Ртищево: близкая точка на карте России Актуально » Главные новости — 2-июля-2018 — прочитано 39 раз

Вот, к примеру, едут саратовцы в Москву или Питер и не минуют Ртищево. Видят добротный XIX века постройки жд вокзал. И мы все видели не раз. А «со двора», со стороны города вошли впервые! Здание вокзала украшает мемориальная доска: «На этом вокзале в 1921 году великий гуманист Фритьоф Нансен развернул деятельность по спасению голодающего Поволжья, создав распределительную базу продуктов питания». Исторический, неизвестный многим факт, имел также и эмоциональное воздействие. Великий гуманист и одна из многих точек на карте голодающего Поволжья!

И еще одно посещение добавило уважения к истории, уникальным событиям не такого уж далекого прошлого. На окраине города мы вышли из автобуса и по тропинке пересекли типичные посадки вдоль дороги. И – стоп! Огороженный цепями мемориал в честь подвига летчиков. Капитан А.П. Осипов и курсант Н.П. Самусенко во время учебного полета 2 сентября 1982 года в аварийной ситуации увели самолет от города. Спасли жизнь сотен людей. Погибли вот здесь, на обочине дороги. Похоронены на родине. А здесь когда-то был установлен и фрагмент погибшего вместе с летчиками самолета. Крыло украли. Мемориал в честь благородства и гуманизма задевает все струны души. И еще – горько: как-то бесприютно, безлюдно мемориалу среди кустов. Вот и банки для цветов пустые. Ну какие молодожены найдут это святое место, чтобы искренне поблагодарить героев за жизнь? И приезжему не найти. Нет указателей.

Другую потрясающую историю, «зацепившую» душу, поведал нам Виктор Федорович Маняхин в селе Шило-Голицино. Пусть не стараются авторы сериалов – жизнь во много раз сложнее подсказывает сюжеты! На краю села, прямо посреди «депо» для тракторов и комбайнов, хозяйственных построек вдруг обнаружили … склеп! Кирпичная кладка, одеяние выдавало захоронение священнослужителя. Кто он? Почему похоронен здесь? Так, благодаря энергии, знаниям, любопытству и отчасти авантюризму Виктора Федоровича, руководителя КФХ, удалось восстановить прошлое. Здесь раньше была церковь, прицерковные захоронения. Тогда Маняхин и уступил часть территории хозяйства под установку памятника священнику этой церкви. Установили здесь навесы, выровняли дорогу. Простота и величие мемориала возле которого мы слушали Виктора Федоровича, нас покорили. Известный саратовский хлебороб, хозяйственник, талантливый сочинитель читал нам свои стихи, подарил свои книги. Его стихи и романы – о близком сердцу Прихоперье, о людях, о любви. Одна книга с автографом пойдет в будущий музей саратовской журналистики.

Ртищевская земля богата талантами, как мы поняли, не только поэтическими. Александр Петрович Санинский водил нас по территории Храма во имя Архангела Михаила на правах успешного хозяина, чей талант созидателя преобразил облик села Красная звезда. Руководитель прибыльного хозяйства («выращиваем всё, кроме бананов»), депутат областной Думы не держит деньги в кубышке или за кордоном. От Храма, молодого сада на его территории и фонтана, Дворца культуры и купели в источнике во имя Архангела Михаила, причальной стенки для речных велосипедов – все построено на его средства. Александр Петрович был заметно рад нашей реакции на то, как преображается село, у которого есть будущее.

Хочется верить, что есть будущее и у села Урусово. Жителей здесь осталось немного. Посреди села, как и положено, церковь. Недействующая по причине крайнего запустения. Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери был построен в 1842 году на средства помещицы графини Лаваль. Храм, рассказывают, содержался в идеальном состоянии, было много прихожан и попечителей. Даже при церкви было училище для мальчиков, а потом церковно-приходская школа. В 1916 году силами прихожан здание было отремонтировано, на что было израсходовано 1900 рублей.

И всё. Это был последний ремонт. В 1936 году с Казанской церкви были сняты колокола. В 1941-м церковь закрыли. До 1994 года здесь был зерносклад. Роспись осыпалась, пол отсутствует, окна выбиты. Но почему-то на снимках проступают то ли какие-то сюжеты, то ли лики святых. Может, знак? Наполнятся снова жизнью необъятные стены культового здания? Придут сюда радостные люди за поддержкой и благословением? Как посещают сельчане свой Дом культуры, расположившийся в здании бывших помещиков Гагариных.

