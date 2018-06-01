Пишу свой главный стих Актуально » Главные новости — 19-июня-2018 — прочитано 47 раз



На презентацию книги под названием «Мир, в котором я живу!» авторы стихотворений съехались из разных уголков области. Они представляли учреждения, в которых проходили лечение — санаторные школы-интернаты г.Петровска и г.Калининска, Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья», школы-интерната для слепых и слабовидящих, Саратовский противотуберкулезный санаторий, обычные образовательные учреждения Саратова, Энгельса, Балаково. Это уже второй сборник общественной организации, первый вышел четыре года назад. Задумка активистов Детского фонда познакомить широкую аудитория читателей с творчеством ребят, которым довелось пережить не только боль физическую, но и душевные страдания от осознания неизлечимости своего заболевания, одиночества, недоступности простых радостей побегать, попрыгать наперегонки с другими детьми, получила широкий общественный резонанс. А главное, понравилась самим детям. Мамы рассказывали, что их юные поэты не расставались целыми днями с книжкой, прятали ее на ночь под подушку. Первое признание тогда зародило новые большие надежды!

И надо признать — не напрасные. Во втором сборнике помимо стихов новых юных авторов, увы, пополнивших ряды больных ДЦП, аутистов, слабовидящих, есть знакомые имена. Двое стали студентами ведущих саратовских вузов. Если честно, выздороветь им не удалось. Но в их стихах — сила духа, мудрость. И прежнее умение ценить неповторимый миг жизни, видеть красоту окружающего мира. Елена Малышева написала: «Никогда не опускай рук, все зависит всегда от нас».

В зале областного Дома работников культуры, украшенном разноцветными шарами и выставкой поделок ребят, которых называют Особыми, уютно и торжественно. Каждому юному поэту — подарок и поздравление от депутатов областной думы, членов правления Детского фонда, благотворителей, волонтеров социально-экономического института РЭУ, руководителей родительских объединений профильных заболеваний. Давний друг Детского фонда, артистка и завпедагогической частью ТЮЗа Людмила Конакова признается, что часто своим сыновьям в трудные моменты жизни рассказывала об особых детях, которые не опускают рук перед более значимыми испытаниями. Педагог с большим стажем Иван Должников благодарит председателя детского фонда Елену Бочкову за праздник победы добра, за сопричастие к судьбам взрослеющих граждан страны. А председатель Общественной палаты Саратовской области, Заслуженный юрист РФ Александр Ландо выражает общее мнение: читателям, обществу очень нужны стихи этих ребят, прошедшие через страдания маленькие дети бывают гораздо мужественнее здоровых людей, они учат нас жажде жизни. И пусть их поэтические строки не всегда совершенны, но они искренние, наталкивающие на размышления.

В поэтическом сборнике семь глав. В заключительной представлены стихи родителей особых детей. Любовь Петрова посвятила поэтические строки 30-летию Детского фонда, юбилею текущего года. Людмила Крюковская назвала своего сыночка, которому помогает встать на ноги, своим главным стихом. А Анна Белоглазова написала вместе со своими детьми песню, в которой есть строки: «Я выбираю сам свои пути, это моя жизнь!»

Тамара Катилевская













В год 30-летия Саратовского регионального отделения благотворительного Российского детского фонда им выпущен поэтический сборник детей с ограниченными возможностями, в подготовке которого приняли участие саратовские журналисты.На презентацию книги под названием «Мир, в котором я живу!» авторы стихотворений съехались из разных уголков области. Они представляли учреждения, в которых проходили лечение — санаторные школы-интернаты г.Петровска и г.Калининска, Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья», школы-интерната для слепых и слабовидящих, Саратовский противотуберкулезный санаторий, обычные образовательные учреждения Саратова, Энгельса, Балаково. Это уже второй сборник общественной организации, первый вышел четыре года назад. Задумка активистов Детского фонда познакомить широкую аудитория читателей с творчеством ребят, которым довелось пережить не только боль физическую, но и душевные страдания от осознания неизлечимости своего заболевания, одиночества, недоступности простых радостей побегать, попрыгать наперегонки с другими детьми, получила широкий общественный резонанс. А главное, понравилась самим детям. Мамы рассказывали, что их юные поэты не расставались целыми днями с книжкой, прятали ее на ночь под подушку. Первое признание тогда зародило новые большие надежды!И надо признать — не напрасные. Во втором сборнике помимо стихов новых юных авторов, увы, пополнивших ряды больных ДЦП, аутистов, слабовидящих, есть знакомые имена. Двое стали студентами ведущих саратовских вузов. Если честно, выздороветь им не удалось. Но в их стихах — сила духа, мудрость. И прежнее умение ценить неповторимый миг жизни, видеть красоту окружающего мира. Елена Малышева написала: «Никогда не опускай рук, все зависит всегда от нас».В зале областного Дома работников культуры, украшенном разноцветными шарами и выставкой поделок ребят, которых называют Особыми, уютно и торжественно. Каждому юному поэту — подарок и поздравление от депутатов областной думы, членов правления Детского фонда, благотворителей, волонтеров социально-экономического института РЭУ, руководителей родительских объединений профильных заболеваний. Давний друг Детского фонда, артистка и завпедагогической частью ТЮЗа Людмила Конакова признается, что часто своим сыновьям в трудные моменты жизни рассказывала об особых детях, которые не опускают рук перед более значимыми испытаниями. Педагог с большим стажем Иван Должников благодарит председателя детского фонда Елену Бочкову за праздник победы добра, за сопричастие к судьбам взрослеющих граждан страны. А председатель Общественной палаты Саратовской области, Заслуженный юрист РФ Александр Ландо выражает общее мнение: читателям, обществу очень нужны стихи этих ребят, прошедшие через страдания маленькие дети бывают гораздо мужественнее здоровых людей, они учат нас жажде жизни. И пусть их поэтические строки не всегда совершенны, но они искренние, наталкивающие на размышления.В поэтическом сборнике семь глав. В заключительной представлены стихи родителей особых детей. Любовь Петрова посвятила поэтические строки 30-летию Детского фонда, юбилею текущего года. Людмила Крюковская назвала своего сыночка, которому помогает встать на ноги, своим главным стихом. А Анна Белоглазова написала вместе со своими детьми песню, в которой есть строки: «Я выбираю сам свои пути, это моя жизнь!»