Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Определены проекты – победители областного конкурса на предоставление грантов

Актуально » Главные новости — 27-июня-2018 — прочитано 117 раз
Состоялось итоговое заседание экспертного совета конкурса Саратовского регионального отделения Союза журналистов России на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области.
Все эксперты, включенные правлением Союза журналистов в состав экспертного совета конкурса, представили свои письменные бюллетени с оценками по проектам. Каждый из 102 проектов, участвующих в конкурсе, оценивался экспертом по пяти критериям и мог получить от 1 до 15 баллов по каждому критерию. Среди критериев - актуальность и социальная значимость, охват аудитории, измеримость результатов, собственный вклад, профессионализм коллективов, подготовивших заявки. Оценки экспертов суммировались.
По итогам подсчета баллов было принято решение признать победителями конкурса проекты, набравшие 500 баллов и выше. Ими стали 34 информационных проекта, подготовленные 24 средствами массовой информации. Суммы грантовых средств определены экспертами коллегиальным решением, при этом 24 проекта будут профинансированы в полном объеме.
Информация о победителях конкурса публикуется на сайте организации – координатора конкурса: http://sarunion.ru. После публикации перечня победителей в их адрес по электронной почте будет направлен договор о представлении грантов для подписания. В договоре будет отражен порядок осуществления контроля за целевым использованием гранта, сроки и порядок представления отчетности.
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ МОЖНО СКАЧАТЬ ПО ССЫЛКЕ: Pobediteli.doc [52,5 Kb] (cкачиваний: 56)

Саратовское региональное отделение Союза журналистов России