Ртищево закружил нам голову, взял в плен своей историей. Стали душевно ближе нам люди, жившие здесь когда-то и оставившие о себе память. И современники, которых есть за что уважать: за щедрость, за любовь к родным пенатам. Вот еще штрих: кафе «Шатой». Лет двадцать назад выходец из Чеченской республики основал на окраине Ртищева придорожное кафе. Назвал в честь своего села – Шатой. И перенес на ртищевскую землю частицу своей родины! Кафе, ресторан, гостиница, бар – все это вокруг искусственного пруда, живописных национальных башен, деревянных беседок, аллей, скульптур, цветников и даже гор! А началось все с того, что Хамид Арсамерзаев, начав в Ртищеве свое дело, решил обустроить место, «чтобы было приятно и вкусно покушать». Нам место, меню, цены и микроклимат очень понравились! Говорят, здесь очередь на проведение семейных торжеств.

Жители Ртищева гордятся памятником «Детям войны». Считается, что такого памятника больше нет в нашей области. Он трогательно напоминает о братской привязанности детей, выстоявших вместе в годы войны. Держась за руку друг друга.

Теплом одарил нас Ртищево! Действующий храм Александра Невского, иконостас которого как бы вписан в полукружие арки и отдельно производит впечатление дорогой картины в раме. В Ртищеве и бюст Ленина сразу обратил наше внимание: Владимир Ильич на привокзальной площади не властно, по доброму и одобряюще смотрит на тебя. Давай, заезжай еще!

Благодаря проекту «Близкая точка на карте РФ», его руководителю Оксаны Чередник и Фонду президентских грантов еще одна точка на карте Саратовской области стала ближе и притягательнее. Также благодаря рассказам наших гидов – журналиста-краеведа Юрия Леонидовича Чернышова, экскурсовода Андрея Константиновича Сдобникова, коллеги из местной газеты «КИС-Ртищево» Натальи Викторовны Скрябиной.













































