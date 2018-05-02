«Новым журналистам» вручили дипломы и сертификаты Фестиваля-конкурса ШЖ СГУ Актуально » Главные новости — 15-мая-2018 — прочитано 21 раз



В этом году конкурс проходил с 27 марта по 13 мая в рамках регионального культурно-образовательного фестиваля «ПРОСПЕКТ: литература, словесность, медиа, искусство», который проводят Благотворительный фонд поддержки и развития «Добродетель» и Институт филологии и журналистики СГУ при поддержке Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества.



Ученики Саратова и области представляли свои журналистские работы и школьные СМИ в 11 номинациях: от портретного очерка и интервью до интернет-проектов и видеоблогов. Также выбирались победители в спецкатегориях: «Специальный приз Союза журналистов Саратовской области», «Специальный приз Института филологии и журналистики СГУ», «Специальный приз Школы журналистики СГУ». Всего на конкурс пришло более 200 заявок.



Торжественное открытие очного тура «Новой журналистики» прошло в 208 аудитории XI корпуса. Учеников и их наставников приветствовали члены жюри: директор Института филологии и журналистики Л.С. Борисова, директор Школы журналистики А.Н. Болкунов, профессора ИФиЖ И.А. Книгин и А.Н. Зорин, доцент Ю.Н. Аникеева, старший преподаватель Р.И. Павленко, завуч ШЖ СГУ Л.А. Суворова, а также председатель жюри – председатель регионального отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорская.



Открывая встречу, А.Н. Болкунов напомнил гостям о той большой образовательной программе, которая в этом году была бесплатно организована Школой журналистики. Она включила в себя обучающую игру «МедиаХод», практикум из 40 занятий «Открытая редакция: навыки создания медиатекстов», практикум из 40 занятий «Школьные СМИ», а также Фестиваль-конкурс «Новая журналистика – 2018». В течение 5 месяцев любой желающий мог научиться писать грамотные тексты в разных жанрах для печатных, радио-, теле- и интернет-СМИ, организовать работу редакции, освоить мультимедийные инструменты. Сотни просмотров видеолекций и обширная география участников доказали эффективность онлайн-курсов.



Л.С. Борисова поздравила участников с масштабной проведённой работой и напомнила, что Институт филологии и журналистики ждёт абитуриентов, которые хотят получить высшее образование в сфере журналистики.



После приветствий преподаватели ИФиЖ провели для школьников три мастер-класса. А.Н. Болкунов рассказал о современной журналистике. Отвечая на вопрос «Как научить себя медиапрофессии?», Андрей Николаевич предложил присутствующим поучаствовать в анкетировании, которое поможет им найти своё место в медиасфере. А.Н. Зорин рассказал о киножурналистике, сделав акцент на вызовах цифровой эпохи. Темой мастер-класса Л.А. Суворовой стала визуальная журналистика: рассматривалась необходимость комбинирования текста и изображений, особое внимание уделялось инфографике.



В полдень жюри Фестиваля-конкурса прокомментировали работы по каждой номинации и вручили призёрам и победителям дипломы и USB-призы. В завершение церемонии оргкомитет раздал под аплодисменты зала сертификаты об окончании курсов участникам грантовых практикумов.



С подробным списком победителей конкурса можно ознакомиться в официальной группе фестиваля.

















В воскресенье, 13 мая, в XI корпусе СГУ прошёл очный финальный тур Фестиваля-конкурса «Новая журналистика – 2018» Школы журналистики ИФиЖ СГУ. Победителям и призёрам вручили дипломы и памятные призы, а участникам трёх образовательных практикумов – сертификаты об их успешном прохождении.В этом году конкурс проходил с 27 марта по 13 мая в рамках регионального культурно-образовательного фестиваля «ПРОСПЕКТ: литература, словесность, медиа, искусство», который проводят Благотворительный фонд поддержки и развития «Добродетель» и Институт филологии и журналистики СГУ при поддержке Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества.Ученики Саратова и области представляли свои журналистские работы и школьные СМИ в 11 номинациях: от портретного очерка и интервью до интернет-проектов и видеоблогов. Также выбирались победители в спецкатегориях: «Специальный приз Союза журналистов Саратовской области», «Специальный приз Института филологии и журналистики СГУ», «Специальный приз Школы журналистики СГУ». Всего на конкурс пришло более 200 заявок.Торжественное открытие очного тура «Новой журналистики» прошло в 208 аудитории XI корпуса. Учеников и их наставников приветствовали члены жюри: директор Института филологии и журналистики Л.С. Борисова, директор Школы журналистики А.Н. Болкунов, профессора ИФиЖ И.А. Книгин и А.Н. Зорин, доцент Ю.Н. Аникеева, старший преподаватель Р.И. Павленко, завуч ШЖ СГУ Л.А. Суворова, а также председатель жюри – председатель регионального отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорская.Открывая встречу, А.Н. Болкунов напомнил гостям о той большой образовательной программе, которая в этом году была бесплатно организована Школой журналистики. Она включила в себя обучающую игру «МедиаХод», практикум из 40 занятий «Открытая редакция: навыки создания медиатекстов», практикум из 40 занятий «Школьные СМИ», а также Фестиваль-конкурс «Новая журналистика – 2018». В течение 5 месяцев любой желающий мог научиться писать грамотные тексты в разных жанрах для печатных, радио-, теле- и интернет-СМИ, организовать работу редакции, освоить мультимедийные инструменты. Сотни просмотров видеолекций и обширная география участников доказали эффективность онлайн-курсов.Л.С. Борисова поздравила участников с масштабной проведённой работой и напомнила, что Институт филологии и журналистики ждёт абитуриентов, которые хотят получить высшее образование в сфере журналистики.После приветствий преподаватели ИФиЖ провели для школьников три мастер-класса. А.Н. Болкунов рассказал о современной журналистике. Отвечая на вопрос «Как научить себя медиапрофессии?», Андрей Николаевич предложил присутствующим поучаствовать в анкетировании, которое поможет им найти своё место в медиасфере. А.Н. Зорин рассказал о киножурналистике, сделав акцент на вызовах цифровой эпохи. Темой мастер-класса Л.А. Суворовой стала визуальная журналистика: рассматривалась необходимость комбинирования текста и изображений, особое внимание уделялось инфографике.В полдень жюри Фестиваля-конкурса прокомментировали работы по каждой номинации и вручили призёрам и победителям дипломы и USB-призы. В завершение церемонии оргкомитет раздал под аплодисменты зала сертификаты об окончании курсов участникам грантовых практикумов.С подробным списком победителей конкурса можно ознакомиться в официальной группе фестиваля.