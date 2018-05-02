Призыв - осталась неделя! Актуально » Главные новости — 23-мая-2018 — прочитано 6 раз Коллеги! Проявите корпоративную солидарность!

Мы завершаем сбор материалов для Энциклопедии саратовской журналистики. Многие отнеслись ответственно, с пониманием и даже с энтузиазмом к призыву Саратовского регионального отделения СЖР присылать материалы о своих СМИ, о наставниках, свои биографии. Присланы и опубликованы на сайте sarunion.ru более 700 текстов – это почти вдвое больше, чем мы планировали включить в печатный вариант. Книга будет называться «Летописцы истории страны» и в нее войдут все собранные и присланные материалы.

Наш проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, его цель – сохранить память о наших коллегах, о тех, кто посвятил себя увековечиванию трудовых и ратных подвигов земляков, славных этапах социально –экономического развития Саратовской области, укрепить традиции и связи поколений. В ней будут имена погибших в годы Великой Отечественной войны журналистов и тех, кто незаслуженно забыт. Однако, не буду раскрывать содержание будущей книги. Её подготовка к печати идет своим довольно напряженным чередом.

Сейчас я обращаюсь к коллегам, не приславшим материалы в энциклопедию: у вас есть неделя, чтобы успеть! Прошу отложить все дела и принять участие в общем коллективном труде! Без вас история саратовской журналистики не будет полной! Не спрашивайте о формате, объеме, иллюстрациях, почитайте на сайте тексты коллег и присылайте свои.

Презентация книги в Саратове состоится в день Международный солидарности журналистов, 8 сентября. Прошу проявить корпоративную солидарность: чем полнее будет энциклопедия, тем больший общественный резонанс она вызовет. Мы очень хотим, чтобы совместный добровольный труд сделал наш Союз крепче, а влияние журналистского сообщества заметнее и результативнее.

