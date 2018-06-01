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Въезд в этот городок до сих пор охраняют стрельцы. Давно ставшие его достопримечательностью, эти самобытные скульптуры напоминают об истории саратовского Аткарска. Заехавший сюда турист найдет много чего интересного. Памятники архитектуры, уникальные археологические находки «на миллион», сохранившиеся храмы и, конечно же, природа. Всего этого в месте, где некогда жили легендарные арии, предостаточно.

Пресс-тур по «Золотому кольцу Аткарского района» прошел в рамках реализации проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ». Экскурсию провел автор маршрута, сотрудник местного краеведческого музея, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Рыжов.

Началась она в центре города. После осмотра краснокирпичного здания старинной гимназии, мы прошли в раскинувшийся рядом парк-музей, заложенный в 1887 году. Приставку «музей» в названии он приобрел после того, как решением районной администрации сюда начали свозить уцелевшие скульптуры с различных культурных объектов, в том числе, из разрушенных пионерских лагерей. Так что, те, кому не чужд тот самый период ожидания «светлого будущего», могут немного поностальгировать. Здесь же расположен местный музей краеведения, в котором вам с удовольствием расскажут об уникальных находках.

Одна из них – это так называемый псалей. С ударением на первый слог.

- Это элемент конной упряжи, - рассказал Владимир Николаевич. - Он представлял собой две пластинки, которые располагались по бокам головы лошади, через центральное отверстие пропускалась жила, с помощью которой животным управляли. Я считаю, именно этот псалей самым красивым в мире по своим художественным качествам. Технике и мастерству исполнения можно только позавидовать. Древний художник с помощью примитивного циркуля сумел разметить окружность на три части с погрешностью в 2-3 градуса и изобразить три изогнутые лошадиные головы как символ солцеворота. По всей видимости, этот предмет принадлежал крупному военачальнику, вождю племени древних ариев, которые обитали в наших краях порядка трех с половиной тысяч лет назад. Прожив примерно три столетия, они откочевали на юг на территорию нынешних Ирака и Ирана.

Говорят, в денежном эквиваленте эта находка не имеет цены. Еще одна находка сорокалетней давности – золотой женский перстень. Нашли его на раскопках древнемордовского могильника, который возник порядка 700 лет назад на окраине Аткарска во времена татаро-монгольского нашествия. Перстень оказался с клеймом хана Батыя. Археологи считают, что он принадлежал одной из его внучек, которую выдали замуж за мордовского князя.

Поколесив по просторам Аткарского района, мы приехали в село Новая Осиновка, где находится единственный деревянный храм дореволюционной постройки в Правобережье в нашей области. Церковь Архистратига Михаила была построена в 1887 году. В конце 20 годов прошлого века ее закрыли и оборудовали зернохранилище. Красивое здание, сложенное определенным образом из привезенного дерева, практически полуразрушено. Некоторое время назад рухнул деревянный шестигранный купол, наклонившаяся колокольня вызывает невольные традиционные ассоциации с пизанской башней. С каждым месяцем она кренится все больше и больше. Если зайти внутрь храма, можно увидеть несколько икон, заботливо принесенные сюда неравнодушными верующими. Пока речь о восстановлении храма не идет, так что, если не принять никаких мер, судьба его печальна.

Маршрут выдался очень насыщенным. Обо всем говорить не буду, чтобы сохранить некую завесу тайны. Но не могу не рассказать про Марфинский приусадебный парк. Основан он был Сильваном Коревицким. Офицер, артиллерист, служивший в Саратове, выйдя в отставку, он женился на дочери помещика Беликова. В приданное получил несколько десятин земли, посадил необычный парк. Хвойные деревья были привезены как с Урала, так и из самой Сибири. За два-три сезона тут высадили огромное число сосен, елей, пихты сибирской. Кстати, это единственное место в области, где она растет. Есть тут липа, береза, сохранился уже теперь один столетний дуб. На искусственно сделанном островке посредине пруда, который соединялся с берегом ажурным мостиком, периодически играл оркестр, развлекавший почтенную, по большей части, дворянскую публику. Интересна и загадочна дальнейшая судьба Коревицкого. После революции он в одну ночь запряг лошадей, погрузил все добро и уехал в Саратов, где его следы потерялись. Поговаривают, он сменил фамилию и буквально «растворился» в суматохе. Парк же сохранился по сей день. Отдыхать здесь под сенью деревьев, конечно, удовольствие. Но время туриста ограничено, и мы отправляемся дальше.

