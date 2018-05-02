Журналистов приглашают на встречу с Евгением Примаковым Актуально » Главные новости — 24-мая-2018 — прочитано 23 раз Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на встречу с известным российским журналистом и общественным деятелем Евгением Примаковым. Формат встречи - дискуссия на тему "Защита интересов журналистов как задача профессионального сообщества".



Встреча состоится в субботу, 26 мая, в здании Саратовского аграрного университета имени Н.И. Вавилова, по адресу Театральная площадь, 1 (угол ул. Радищева), аудитория 110. Начало в 12.00.



Сообщите о вашем решении! Наш телефон 69 54 43, эл.почта zlatln@mail.ru, в личку на ФБ. Мой мобильный телефон 89172059239. Председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская.