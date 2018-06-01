Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России”
18-января-2018 — прочитано 519 раз
3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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Саратовских детей приглашают на кастинг

Актуально » Главные новости — 26-июня-2018 — прочитано 37 раз
Проект Телестудии Облака совместно с СРОО имени Микоши по поддержке кино и телевидения стал победителем проектов Фонда президентских грантов. Мы с радостью и вдохновением приступаем к реализации проекта - съёмкам детской телевизионной программы.
О том, кто станет ее участниками и как будет проходить реализация проекта, мы с расскажем на пресс-конференции, которая состоится 27 июля на территории ГТРК.
В этот же день - 1-ый этап для ребят - кастинг!
Если дети июль проводят в городе, у них есть уникальный шанс стать ведущими и актёрами новой телевизионной программы. Телестудия ОБЛАКА выиграла президентский грант на съемки программы. Будут отсняты 12 выпусков, которые выйдут в эфир канала Россия 24 с сентября по ноябрь. Как попасть в программу? Записывайтесь и приходите на кастинг 27 июня по адресу 2-ая Садовая, 7, ГТРК. Профессиональное жюри отберёт ребят от 7 до 17 лет для участия в проекте. Шанс есть у каждого!