Расскажу, пожалуй, про самую крайнюю точку нашего путешествия. Это село Сосновка. На горе стоит потрясающий храм Покрова Пресвятой Богородицы. После исчезновения некогда процветавшего села, он пришел в плачевное состояние. Благодаря местному фермеру Владимир Мочкину, сейчас он переживает период реконструкции. Величественное здание, представляющее собой пример классической русской архитектуры, приводят в порядок.

- Здесь я стал свидетелем настоящего чуда, - поделился Владимир Рыжов. – Несколько лет назад на Пасху на моих глазах с колокольни вывалился звонарь и упал на крышу храма. Я подбежал поближе, подумал, что он сейчас скатится и свалится на землю. Но он удержался, поднялся и как ни в чем ни бывало, продолжил звонить. Пасха же, Светлый праздник!

Здесь, у источника с целебной водой, куда приезжают из Саратова, у зарыбленных прудов, где можно посидеть с удочкой и отдохнуть в гостевом доме, наше путешествие закончилось. Нас ждала дорога в Саратов.

Могу сказать, что впечатлений мы набрались достаточно. Отдельное спасибо хочется сказать блогеру и краеведу Денис Жабкин (Denis ZHabkin) , который повел для нас интереснейшую автобусную экскурсию по пути от Саратова до Аткарска. Спасибо Чередник Оксана за увлекательное путешествие. Знать историю родного края необходимо. Мы должны знать историю земли, на которой живем. Знать, чтобы хранить и сохранять то, что у нас есть. Каждое такое путешествие приносит массу новых впечатлений и знаний. Это увлекательно, интересно и дарит массу положительных эмоций. Добавим, что социальный проект «БЛИЗКАЯ точка РФ» направлен на развитие внутреннего туризма в Саратовской области и реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, реализуемого Фондом президентских грантов.

Путешествуйте, друзья!











