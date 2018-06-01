ПИСАТЕЛЬ ИЗ САРАТОВА ИВАН ПЫРКОВ НАГРАЖДЁН ПРЕСТИЖНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ Актуально » Главные новости — 20-июня-2018 — прочитано 31 раз

Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов (премия учреждена именно правительством Ульяновской области) подчеркнул, что номинация «Наследие И. А. Гончарова: исследования и просветительство» уникальна в международном масштабе, поскольку подобных наград для исследователей-литературоведов и историков литературы в мире не существует.

Николай Фёдорович Иванов, Председатель Правления Союза писателей России, назвал Международную гончаровскую премию «правым флангом первой шеренги литературных мероприятий России» и сравнил её по силе общественного звучания с «Шукшинскими днями» на Алтае и «Белыми журавлями» в Дагестане.

Хотелось бы искренне поздравить Ивана Владимировича Пыркова, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, доцента кафедры русского языка и культуры речи Саратовской государственной юридической академии со столь высокой наградой, полученной им за монографию «Гнездо над обрывом», выпущенную издательством СГЮА в 2017 году.



На фото: губернатор Ульяновской области С. И. Морозов вручает награду И. В. Пыркову.



17 июня 2018 года, в Ульяновске, в Торжественном зале Областной научной библиотеке-Дворце книги состоялось награждение лауреатов Международной литературной премии имени Ивана Гончарова. Традиционно одна из самых значимых премий в российской литературе и науке вручается в трёх номинациях: «Мастер литературного слова», «Ученики И. А. Гончарова», «Наследие И. А. Гончарова: исследования и просветительство». В первых двух номинациях победителями стали Камиль Зиганшин, известный натуралист, путешественник, председатель отделения Русского географического общества в республике Башкортостан и Константин Сазонов, руководитель департамента информации и общественных связей Ульяновской области. В номинации «Наследие И. А. Гончарова: исследования и просветительство» победили: Стивен Пёрл, выдающийся американский переводчик, синхронный переводчик Организации Объединённых Наций, автор многих переводов на английский язык русской классики, и наш земляк, известный писатель, историк русской литературы Иван Пырков. Необходимо отметить, что до Ивана Пыркова в данной номинации побеждали Ю. Лощиц, Л. Гейро, коллектив гончаровской группы (Пушкинский Дом, ИРЛИ) за подготовку полного собрания сочинений и писем И. А. Гончарова, а также зарубежные исследователи и переводчики (Вера Бишицки, Ангелика Молнар, Савада Кадзухико и другие).Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов (премия учреждена именно правительством Ульяновской области) подчеркнул, что номинация «Наследие И. А. Гончарова: исследования и просветительство» уникальна в международном масштабе, поскольку подобных наград для исследователей-литературоведов и историков литературы в мире не существует.Николай Фёдорович Иванов, Председатель Правления Союза писателей России, назвал Международную гончаровскую премию «правым флангом первой шеренги литературных мероприятий России» и сравнил её по силе общественного звучания с «Шукшинскими днями» на Алтае и «Белыми журавлями» в Дагестане.Хотелось бы искренне поздравить Ивана Владимировича Пыркова, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, доцента кафедры русского языка и культуры речи Саратовской государственной юридической академии со столь высокой наградой, полученной им за монографию «Гнездо над обрывом», выпущенную издательством СГЮА в 2017 году.На фото: губернатор Ульяновской области С. И. Морозов вручает награду И. В. Пыркову.