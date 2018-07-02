Саратовцев приглашают на выставку «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма» Актуально » Главные новости — 10-июля-2018 — прочитано 25 раз ВИсторическом корпусе Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева по адресу: Радищева, 39, открылась выставка «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма».

На выставке экспонируется более 120 произведений, выполненных в разных техниках и материалах. Это изделия из металла, стекла, фарфора, предметы интерьера, оригинальная и печатная графика, книги, элементы народного костюма.

Историзм, как явление в культуре и искусстве, сформировался к 1830-м годам, постепенно охватывая все европейские страны, в том числе и Россию, и продолжался вплоть до конца 1880 –1890-х годов, уступив место модерну. На смену одному большому стилю – классицизму, пришло изучение и романтическое увлечение различными эпохами прошлого. Согласно мнению русского критика В.Г. Белинского, «история сделалась как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без неё стало невозможным постижения ни искусства, ни философии. Мало того, само искусство сделалось теперь преимущественно историческим». Появление произведений в «исторических стилях» нередко порождалось общественными или историческими событиями, путешествиями, знаменитыми археологическими находками или же просто вкусами заказчика. Это привело к тому, что в искусстве появилось сразу несколько направлений, которые современники воспринимали как модные «вкусы» или «стили»: «готический», «второе и третье рококо», «ренессанс», «ориенталь», «русский» и т.д.

Историческое мышление затронуло все виды творчества: литературу, музыку, архитектуру, живопись, скульптуру. Новые эстетические идеалы предполагали большую свободу для художника: возможность выбрать те или иные направления, отдельные элементы или соединить несколько в одном произведении. Это время – наивысшего расцвета профессионального мастерства, что наиболее ярко проявилось в декоративно-прикладном искусстве.

Эпоха историзма как бы собирала, перечисляла, усиливала до чрезмерности мотивы из художественного арсенала имеющихся декоративных средств. Одни из самых популярных направлений того времени, «второе рококо» и близкий к нему «стиль Людовика XVI», представлены на выставке изделиями из стекла, фарфора и бронзы.

Во всех областях декоративно-прикладного искусства нашли отражение и средневековые мотивы. Яркие, красочные витражи соборов стали источником вдохновения для декора большого «готического сервиза», исполненного на Императорском фарфоровом заводе в 1830-е годы.

Отдельно от всех художественных направлений развивался «русский стиль», связанный с изучением национального наследия, ставший частью национальной политики Российского государства, воплощением известного постулата: «Православие, самодержавие, народность».

Значительную роль в популяризации культуры Древней Руси сыграл выпускник Императорской Академии художеств Фёдор Григорьевич Солнцев. Творчески переработав и осмыслив огромный пласт отечественного наследия, Ф.Г. Солнцев одним из первых стал использовать мотивы русско-византийской орнаментики в произведениях элитарного искусства. По его эскизам были созданы два фарфоровых сервиза, предназначенных для царской семьи. Отдельные предметы одного из них, с инициалами великого князя Константина Николаевича, представлены на выставке.

К произведениям «русского стиля» можно отнести и ювелирные изделия, экспонируемые на выставке. Исполненные в серебре, имитирующие своим декором деревянную резьбу, народную вышивку, украшенные позолотой, резьбой и эмалями чайницы, ложки, стаканчики, монетницы, солонка-трон поражают виртуозностью исполнения. К подлинно художественным произведениям ювелирного искусства можно отнести серебряный кофейный сервиз с изображениями архитектурных памятников Москвы, поступивший от основателя музея А.П. Боголюбова.

«Венцом» «русского стиля» в книгоиздании является «История и памятники Византийской эмали: Из собрания А. В. Звенигородского», (1892). Данная монография входит в число самых дорогих фолиантов в истории русского книгопечатания. В Европе «Византийские эмали» нарекли «русским чудом» и «книгой в княжеском уборе». С научной точки зрения, это сочинение Н.П. Кондакова по объёму и изложению информации сохраняет свою ценность и актуальность до сих пор.

Экспозиция выставки дополнена графическими произведениями А.Я. Головина, А.В. Петцольда, архитектурными проектами Д.Н. Россова, меню трапез в честь коронования российских императоров, выполненных в технике хромолитография по эскизам А.М. и В.М. Васнецовых, В.Д. Поленова, А.Н. Бенуа, которые помогают воссоздать дух эпохи исторических стилей.



