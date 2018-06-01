Ветераны на туристической тропе по родному краю Актуально » Главные новости — 4-июня-2018 — прочитано 16 раз

В свое время много лет поработавшие в областных СМИ журналисты соскучились по дорогам и новым впечатлениям. Кто сказал, что возраст и болячки могут остановить порывы души? И хотя из Саратова выехали в семь утра, а вернулись только к вечеру, наш десант был полон впечатлений и восторгов. Во-первых, понравилось путешествовать с молодежью, которая лихо пользовалась современными журналистскими гаджетами. А Юрочка даже захватил любимый дрон с камерой, который запускал над уникальными храмами! Тихо завидовали таким возможностям, ненавязчиво прицениваясь (всего-то 120 тысяч за китайскую поделку). А собственно, почему бы не заняться на досуге видеосъемкой?

Во-вторых, оценили деловитость атракских бизнесменов развивающегося туризма. Как гостеприимно нас принимали в гостиничном комплексе «Айвенго»! На завтрак в зале, оформленном в старинном стиле, с рыцарскими доспехами, подали... яичницу, а во дворике комплекса воочию увидели маленьких, почти декоративных кур, которые с утра для нас снесли яйца, размером чуть больше перепелиных. И вообще: показали самый дорогой элитный номер для молодоженов — просторный, хоть в вальсе кружись, со своей барной стойкой. Разрешили поваляться в гамаке, хоть в день поездки и было достаточно прохладно. Потереть копыто Пегаса, чтобы исполнилось заветное желание. Да это еще что! Недалеко от села Приречное нас принимала хозяйка турбазы с одноименным названием, приглашала провести выходные у соснового бора, вдали от городской суеты. А еще предприниматели за деревней Языковка обустроили рыбачьи домики для любителей ночной и рыбной ловли, предлагали и нам удочки напрокат.

Ну, а в-третьих, конечно, мы узнали много нового об аркарском уголке Саратовского края от замечательных экскурсоводов. Одним из них был известных саратовский блогер и краевед Денис Жабкин. Другой — старший научный сотрудник аткарского краеведческого музея, автор книги об истории Аткарска и автор маршрута «Золотое кольцо Аткарского района» Владимир Николаевич Рыжов. Посетили аткарский парк-музей, осмотрели старинные здания райцентра, в том числе вокзал и кинотеатр. И, конечно, храмы, храмы, городские и сельские, действующие и обветшалые, реставрируемые и брошенные. А еще полили маленькую пихту в Марфинском парке, которая в тени за десять лет поднялась не выше 30 сантиметров. Напились родниковой воды. И убедились в очередной раз— милее волжских просторов нет в мире края! Спасибо, Оксана, за хороший маршрут, который, уверены, будет пользоваться спросом у туристов как российских, так и зарубежных.

Тамара Катилевская

Фоторепортаж Юрия Неугодова





























Десять представителей ветеранской организации Саратовского отделения Союза журналистов с энтузиазмом откликнулись на приглашение президента общественной организации «Волжский путь» Оксаны Чередник принять участие в пресс-туре по Аткарскому району. Он проводился в рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ», направленного на развитие внутреннего туризма в Саратовской области и реализующегося с использованием президентского гранта на развитие гражданское общество.В свое время много лет поработавшие в областных СМИ журналисты соскучились по дорогам и новым впечатлениям. Кто сказал, что возраст и болячки могут остановить порывы души? И хотя из Саратова выехали в семь утра, а вернулись только к вечеру, наш десант был полон впечатлений и восторгов. Во-первых, понравилось путешествовать с молодежью, которая лихо пользовалась современными журналистскими гаджетами. А Юрочка даже захватил любимый дрон с камерой, который запускал над уникальными храмами! Тихо завидовали таким возможностям, ненавязчиво прицениваясь (всего-то 120 тысяч за китайскую поделку). А собственно, почему бы не заняться на досуге видеосъемкой?Во-вторых, оценили деловитость атракских бизнесменов развивающегося туризма. Как гостеприимно нас принимали в гостиничном комплексе «Айвенго»! На завтрак в зале, оформленном в старинном стиле, с рыцарскими доспехами, подали... яичницу, а во дворике комплекса воочию увидели маленьких, почти декоративных кур, которые с утра для нас снесли яйца, размером чуть больше перепелиных. И вообще: показали самый дорогой элитный номер для молодоженов — просторный, хоть в вальсе кружись, со своей барной стойкой. Разрешили поваляться в гамаке, хоть в день поездки и было достаточно прохладно. Потереть копыто Пегаса, чтобы исполнилось заветное желание. Да это еще что! Недалеко от села Приречное нас принимала хозяйка турбазы с одноименным названием, приглашала провести выходные у соснового бора, вдали от городской суеты. А еще предприниматели за деревней Языковка обустроили рыбачьи домики для любителей ночной и рыбной ловли, предлагали и нам удочки напрокат.Ну, а в-третьих, конечно, мы узнали много нового об аркарском уголке Саратовского края от замечательных экскурсоводов. Одним из них был известных саратовский блогер и краевед Денис Жабкин. Другой — старший научный сотрудник аткарского краеведческого музея, автор книги об истории Аткарска и автор маршрута «Золотое кольцо Аткарского района» Владимир Николаевич Рыжов. Посетили аткарский парк-музей, осмотрели старинные здания райцентра, в том числе вокзал и кинотеатр. И, конечно, храмы, храмы, городские и сельские, действующие и обветшалые, реставрируемые и брошенные. А еще полили маленькую пихту в Марфинском парке, которая в тени за десять лет поднялась не выше 30 сантиметров. Напились родниковой воды. И убедились в очередной раз— милее волжских просторов нет в мире края! Спасибо, Оксана, за хороший маршрут, который, уверены, будет пользоваться спросом у туристов как российских, так и зарубежных.