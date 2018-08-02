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Союз журналистов России
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Фестиваль "Вся Россия" в 22 раз проведет СЖР
Актуально » Главные новости — 2-августа-2018 — прочитано 16 раз
С 6 по 12 октября 2018 года, в год празднования 100-летия Союза журналистов России, пройдет Медиафорум «Инфорум Союза журналистов России» - XXII фестиваль «Вся Россия» в городе Сочи, в котором примут участие журналисты из всех регионов России, иностранные журналисты. Фестиваль в очередной раз станет заметным событием политической и культурной жизни страны, предоставляя возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующихся всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры. На многочисленных площадках Фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, будут организованы интересные дискуссии.
Фестиваль пройдет в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3.
В программе фестиваля – дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры.
Условия участия в фестивале:
- проживание в номере Стандарт 1-местный – 31800 руб. (включая НДС 18%);
- проживание в номере Стандарт 2-местный – 21000 руб. (включая НДС 18%) с каждого участника.
- доплата за размещение с ребенком до 10 лет – 1200 руб., старше 10 лет – 2300 руб. в сутки.
В стоимость проживания входит трехразовое питание.
Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 5000 руб. (в т.ч. НДС 18%).
Проезд участников к месту фестиваля – за счет участников.
Заявки на участие принимаются по e-mail: smirnova.soyuz@mail.ru до 5 сентября 2018г.
Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.ruj.ru
Документы на оформление заявки прилагаем.