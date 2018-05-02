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Союз журналистов России
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Заявление Саратовского регионального отделения Союза журналистов России
Актуально » Главные новости — 11-мая-2018 — прочитано 114 раз
Выражаем солидарность с коллективом «Открытый канал – Свободные новости», работа которого дезорганизована ежедневными визитами в редакцию представителей ГУ МВД по Саратовской области.
Расцениваем это как намеренное воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности, как давление на коллектив. При этом никаких объяснений своих действий – осмотры помещений, опросы сотрудников – полицейские не дают.
Беспрецедентный случай получил широкий общественный резонанс. В связи с этим просим руководство ведомства и контролирующие органы провести тщательную проверку, дать правовую оценку правомочности действий полицейских, довести результаты до сведения общественности через СМИ.
Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР