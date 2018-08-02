Фестиваль "Вся Россия" в 22 раз проведет СЖР Актуально » Главные новости — 2-августа-2018 — прочитано 16 раз

Фестиваль пройдет в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3.

В программе фестиваля – дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры.

Условия участия в фестивале:

- проживание в номере Стандарт 1-местный – 31800 руб. (включая НДС 18%);

- проживание в номере Стандарт 2-местный – 21000 руб. (включая НДС 18%) с каждого участника.

- доплата за размещение с ребенком до 10 лет – 1200 руб., старше 10 лет – 2300 руб. в сутки.

В стоимость проживания входит трехразовое питание.

Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 5000 руб. (в т.ч. НДС 18%).

Проезд участников к месту фестиваля – за счет участников.

Заявки на участие принимаются по e-mail: smirnova.soyuz@mail.ru до 5 сентября 2018г.

Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.ruj.ru

Документы на оформление заявки прилагаем.

Konkurs-festival-Polozhenie-zayavka-2018.doc [68,5 Kb] (cкачиваний: 1)

DOGOVOR-ZAYaVKA-prilozhenie-1-Soglasie.doc [80 Kb] (cкачиваний: 1) С 6 по 12 октября 2018 года, в год празднования 100-летия Союза журналистов России, пройдет Медиафорум «Инфорум Союза журналистов России» - XXII фестиваль «Вся Россия» в городе Сочи, в котором примут участие журналисты из всех регионов России, иностранные журналисты. Фестиваль в очередной раз станет заметным событием политической и культурной жизни страны, предоставляя возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующихся всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры. На многочисленных площадках Фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, будут организованы интересные дискуссии.Фестиваль пройдет в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3.В программе фестиваля – дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры.Условия участия в фестивале:- проживание в номере Стандарт 1-местный – 31800 руб. (включая НДС 18%);- проживание в номере Стандарт 2-местный – 21000 руб. (включая НДС 18%) с каждого участника.- доплата за размещение с ребенком до 10 лет – 1200 руб., старше 10 лет – 2300 руб. в сутки.В стоимость проживания входит трехразовое питание.Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 5000 руб. (в т.ч. НДС 18%).Проезд участников к месту фестиваля – за счет участников.Заявки на участие принимаются по e-mail: smirnova.soyuz@mail.ru до 5 сентября 2018г.Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.Более подробную информацию можно получить на сайте www.ruj.ruДокументы на оформление заявки прилагаем.