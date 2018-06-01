Саратовских детей приглашают на кастинг Актуально » Главные новости — 26-июня-2018 — прочитано 37 раз Проект Телестудии Облака совместно с СРОО имени Микоши по поддержке кино и телевидения стал победителем проектов Фонда президентских грантов. Мы с радостью и вдохновением приступаем к реализации проекта - съёмкам детской телевизионной программы.

О том, кто станет ее участниками и как будет проходить реализация проекта, мы с расскажем на пресс-конференции, которая состоится 27 июля на территории ГТРК.

В этот же день - 1-ый этап для ребят - кастинг!

Если дети июль проводят в городе, у них есть уникальный шанс стать ведущими и актёрами новой телевизионной программы. Телестудия ОБЛАКА выиграла президентский грант на съемки программы. Будут отсняты 12 выпусков, которые выйдут в эфир канала Россия 24 с сентября по ноябрь. Как попасть в программу? Записывайтесь и приходите на кастинг 27 июня по адресу 2-ая Садовая, 7, ГТРК. Профессиональное жюри отберёт ребят от 7 до 17 лет для участия в проекте. Шанс есть у каждого!