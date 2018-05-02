В Саратове прошла встреча с известным российским журналистом Евгением Примаковым Актуально » Главные новости — 29-мая-2018 — прочитано 9 раз Нужен ли журналистам особый статус?

Евгений Примаков, известный российский журналист и общественный деятель, в субботу обсуждал с саратовскими коллегами как силами профессионального сообщества защитить интересы журналистов.

В чем, собственно, заключаются эти интересы? Есть критерии популярного СМИ – тиражи, количество посещений, наличие обратной связи с аудиторией. Евгений Примаков сделал акцент на том, что у СМИ есть своя миссия – коммуникативная, и власть реально прислушивается к журналистам, хотя и сопротивляется попыткам вывести ее из зоны комфорта. Отсюда нередко противостояние, сопротивление, воспрепятствование. Евгений Примаков не хуже саратовцев осведомлен о таких случаях (ТК «Саратов-24», «Свободные новости» и другие). Союз журналистов России старается реагировать оперативно, защищая права журналистов и местных сообществ.

Наиболее обсуждаемая тема в подобных дискуссиях – это результативность публикаций. Участники встречи предложили нереагирование на критические статьи расценивать как воспрепятствование журналистской деятельности. Только вот всем ли журналистам нужен такой статус? Есть журналисты – расследователи, они рискуют. Есть те, кто пишет о моде и домашних животных. И те, и другие хотят опираться на силу профессиональной корпорации, ее авторитет и получить поддержку. СЖР старается усилить роль защитника трудовых прав журналистов. Влиять на совершенствование законодательства.

А в целом коммуникативная миссия СМИ связана с повышением активности всех секторов общества. Саратовские журналисты приводили примеры как игнорирования (например, тупиковая ситуация с газетными киосками), так и примеры со знаком плюс. Так, спецкорр ИА «Интерфакс» Татьяна Никитина поведала о ситуации, когда под нажимом жителей поселка Солнечный-2 и поддержке журналистов (волну погнали!) здесь начали строить школу, которой так не хватало бурно развивающемуся спальному району. Не стали лукавить: если бы не вмешательство Вячеслава Володина, долго бы еще тянули с решением этой проблемы. Это результат во благо, безусловно. Жители благодарны знаменитому земляку. Но отчасти и поэтому министры и другие управленцы области инертны и не добиваются решения социальных задач через вхождение в федеральные программы, что за них это делают супер-активные депутаты-земляки?.. Информация к размышлению.

Участники дискуссии не очень придерживались регламента, не ограничили встречу с секретарем СЖР получением ответов на вопросы. Присутствовало чуть более 20 человек, обстановка располагала к откровенности и круг тем был существенно расширен. Какая судьба ожидает печатные СМИ? Что будет с сельскими газетами – последним оплотом интеллигенции? Зачем журналист обязан получать правовые знания? Что значит – поставить СМИ на счетчик? Как СМИ с помощью Союза журналистов могут бороться с волокитой? Как научиться создавать такие образцы публицистики, чтобы нам отвечали даже на наши устные запросы в течении 15 минут?

Впрочем, последний вопрос - скорее утверждение: научиться ремеслу, чтобы создавать ясные, яркие, адресные тексты, опираться на мощь и авторитет корпорации. Тогда с нами будут считаться.



Лидия Златогорская























Евгений Примаков, известный российский журналист и общественный деятель, в субботу обсуждал с саратовскими коллегами как силами профессионального сообщества защитить интересы журналистов.В чем, собственно, заключаются эти интересы? Есть критерии популярного СМИ – тиражи, количество посещений, наличие обратной связи с аудиторией. Евгений Примаков сделал акцент на том, что у СМИ есть своя миссия – коммуникативная, и власть реально прислушивается к журналистам, хотя и сопротивляется попыткам вывести ее из зоны комфорта. Отсюда нередко противостояние, сопротивление, воспрепятствование. Евгений Примаков не хуже саратовцев осведомлен о таких случаях (ТК «Саратов-24», «Свободные новости» и другие). Союз журналистов России старается реагировать оперативно, защищая права журналистов и местных сообществ.Наиболее обсуждаемая тема в подобных дискуссиях – это результативность публикаций. Участники встречи предложили нереагирование на критические статьи расценивать как воспрепятствование журналистской деятельности. Только вот всем ли журналистам нужен такой статус? Есть журналисты – расследователи, они рискуют. Есть те, кто пишет о моде и домашних животных. И те, и другие хотят опираться на силу профессиональной корпорации, ее авторитет и получить поддержку. СЖР старается усилить роль защитника трудовых прав журналистов. Влиять на совершенствование законодательства.А в целом коммуникативная миссия СМИ связана с повышением активности всех секторов общества. Саратовские журналисты приводили примеры как игнорирования (например, тупиковая ситуация с газетными киосками), так и примеры со знаком плюс. Так, спецкорр ИА «Интерфакс» Татьяна Никитина поведала о ситуации, когда под нажимом жителей поселка Солнечный-2 и поддержке журналистов (волну погнали!) здесь начали строить школу, которой так не хватало бурно развивающемуся спальному району. Не стали лукавить: если бы не вмешательство Вячеслава Володина, долго бы еще тянули с решением этой проблемы. Это результат во благо, безусловно. Жители благодарны знаменитому земляку. Но отчасти и поэтому министры и другие управленцы области инертны и не добиваются решения социальных задач через вхождение в федеральные программы, что за них это делают супер-активные депутаты-земляки?.. Информация к размышлению.Участники дискуссии не очень придерживались регламента, не ограничили встречу с секретарем СЖР получением ответов на вопросы. Присутствовало чуть более 20 человек, обстановка располагала к откровенности и круг тем был существенно расширен. Какая судьба ожидает печатные СМИ? Что будет с сельскими газетами – последним оплотом интеллигенции? Зачем журналист обязан получать правовые знания? Что значит – поставить СМИ на счетчик? Как СМИ с помощью Союза журналистов могут бороться с волокитой? Как научиться создавать такие образцы публицистики, чтобы нам отвечали даже на наши устные запросы в течении 15 минут?Впрочем, последний вопрос - скорее утверждение: научиться ремеслу, чтобы создавать ясные, яркие, адресные тексты, опираться на мощь и авторитет корпорации. Тогда с нами будут считаться.