Утверждены Положение о проведении конкурса информационных проектов и персональный состав Экспертного совета Актуально » Главные новости — 24-мая-2018 — прочитано 29 раз Сегодня на заседании правления Саратовского регионального отделения Союза Журналистов России подведена черта под дискуссией о содержании Положения о проведении конкурса информационных проектов на предоставление грантов в СМИ в 2018 году. Положение обсуждалось дважды на рабочих группах, один раз на заседании правления. Сегодня правление утвердило Положение в окончательной редакции большинством голосов: «за» проголосовали 12 членов правления, против – нет, один воздержался.

Единогласно был утвержден количественный и персональный состав Экспертного совета.

Оценивать качество проектов будут авторитетные профессионалы, известные общественники, рекомендованные правлением организации, Саратовской областной думой, региональным министерством информации и печати, Общественной палатой Саратовской области в количестве 11 человек. Персональный состав Экспертного совета: Елена Бадикова, член правления, главный редактор «Аткарской газеты», Светлана Бакал, и.о. министра информации и печати, Татьяна Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области, Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР, Александр Зуев, член правления, президент Саратовской региональной общественной организации «Саратовский источник», Андрей Крупин, председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области, Юлия Литневская, депутат саратовской областной думы, Алла Лосина, председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы, Дмитрий Петров, член правления, директор ТК «ГТРК-Саратов», Владимир Рязанов, председатель Большого жюри Саратовского регионального отделения СЖР, Марина Шеломанова, главный редактор газеты «Наша жизнь» Воскресенского района.

Вчера подписано Распоряжение правительства Саратовской области о выделении средств на финансирование лучших проектов и определении оператором конкурса Саратовское региональное отделение СЖР. Утверждением рабочих инструментов конкурса – Положения и состава Экспертного совета - дан старт конкурсу. Подробные даты, регламент, процедура будут размещены на сайте 28 мая 2018 года.