И человек, и территория становятся близкими, если что-то «зацепит». В Ртищево участники пресс-тура ехали за новыми впечатлениями. Отмечали всё, конечно: и долгую дорогу по причине ее плохого покрытия, и красоты типичной лесостепи ближе к городу, обилие речек, разноцветье лугов. А что стало по-настоящему близким, особенным только для провинциального городка с железнодорожным узлом, в котором выходит газета с поэтическим названием «Перекресток России»?Вот, к примеру, едут саратовцы в Москву или Питер и не минуют Ртищево. Видят добротный XIX века постройки жд вокзал. И мы все видели не раз. А «со двора», со стороны города вошли впервые! Здание вокзала украшает мемориальная доска: «На этом вокзале в 1921 году великий гуманист Фритьоф Нансен развернул деятельность по спасению голодающего Поволжья, создав распределительную базу продуктов питания». Исторический, неизвестный многим факт, имел также и эмоциональное воздействие. Великий гуманист и одна из многих точек на карте голодающего Поволжья!И еще одно посещение добавило уважения к истории, уникальным событиям не такого уж далекого прошлого. На окраине города мы вышли из автобуса и по тропинке пересекли типичные посадки вдоль дороги. И – стоп! Огороженный цепями мемориал в честь подвига летчиков. Капитан А.П. Осипов и курсант Н.П. Самусенко во время учебного полета 2 сентября 1982 года в аварийной ситуации увели самолет от города. Спасли жизнь сотен людей. Погибли вот здесь, на обочине дороги. Похоронены на родине. А здесь когда-то был установлен и фрагмент погибшего вместе с летчиками самолета. Крыло украли. Мемориал в честь благородства и гуманизма задевает все струны души. И еще – горько: как-то бесприютно, безлюдно мемориалу среди кустов. Вот и банки для цветов пустые. Ну какие молодожены найдут это святое место, чтобы искренне поблагодарить героев за жизнь? И приезжему не найти. Нет указателей.Другую потрясающую историю, «зацепившую» душу, поведал нам Виктор Федорович Маняхин в селе Шило-Голицино. Пусть не стараются авторы сериалов – жизнь во много раз сложнее подсказывает сюжеты! На краю села, прямо посреди «депо» для тракторов и комбайнов, хозяйственных построек вдруг обнаружили … склеп! Кирпичная кладка, одеяние выдавало захоронение священнослужителя. Кто он? Почему похоронен здесь? Так, благодаря энергии, знаниям, любопытству и отчасти авантюризму Виктора Федоровича, руководителя КФХ, удалось восстановить прошлое. Здесь раньше была церковь, прицерковные захоронения. Тогда Маняхин и уступил часть территории хозяйства под установку памятника священнику этой церкви. Установили здесь навесы, выровняли дорогу. Простота и величие мемориала возле которого мы слушали Виктора Федоровича, нас покорили. Известный саратовский хлебороб, хозяйственник, талантливый сочинитель читал нам свои стихи, подарил свои книги. Его стихи и романы – о близком сердцу Прихоперье, о людях, о любви. Одна книга с автографом пойдет в будущий музей саратовской журналистики.Ртищевская земля богата талантами, как мы поняли, не только поэтическими. Александр Петрович Санинский водил нас по территории Храма во имя Архангела Михаила на правах успешного хозяина, чей талант созидателя преобразил облик села Красная звезда. Руководитель прибыльного хозяйства («выращиваем всё, кроме бананов»), депутат областной Думы не держит деньги в кубышке или за кордоном. От Храма, молодого сада на его территории и фонтана, Дворца культуры и купели в источнике во имя Архангела Михаила, причальной стенки для речных велосипедов – все построено на его средства. Александр Петрович был заметно рад нашей реакции на то, как преображается село, у которого есть будущее.Хочется верить, что есть будущее и у села Урусово. Жителей здесь осталось немного. Посреди села, как и положено, церковь. Недействующая по причине крайнего запустения. Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери был построен в 1842 году на средства помещицы графини Лаваль. Храм, рассказывают, содержался в идеальном состоянии, было много прихожан и попечителей. Даже при церкви было училище для мальчиков, а потом церковно-приходская школа. В 1916 году силами прихожан здание было отремонтировано, на что было израсходовано 1900 рублей.И всё. Это был последний ремонт. В 1936 году с Казанской церкви были сняты колокола. В 1941-м церковь закрыли. До 1994 года здесь был зерносклад. Роспись осыпалась, пол отсутствует, окна выбиты. Но почему-то на снимках проступают то ли какие-то сюжеты, то ли лики святых. Может, знак? Наполнятся снова жизнью необъятные стены культового здания? Придут сюда радостные люди за поддержкой и благословением? Как посещают сельчане свой Дом культуры, расположившийся в здании бывших помещиков Гагариных.Ртищево закружил нам голову, взял в плен своей историей. Стали душевно ближе нам люди, жившие здесь когда-то и оставившие о себе память. И современники, которых есть за что уважать: за щедрость, за любовь к родным пенатам. Вот еще штрих: кафе «Шатой». Лет двадцать назад выходец из Чеченской республики основал на окраине Ртищева придорожное кафе. Назвал в честь своего села – Шатой. И перенес на ртищевскую землю частицу своей родины! Кафе, ресторан, гостиница, бар – все это вокруг искусственного пруда, живописных национальных башен, деревянных беседок, аллей, скульптур, цветников и даже гор! А началось все с того, что Хамид Арсамерзаев, начав в Ртищеве свое дело, решил обустроить место, «чтобы было приятно и вкусно покушать». Нам место, меню, цены и микроклимат очень понравились! Говорят, здесь очередь на проведение семейных торжеств.Жители Ртищева гордятся памятником «Детям войны». Считается, что такого памятника больше нет в нашей области. Он трогательно напоминает о братской привязанности детей, выстоявших вместе в годы войны. Держась за руку друг друга.Теплом одарил нас Ртищево! Действующий храм Александра Невского, иконостас которого как бы вписан в полукружие арки и отдельно производит впечатление дорогой картины в раме. В Ртищеве и бюст Ленина сразу обратил наше внимание: Владимир Ильич на привокзальной площади не властно, по доброму и одобряюще смотрит на тебя. Давай, заезжай еще!Благодаря проекту «Близкая точка на карте РФ», его руководителю Оксаны Чередник и Фонду президентских грантов еще одна точка на карте Саратовской области стала ближе и притягательнее. Также благодаря рассказам наших гидов – журналиста-краеведа Юрия Леонидовича Чернышова, экскурсовода Андрея Константиновича Сдобникова, коллеги из местной газеты «КИС-Ртищево» Натальи Викторовны Скрябиной.