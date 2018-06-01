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Завершился прием заявок на участие в конкурсе Саратовского реготделения СЖР
Актуально » Главные новости — 18-июня-2018 — прочитано 73 раз
В соответствии с Положением о конкурсе, 15 июля завершился прием проектов на получение гранта. Всего поступило 103 проекта от 32 СМИ.
Сегодня состоялось первое заседание Экспертного совета. Было решено опубликовать на сайте sarunion.ru список участников конкурса и приступить к рассмотрению каждого проекта. Победят те проекты, которые наберут наибольшее количество баллов по известным критериям.
В этот список не попали два проекта от двух заявителей – «Балаковский репортер» и «Репортер64». Оба сайта не имеют официальной регистрации в качестве СМИ, что не отвечает требованиям Положения о конкурсе. Решение принято единогласно.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 6 июля 2018 года.
Список Участников конкурса прилагаем.