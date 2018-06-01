Союз журналистов России
Саратовское отделение

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18-января-2018 — прочитано 457 раз
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Ветераны на туристической тропе по родному краю

Актуально » Главные новости — 4-июня-2018 — прочитано 16 раз
Десять представителей ветеранской организации Саратовского отделения Союза журналистов с энтузиазмом откликнулись на приглашение президента общественной организации «Волжский путь» Оксаны Чередник принять участие в пресс-туре по Аткарскому району. Он проводился в рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ», направленного на развитие внутреннего туризма в Саратовской области и реализующегося с использованием президентского гранта на развитие гражданское общество.
В свое время много лет поработавшие в областных СМИ журналисты соскучились по дорогам и новым впечатлениям. Кто сказал, что возраст и болячки могут остановить порывы души? И хотя из Саратова выехали в семь утра, а вернулись только к вечеру, наш десант был полон впечатлений и восторгов. Во-первых, понравилось путешествовать с молодежью, которая лихо пользовалась современными журналистскими гаджетами. А Юрочка даже захватил любимый дрон с камерой, который запускал над уникальными храмами! Тихо завидовали таким возможностям, ненавязчиво прицениваясь (всего-то 120 тысяч за китайскую поделку). А собственно, почему бы не заняться на досуге видеосъемкой?
Во-вторых, оценили деловитость атракских бизнесменов развивающегося туризма. Как гостеприимно нас принимали в гостиничном комплексе «Айвенго»! На завтрак в зале, оформленном в старинном стиле, с рыцарскими доспехами, подали... яичницу, а во дворике комплекса воочию увидели маленьких, почти декоративных кур, которые с утра для нас снесли яйца, размером чуть больше перепелиных. И вообще: показали самый дорогой элитный номер для молодоженов — просторный, хоть в вальсе кружись, со своей барной стойкой. Разрешили поваляться в гамаке, хоть в день поездки и было достаточно прохладно. Потереть копыто Пегаса, чтобы исполнилось заветное желание. Да это еще что! Недалеко от села Приречное нас принимала хозяйка турбазы с одноименным названием, приглашала провести выходные у соснового бора, вдали от городской суеты. А еще предприниматели за деревней Языковка обустроили рыбачьи домики для любителей ночной и рыбной ловли, предлагали и нам удочки напрокат.
Ну, а в-третьих, конечно, мы узнали много нового об аркарском уголке Саратовского края от замечательных экскурсоводов. Одним из них был известных саратовский блогер и краевед Денис Жабкин. Другой — старший научный сотрудник аткарского краеведческого музея, автор книги об истории Аткарска и автор маршрута «Золотое кольцо Аткарского района» Владимир Николаевич Рыжов. Посетили аткарский парк-музей, осмотрели старинные здания райцентра, в том числе вокзал и кинотеатр. И, конечно, храмы, храмы, городские и сельские, действующие и обветшалые, реставрируемые и брошенные. А еще полили маленькую пихту в Марфинском парке, которая в тени за десять лет поднялась не выше 30 сантиметров. Напились родниковой воды. И убедились в очередной раз— милее волжских просторов нет в мире края! Спасибо, Оксана, за хороший маршрут, который, уверены, будет пользоваться спросом у туристов как российских, так и зарубежных.
Тамара Катилевская
Фоторепортаж Юрия Неугодова
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю
Ветераны на туристической тропе по родному краю