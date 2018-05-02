Уроки корпоративной солидарности Актуально » Главные новости — 15-мая-2018 — прочитано 48 раз

Главным результатом скандальных событий (демонстративное задержание оппозиционера в прямом эфире, назойливые визиты в редакцию и др.) стало фактически извинение за назойливость и вмешательство в рабочий процесс редакции. Главный редактор получила письменное уведомление начальника отдела полиции №3 г. Саратова об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Также устно сообщили, что сотрудник полиции, явившийся в редакцию без служебного удостоверения, административно наказан. Будут иметь правовые последствия и по другим эпизодам (например, использование для съемок квадрокоптера).

Беспрецедентно оперативная реакция связана с визитом в регион заместителя председателя СЖР Алексея Вишневецкого. А визиту предшествовали недавние договоренности председателя СЖР Владимира Соловьева с министром МВД Владимиром Колокольцевым: в случае конфликтных ситуаций СМИ и силовики совместно ищут выход. Сыграло свою роль и публичное заявление регионального отделения с требованием объяснить дезорганизующие работу редакции действия полицейских

Важной частью визита в Саратов Алексея Вишневецкого стали переговоры в Главном управлении МВД- с заместителем начальника Сергеем Полтановым, его замом Андреем Остановичем, руководителем пресс-службы Дмитрием Рассказовым. В них приняла участие председатель Саратовского отделения СЖР Лидия Златогорская. Признав ошибки отдельных сотрудников, силовики объяснили их излишней эмоциональностью, порывом человека в погонах, который хотел продвинуться в рвении по защите правопорядка . Было подчеркнуто: постановление доставлено и вручено редактору. Инцидент не может считаться исчерпанным, пока не будет ясность по другим эпизодам, например, с разрешением на видеосьемку с помощью квадрокоптера.

Представители журналистского сообщества заверили, что будут всегда отстаивать законные права журналистов, проявлять солидарность.

В редакции «Свободные новости» состоялась встреча с коллегами, которые сохраняли рабочий ритм и некий оптимизм. А затем дискуссия по всем затронутым темам переместилась в пресс-центр «ГТРК-Саратов». В ней приняли участие журналисты, руководители СМИ, члены правления, и.о. министра информации и печати Светлана Бакал, секретарь СЖР Вадим Рогожин.

Директор ГТРК Дмитрий Петров провел экскурсию для гостей по выставке в честь Дня Победы. Центральной темой дискуссии стали вопросы проявления корпоративной солидарности. Алексей Вишневецкий, по личному опыту журналиста и озвучивая позицию руководства СЖР, призвал коллег в случае конфликтных ситуаций действовать оперативно, независимо от политических пристрастий: «Если что-то происходит , надо собирать корпорацию, делать перепосты, поддерживать позицию СЖР. Учитесь у силовиков, судейских, прокурорских!»

Участники дискуссии приводили свои факты и аргументы , точки зрения на развитие независимой журналистики. От чего мы независимы? В какую сторону дрейфуем? Почему нет реакции на расследования в СМИ? Как обеспечить безопасность работы журналиста и укрепить профессиональный статус?

В дискуссии приняли участие Илья Леонтьев (ТК «Саратов 24») Мария Алексашина («Свободные новости»), члены правления Александр Зуев, Николай Лыков , Дмитрий Петров и другие.

Вадим Рогожин положительный результат переговоров связывает с приходом нового руководителя ГУ МВД Николая Трифонова. По его оценке, этот конфликт был в худших традициях «арениншины» и это был «последний аккорд» противостояния. Он призвал работников СМИ вступать в ряды Союза журналистов России – реально защищающего права журналистов.















Практически разрешена конфликтная ситуация ,получившая федеральное звучание, между саратовским ИА «Свободные новости» и полицейскими.Главным результатом скандальных событий (демонстративное задержание оппозиционера в прямом эфире, назойливые визиты в редакцию и др.) стало фактически извинение за назойливость и вмешательство в рабочий процесс редакции. Главный редактор получила письменное уведомление начальника отдела полиции №3 г. Саратова об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Также устно сообщили, что сотрудник полиции, явившийся в редакцию без служебного удостоверения, административно наказан. Будут иметь правовые последствия и по другим эпизодам (например, использование для съемок квадрокоптера).Беспрецедентно оперативная реакция связана с визитом в регион заместителя председателя СЖР Алексея Вишневецкого. А визиту предшествовали недавние договоренности председателя СЖР Владимира Соловьева с министром МВД Владимиром Колокольцевым: в случае конфликтных ситуаций СМИ и силовики совместно ищут выход. Сыграло свою роль и публичное заявление регионального отделения с требованием объяснить дезорганизующие работу редакции действия полицейскихВажной частью визита в Саратов Алексея Вишневецкого стали переговоры в Главном управлении МВД- с заместителем начальника Сергеем Полтановым, его замом Андреем Остановичем, руководителем пресс-службы Дмитрием Рассказовым. В них приняла участие председатель Саратовского отделения СЖР Лидия Златогорская. Признав ошибки отдельных сотрудников, силовики объяснили их излишней эмоциональностью, порывом человека в погонах, который хотел продвинуться в рвении по защите правопорядка . Было подчеркнуто: постановление доставлено и вручено редактору. Инцидент не может считаться исчерпанным, пока не будет ясность по другим эпизодам, например, с разрешением на видеосьемку с помощью квадрокоптера.Представители журналистского сообщества заверили, что будут всегда отстаивать законные права журналистов, проявлять солидарность.В редакции «Свободные новости» состоялась встреча с коллегами, которые сохраняли рабочий ритм и некий оптимизм. А затем дискуссия по всем затронутым темам переместилась в пресс-центр «ГТРК-Саратов». В ней приняли участие журналисты, руководители СМИ, члены правления, и.о. министра информации и печати Светлана Бакал, секретарь СЖР Вадим Рогожин.Директор ГТРК Дмитрий Петров провел экскурсию для гостей по выставке в честь Дня Победы. Центральной темой дискуссии стали вопросы проявления корпоративной солидарности. Алексей Вишневецкий, по личному опыту журналиста и озвучивая позицию руководства СЖР, призвал коллег в случае конфликтных ситуаций действовать оперативно, независимо от политических пристрастий: «Если что-то происходит , надо собирать корпорацию, делать перепосты, поддерживать позицию СЖР. Учитесь у силовиков, судейских, прокурорских!»Участники дискуссии приводили свои факты и аргументы , точки зрения на развитие независимой журналистики. От чего мы независимы? В какую сторону дрейфуем? Почему нет реакции на расследования в СМИ? Как обеспечить безопасность работы журналиста и укрепить профессиональный статус?В дискуссии приняли участие Илья Леонтьев (ТК «Саратов 24») Мария Алексашина («Свободные новости»), члены правления Александр Зуев, Николай Лыков , Дмитрий Петров и другие.Вадим Рогожин положительный результат переговоров связывает с приходом нового руководителя ГУ МВД Николая Трифонова. По его оценке, этот конфликт был в худших традициях «арениншины» и это был «последний аккорд» противостояния. Он призвал работников СМИ вступать в ряды Союза журналистов России – реально защищающего права журналистов.