном прорыве как в плане профессиональном, так и с точки зрения позиционирования нашего сообщества.На укрепление внутренних связей сообщества и развитие корпоративной солидарности в 2013 году мы разработали проект «Школа юных журналистов: связь поколений для развития гражданской журналистики». Он тоже стал победителем федерального конкурса социальных проектов и получил президентский грант на его реализацию. Самым ценным было виртуальное и реальное общение людей разных поколений. И тоже был сборник статей «Юные журналисты Саратовской области о родном крае, об истории, о семье, о себе».Напоминаю только об этих двух проектах, чтобы была понятна логика рождения нынешнего. Углубляя свое отношение к профессии, проявляя присущее ей стремление к справедливости, обобщая опыт лучших, мы сделали серьезный шаг к укреплению связи поколений. Теперь, по моему мнению, важно было отдать должное уважение людям, их изданиям, поступкам. Так родился проект «Летописцы истории страны».О том, чтобы создать энциклопедию саратовской журналистики, мы говорили не раз, имея ввиду богатую историю саратовской журналистики. К примеру, первой саратовской газете «Саратовские губернские ведомости» в этом году исполняется 180 лет. Многие известные журналисты Саратова и других городов старались опубликоваться так же и в «Саратовском листке», известном своим вольнолюбием, духом демократии и высоким уровнем культуры. В Саратовской губернии во время существования автономии – республики Немцев Поволжья открывались и закрывались газеты на немецком языке. В начале ХХ века также открывались партийные газеты, редакторы и журналисты которых скорее были общественными деятелями, преследуемые властью за свои политические убеждения.Интересна судьба местной, районной прессы. Первые номера многих из них вышли после Октябрьской революции, однако иные из них свою историю начали много раньше. Вся их история – в смене названий, патетики, в судьбе редакторов и журналистов, нередко трагической, а порой неизвестной.Когда началась Великая Отечественная война, многие журналисты из саратовских изданий ушли на фронт, подавляющее большинство – добровольно. Их военная судьба складывалась по-разному. Одни попадали во фронтовую газету, «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом», другие были воинами. Одни погибли, защищая Родину, другие возвратились после войны к любимой работе. Жизнь и судьба оборвалась, едва начавшись, у многих журналистов того поколения. А мы постарались найти, опубликовать в книге «Летописцы истории страны» хотя бы скупые сведения о них, чтобы осталась благодарная память. В книге мы воспроизводим альбом «В редакцию не вернулся…», который оформлял Союз журналистов в 70-е годы. Впервые публикуются собранные по инициативе журналиста Ивана Ивановича Москвичева фотографии наших коллег и рядом с ними машинописные бесценные строки о наших героях.Мы решили назвать как можно больше имен журналистов разных поколений, воспроизвести в биографиях и истории СМИ важные факты и события. Мы обратились к коллегам стать волонтерами проекта: писать нам о своих СМИ, вспомнить поименно тех, кто работал в редакциях, дать свои краткие биографии и рассказать о наставниках. Мы не установили жестких рамок по поводу размера текстов, не давали стандарта подачи материалов, так как не ставили цели создать в прямом смысле академическое энциклопедическое издание. Для него не было достаточных ресурсов и времени. Была другая цель: назвать как можно больше имен с фотографиями коллег, снимками из редакционной жизни, коллективные фото. На долгую память увековечить имена, дать положительный пример служения профессии.Но отсюда – разностилье. Наши добровольцы писали по-разному, так, как поняли свою задачу и как им подсказывало профессиональное чутье. Мы бережно относились к текстам, максимально сохранили имена редакторов, уважаемых журналистов. Так что в нашей книге, как и в жизни, есть все – и просто сухие факты, и эмоции, и детали.Раздел «О друзьях, товарищах…» мы посвящаем светлой памяти журналиста и издателя Нины Аркадьевны Ущевой. Сборник с таким названием она выпустила в 2009 году в своем издательстве «Аквариус». Статьи журналистов о коллегах из ее книги мы частично воспроизводим.Мы отдаем должное инициаторам и основоположникам создания саратовской школы журналистики, прежде всего Саратовскому государственному университету им. Н. Г. Чернышевского, нашим наставникам и учителям в самом широком смысле слова – Е. И. Покусаеву, П. А. Бугаенко, В. В. Прозорову, С. М. Касовичу, Я. И. Явчуновскому и другим преподавателям филологического факультета.Современные масс-медиа, в основном новые телекомпании и интернет-издания, возникшие в начале 90-х годов, так же представлены в книге. Региональное отделение СЖР заинтересовано в развитии взаимодействия с этим развивающимся сектором СМИ, в котором работают и набираются опыта молодые талантливые коллеги.Прошу не судить строго, если кто-то по каким-то причинам не найдет себя или какое-либо издание. Никакой предвзятости, есть временные рамки. Мы неоднократно писали, призывали, делали рассылки, приглашая к сотрудничеству. По мере поступления материалы публиковались на сайте для внесения корректив в тексты. Жаль, если коллеги нас не услышали. Но на самом деле объять необъятное невозможно! Мы собрали биографии более 600 саратовских журналистов, мы рассказали о 102 саратовских СМИ, начиная с самых первых. Мы воспроизвели в книге более 500 фотографий. Тираж 1000 экземпляров будет бесплатно распределен в редакции, библиотеки, вузы, авторам и частично героям публикации. Возможно, мы выпустим дополнительный тираж. Может быть, это будет новое, дополненное и исправленное издание. Все зависит от спроса на книгу.Много материалов осталось «за бортом», не вписавшись в размеры. Не все биографии известных журналистов нам оказались доступными. Я, к примеру, так и не нашла биографии моего первого редактора Дмитрия Степановича Синютина. Десятки имен на слуху или в памяти, но воспроизвести их биографии – это отдельная большая работа. К сожалению, современные продвинутые коллеги, хорошо чувствующие себя в социальных сетях, не могли не знать о нашем проекте, но не откликнулись. Очень жаль.Большую помощь в сборе и организации материалов для книги оказали наши коллеги и друзья Юрий Юрьевич Каргин, Тамара Николаевна Тишкова, Татьяна Александровна Пашкина, Светлана Винаидовна Бакал, Игорь Всеволодович Чижов, Николай Александрович Титов, Юрий Сергеевич Неугодов, председатель совета ветеранов журналистики Аркадий Александрович Богатырев, Александр Исаакович Кобылинский, Елена Александровна Фадеева, Зоя Петровна Ишкова, Лейла Аббасовна Бочкова и многие другие.Благодарю удивительно профессиональный, творческий коллектив Издательского дома «Волга». Работа над книгой вылилась в плодотворное сотрудничество, совместный поиск ради того, чтобы энциклопедия саратовской журналистики была и содержательной, и удобной для чтения, и привлекательной.В сентябре, после получения тиража, состоится презентация для общественности Саратовской области, а в октябре на фестивале СЖР «Вся Россия» в Сочи. Оставить в памяти потомков имена уважаемых журналистов и отразить историю развития саратовских СМИ – с этой задачей Саратовское региональное отделение СЖР справилось. Консолидация сообщества проходит ярче и результативнее, когда нас объединяет общее дело. Вспоминая ушедших из жизни коллег, мы благодарим их за труд и берем с них пример служения. Отдавая должное коллегам, у которых есть имя, авторитет, репутация, заслуги, мы тем самым обозначаем критерии профессиональной пригодности и рукопожатности.Мы только что отпраздновали 190-летие великого земляка, и, думаю, уместно будет здесь процитировать высказывание публициста, писателя, журналиста Николая Гавриловича Чернышевского: «Все настоящее, хорошее приобретено борьбой и лишениями людей, готовивших его; и лучшее будущее должно готовиться точно так же».У нашего проекта «Летописцы истории страны» может быть и такое развитие – творческое осмысление темы «Журналистика – моя судьба». По этому пути идут наши коллеги из Союза журналистов Тувы. Они проводят конкурс по этой теме, а статьи победителей публикуют отдельными книгами. Только что вышел 6-ой том под названием «Люди центра Азии».Мне кажется очень перспективной такая работа – вспоминать эпизоды журналистской судьбы, рассказывая о людях или событиях, повлиявших на твою жизнь. Мне была оказана честь быть членом жюри этого конкурса. Окунувшись в тексты, сюжеты, повествования о жизни республики Тува и людей, я еще раз убедилась: неисчерпаем потенциал нашей прекрасной профессии!