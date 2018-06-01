Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявле ...
Актуально » Главные новости » Читать...
Положение о конкурсе Саратовского регионального отделен ...
Актуально » Главные новости » Читать...
Путешествие на родину древних ариев
Актуально » Главные новости » Читать...
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России”
18-января-2018 — прочитано 506 раз
3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
Все конкурсы!

Пишу свой главный стих

Актуально » Главные новости — 19-июня-2018 — прочитано 47 раз
В год 30-летия Саратовского регионального отделения благотворительного Российского детского фонда им выпущен поэтический сборник детей с ограниченными возможностями, в подготовке которого приняли участие саратовские журналисты.

На презентацию книги под названием «Мир, в котором я живу!» авторы стихотворений съехались из разных уголков области. Они представляли учреждения, в которых проходили лечение — санаторные школы-интернаты г.Петровска и г.Калининска, Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья», школы-интерната для слепых и слабовидящих, Саратовский противотуберкулезный санаторий, обычные образовательные учреждения Саратова, Энгельса, Балаково. Это уже второй сборник общественной организации, первый вышел четыре года назад. Задумка активистов Детского фонда познакомить широкую аудитория читателей с творчеством ребят, которым довелось пережить не только боль физическую, но и душевные страдания от осознания неизлечимости своего заболевания, одиночества, недоступности простых радостей побегать, попрыгать наперегонки с другими детьми, получила широкий общественный резонанс. А главное, понравилась самим детям. Мамы рассказывали, что их юные поэты не расставались целыми днями с книжкой, прятали ее на ночь под подушку. Первое признание тогда зародило новые большие надежды!
И надо признать — не напрасные. Во втором сборнике помимо стихов новых юных авторов, увы, пополнивших ряды больных ДЦП, аутистов, слабовидящих, есть знакомые имена. Двое стали студентами ведущих саратовских вузов. Если честно, выздороветь им не удалось. Но в их стихах — сила духа, мудрость. И прежнее умение ценить неповторимый миг жизни, видеть красоту окружающего мира. Елена Малышева написала: «Никогда не опускай рук, все зависит всегда от нас».
В зале областного Дома работников культуры, украшенном разноцветными шарами и выставкой поделок ребят, которых называют Особыми, уютно и торжественно. Каждому юному поэту — подарок и поздравление от депутатов областной думы, членов правления Детского фонда, благотворителей, волонтеров социально-экономического института РЭУ, руководителей родительских объединений профильных заболеваний. Давний друг Детского фонда, артистка и завпедагогической частью ТЮЗа Людмила Конакова признается, что часто своим сыновьям в трудные моменты жизни рассказывала об особых детях, которые не опускают рук перед более значимыми испытаниями. Педагог с большим стажем Иван Должников благодарит председателя детского фонда Елену Бочкову за праздник победы добра, за сопричастие к судьбам взрослеющих граждан страны. А председатель Общественной палаты Саратовской области, Заслуженный юрист РФ Александр Ландо выражает общее мнение: читателям, обществу очень нужны стихи этих ребят, прошедшие через страдания маленькие дети бывают гораздо мужественнее здоровых людей, они учат нас жажде жизни. И пусть их поэтические строки не всегда совершенны, но они искренние, наталкивающие на размышления.
В поэтическом сборнике семь глав. В заключительной представлены стихи родителей особых детей. Любовь Петрова посвятила поэтические строки 30-летию Детского фонда, юбилею текущего года. Людмила Крюковская назвала своего сыночка, которому помогает встать на ноги, своим главным стихом. А Анна Белоглазова написала вместе со своими детьми песню, в которой есть строки: «Я выбираю сам свои пути, это моя жизнь!»
Тамара Катилевская

Пишу свой главный стих
Пишу свой главный стих
Пишу свой главный стих
Пишу свой главный стих
Пишу свой главный стих
Пишу свой главный стих