Въезд в этот городок до сих пор охраняют стрельцы. Давно ставшие его достопримечательностью, эти самобытные скульптуры напоминают об истории саратовского Аткарска. Заехавший сюда турист найдет много чего интересного. Памятники архитектуры, уникальные археологические находки «на миллион», сохранившиеся храмы и, конечно же, природа. Всего этого в месте, где некогда жили легендарные арии, предостаточно.Пресс-тур по «Золотому кольцу Аткарского района» прошел в рамках реализации проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ». Экскурсию провел автор маршрута, сотрудник местного краеведческого музея, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Рыжов.Началась она в центре города. После осмотра краснокирпичного здания старинной гимназии, мы прошли в раскинувшийся рядом парк-музей, заложенный в 1887 году. Приставку «музей» в названии он приобрел после того, как решением районной администрации сюда начали свозить уцелевшие скульптуры с различных культурных объектов, в том числе, из разрушенных пионерских лагерей. Так что, те, кому не чужд тот самый период ожидания «светлого будущего», могут немного поностальгировать. Здесь же расположен местный музей краеведения, в котором вам с удовольствием расскажут об уникальных находках.Одна из них – это так называемый псалей. С ударением на первый слог.- Это элемент конной упряжи, - рассказал Владимир Николаевич. - Он представлял собой две пластинки, которые располагались по бокам головы лошади, через центральное отверстие пропускалась жила, с помощью которой животным управляли. Я считаю, именно этот псалей самым красивым в мире по своим художественным качествам. Технике и мастерству исполнения можно только позавидовать. Древний художник с помощью примитивного циркуля сумел разметить окружность на три части с погрешностью в 2-3 градуса и изобразить три изогнутые лошадиные головы как символ солцеворота. По всей видимости, этот предмет принадлежал крупному военачальнику, вождю племени древних ариев, которые обитали в наших краях порядка трех с половиной тысяч лет назад. Прожив примерно три столетия, они откочевали на юг на территорию нынешних Ирака и Ирана.Говорят, в денежном эквиваленте эта находка не имеет цены. Еще одна находка сорокалетней давности – золотой женский перстень. Нашли его на раскопках древнемордовского могильника, который возник порядка 700 лет назад на окраине Аткарска во времена татаро-монгольского нашествия. Перстень оказался с клеймом хана Батыя. Археологи считают, что он принадлежал одной из его внучек, которую выдали замуж за мордовского князя.Поколесив по просторам Аткарского района, мы приехали в село Новая Осиновка, где находится единственный деревянный храм дореволюционной постройки в Правобережье в нашей области. Церковь Архистратига Михаила была построена в 1887 году. В конце 20 годов прошлого века ее закрыли и оборудовали зернохранилище. Красивое здание, сложенное определенным образом из привезенного дерева, практически полуразрушено. Некоторое время назад рухнул деревянный шестигранный купол, наклонившаяся колокольня вызывает невольные традиционные ассоциации с пизанской башней. С каждым месяцем она кренится все больше и больше. Если зайти внутрь храма, можно увидеть несколько икон, заботливо принесенные сюда неравнодушными верующими. Пока речь о восстановлении храма не идет, так что, если не принять никаких мер, судьба его печальна.Маршрут выдался очень насыщенным. Обо всем говорить не буду, чтобы сохранить некую завесу тайны. Но не могу не рассказать про Марфинский приусадебный парк. Основан он был Сильваном Коревицким. Офицер, артиллерист, служивший в Саратове, выйдя в отставку, он женился на дочери помещика Беликова. В приданное получил несколько десятин земли, посадил необычный парк. Хвойные деревья были привезены как с Урала, так и из самой Сибири. За два-три сезона тут высадили огромное число сосен, елей, пихты сибирской. Кстати, это единственное место в области, где она растет. Есть тут липа, береза, сохранился уже теперь один столетний дуб. На искусственно сделанном островке посредине пруда, который соединялся с берегом ажурным мостиком, периодически играл оркестр, развлекавший почтенную, по большей части, дворянскую публику. Интересна и загадочна дальнейшая судьба Коревицкого. После революции он в одну ночь запряг лошадей, погрузил все добро и уехал в Саратов, где его следы потерялись. Поговаривают, он сменил фамилию и буквально «растворился» в суматохе. Парк же сохранился по сей день. Отдыхать здесь под сенью деревьев, конечно, удовольствие. Но время туриста ограничено, и мы отправляемся дальше.Расскажу, пожалуй, про самую крайнюю точку нашего путешествия. Это село Сосновка. На горе стоит потрясающий храм Покрова Пресвятой Богородицы. После исчезновения некогда процветавшего села, он пришел в плачевное состояние. Благодаря местному фермеру Владимир Мочкину, сейчас он переживает период реконструкции. Величественное здание, представляющее собой пример классической русской архитектуры, приводят в порядок.- Здесь я стал свидетелем настоящего чуда, - поделился Владимир Рыжов. – Несколько лет назад на Пасху на моих глазах с колокольни вывалился звонарь и упал на крышу храма. Я подбежал поближе, подумал, что он сейчас скатится и свалится на землю. Но он удержался, поднялся и как ни в чем ни бывало, продолжил звонить. Пасха же, Светлый праздник!Здесь, у источника с целебной водой, куда приезжают из Саратова, у зарыбленных прудов, где можно посидеть с удочкой и отдохнуть в гостевом доме, наше путешествие закончилось. Нас ждала дорога в Саратов.Могу сказать, что впечатлений мы набрались достаточно. Отдельное спасибо хочется сказать блогеру и краеведу Денис Жабкин (Denis ZHabkin) , который повел для нас интереснейшую автобусную экскурсию по пути от Саратова до Аткарска. Спасибо Чередник Оксана за увлекательное путешествие. Знать историю родного края необходимо. Мы должны знать историю земли, на которой живем. Знать, чтобы хранить и сохранять то, что у нас есть. Каждое такое путешествие приносит массу новых впечатлений и знаний. Это увлекательно, интересно и дарит массу положительных эмоций. Добавим, что социальный проект «БЛИЗКАЯ точка РФ» направлен на развитие внутреннего туризма в Саратовской области и реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, реализуемого Фондом президентских грантов.Путешествуйте, друзья!