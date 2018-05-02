Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области Актуально » Главные новости — 28-мая-2018 — прочитано 44 раз



В конкурсе могут участвовать организации любой организационно-правовой формы, существующие не менее одного года, осуществляющие производство и распространение социально значимых проектов в зарегистрированных и распространяемых на территории Саратовской области печатных, электронных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, содержащую необходимую информацию, указанную в Положении о конкурсе, а также копию действующей редакции устава и копию документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки. Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе иную дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок.

Среди грантовых направлений заявлены: информационная поддержка мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера), Десятилетия детства, модернизации системы образования, информационное противодействие терроризму, экстремизму, национализму, расовой и религиозной нетерпимости; пропаганда здорового образа жизни, развитие межэтнического взаимопонимания и дружбы, пропаганда внутреннего туризма в Саратовской области; воспитание патриотизма; создание комфортной среды, благоустройство территорий, развитие дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры области, продвижение достижений области, повышение инвестиционной привлекательности области, развитие Саратовской агломерации.

Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» планируется осуществить не позднее 6 июля 2018 г. С этого же дня начинается процедура заключения договоров о предоставлении грантов с победителями конкурса.

Максимальные размеры грантов определяются по видам СМИ:

проекты телеканалов/телепрограмм – до 1 млн. рублей; проекты печатных СМИ – до 500 тысяч рублей; проекты информационных агентств и сетевых изданий – до 350 тысяч рублей; проекты радиоканалов/радиопрограмм – до 200 тысяч рублей.

Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте регионального отделения «Союза журналистов России» www.sarunion.ru.





Саратовское региональное отделение «Союза журналистов России» Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 4 по 15 июня 2018 года.В конкурсе могут участвовать организации любой организационно-правовой формы, существующие не менее одного года, осуществляющие производство и распространение социально значимых проектов в зарегистрированных и распространяемых на территории Саратовской области печатных, электронных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, содержащую необходимую информацию, указанную в Положении о конкурсе, а также копию действующей редакции устава и копию документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки. Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе иную дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок.Среди грантовых направлений заявлены: информационная поддержка мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера), Десятилетия детства, модернизации системы образования, информационное противодействие терроризму, экстремизму, национализму, расовой и религиозной нетерпимости; пропаганда здорового образа жизни, развитие межэтнического взаимопонимания и дружбы, пропаганда внутреннего туризма в Саратовской области; воспитание патриотизма; создание комфортной среды, благоустройство территорий, развитие дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры области, продвижение достижений области, повышение инвестиционной привлекательности области, развитие Саратовской агломерации.Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» планируется осуществить не позднее 6 июля 2018 г. С этого же дня начинается процедура заключения договоров о предоставлении грантов с победителями конкурса.Максимальные размеры грантов определяются по видам СМИ:проекты телеканалов/телепрограмм – до 1 млн. рублей; проекты печатных СМИ – до 500 тысяч рублей; проекты информационных агентств и сетевых изданий – до 350 тысяч рублей; проекты радиоканалов/радиопрограмм – до 200 тысяч рублей.Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте регионального отделения «Союза журналистов России» www.sarunion.ru.