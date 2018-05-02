Заявление Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Актуально » Главные новости — 11-мая-2018 — прочитано 114 раз

Расцениваем это как намеренное воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности, как давление на коллектив. При этом никаких объяснений своих действий – осмотры помещений, опросы сотрудников – полицейские не дают.

Беспрецедентный случай получил широкий общественный резонанс. В связи с этим просим руководство ведомства и контролирующие органы провести тщательную проверку, дать правовую оценку правомочности действий полицейских, довести результаты до сведения общественности через СМИ.

Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР

Выражаем солидарность с коллективом «Открытый канал – Свободные новости», работа которого дезорганизована ежедневными визитами в редакцию представителей ГУ МВД по Саратовской области.Расцениваем это как намеренное воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности, как давление на коллектив. При этом никаких объяснений своих действий – осмотры помещений, опросы сотрудников – полицейские не дают.Беспрецедентный случай получил широкий общественный резонанс. В связи с этим просим руководство ведомства и контролирующие органы провести тщательную проверку, дать правовую оценку правомочности действий полицейских, довести результаты до сведения общественности через СМИ.