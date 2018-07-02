Инцидент с изданием "Балашовская правда" Актуально » Главные новости — 20-июля-2018 — прочитано 61 раз По сообщению саратовского интернет-издания "Четвёрая власть", часть тиража районной газеты «Балашовская правда» Саратовской области по распоряжению заместителя главы местной администрации была изъята по соображениям цензуры. Одна из заметок, перепечатанная газетой из федеральной прессы, содержала ироничную оценку пенсионной реформы. Заместитель председателя местного Собрания депутатов Сергей Гладков потребовал от редакции впредь согласовывать подготовленные к публикации тексты, а о пенсионной реформе писать только в положительном ключе. Или – редактор и ответственный секретарь должны написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Союз журналистов России и отделение СЖ по Саратовской области расценивают случившееся как грубое и прямое давление на редакцию.



Действия администрации нарушают п. 5 ст. 29 Конституции РФ, которая гласит: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещена». Вызывает тревогу открытое требование своего рода «единомыслия», исключающее возможность свободного выражения разных мнений. Это недопустимое наступление на демократические нормы, на основе которых строится работа средств массовой информации. Недопустимо, что фактическую цензуру в СМИ пытаются установить, в том числе, и депутаты, которые по должности призваны защищать интересы избирателей с различными взглядами и суждениями.



Союз журналистов России выступает против цензуры, против давления на журналистов, против навязывания «единомыслия». СМИ – это активная часть общества, в которой всегда есть место для дискуссии и где, безусловно, уважается право каждого на своё мнение.



Союз журналистов России выражает солидарность с коллегами из «Балашовской правды» и оставляет за собой право обратиться в компетентные органы для получения соответствующей правовой оценки данного инцидента.



Материал с сайта Союза журналистов России: http://ruj.ru/news/novosti/intsident-s-izdaniem-balashovskaya-pravda/