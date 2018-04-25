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Созыв внеочередной конференции Саратовского регионального отделения СЖР был продиктован необходимостью внести изменения в Устав, как по требованию Управления Минюста по Саратовской области, так и в связи с изменениями в Гражданский кодекс, вступившими в силу в последнее время. За месяц до назначенной даты правление утвердило повестку дня, определило норму представительства: от одной первичной организации – один делегат. Если первичная насчитывает больше 10 членов СЖР, избирается 1 делегат от 10 человек. В выдвижении делегатов участвовали 34 организации из 47, было избрано всего 47 делегатов, из которых 39 человек на конференции присутствовали.

Среди приглашенных – члены правления, председатель Большого жюри Владимир Рязанов, секретарь Союза журналистов Вадим Рогожин, депутаты Саратовской областной думы Юлия Литневская, Дмитрий Петров, и.о. министра информации и печати Саратовской области Светлана Бакал, а также редакторы, журналисты, ветераны. Всего в работе конференции участвовали 59 человек. Конференция проходила в зале заседаний СГАУ имени Н.И. Вавилова. Вел конференцию зам.председателя Андрей Башкайкин. Полномочия делегатов по представленным протоколам подтвердила мандатная комиссия в составе Юрия Каргина, Татьяны Сапуновой, Марины Шеломановой.

Делегаты конференции единогласно утвердили следующие документы: новую редакцию Устава, Положение о порядке внесения вступительных и членских взносов, Правила приема в СЖР.

Был заслушан, обсужден и утвержден отчет председателя Лидии Златогорской за время, прошедшее с отчетно-выборной конференции (февраль 2016 г. – февраль 2018 г.). Конференция утвердила отчет контрольно-ревизионной комиссии за этот же период, с которым выступила председатель комиссии Алла Новикова. Акт проверки прилагается.

Новая редакция Устава Саратовского регионального отделения направлена в юридический отдел СЖР – для согласования и утверждения на заседании Секретариата. После этой обязательной процедуры Устав будет представлен в Управление Минюста для государственной перерегистрации, после чего будет размещен на сайте. Другие утвержденные конференцией документы – Положение о взносах и Правила приема в СЖР – уже опубликованы на сайте. Отчет контрольно-ревизионной комиссии также размещен на сайте.

В обсуждении вопросов повестки дня выступили делегаты и приглашенные Вадим Рогожин, Андрей Болкунов, Владимир Рязанов, Александр Зуев, Надежда Емелина, Людмила Сиротина, Юрий Каргин, Светлана Бакал и другие. Вадим Рогожин отметил, что группа журналистов из 5 человек, вновь избранных депутатами областной думы, добилась возобновления конкурса социальных проектов. Впервые в истории саратовской журналистики оператором конкурса будет региональное отделение СЖР. Это говорит об авторитете и доверии организации. Депутаты в дальнейшем также последовательно намерены пробивать идею обустройства Дома журналиста.

Юлия Литневская поддержала идею Саратовского Союза журналистов, который на средства Президентского гранта создает энциклопедию «Летописцы истории страны». Она предложила широко отметить 180-летие первой саратовской газеты «Губернские ведомости».

Участники конференции поддержали принципиальную позицию СЖ по защите права журналиста на получение информации и ответа на критику, поддержку антикоррупционных публикаций в судебной системе и другие заявления. Было решено продолжить укреплять первичные организации. Позиция в отношении медиагрупп по дискредитации и расколу журналистского сообщества остается прежней: полное доверие органам саморегулирования, как способ решения досудебных конфликтов.

На конференции под аплодисменты собравшихся были вручены Почетные знаки Союза журналистов России «За заслуги» Наталии Давиденко, Анне Савиной, Татьяне Пашкиной, Александру Зуеву. Почетные грамоты СЖР вручены Юрию Звереву, Надежде Макеевой, Марине Баклановой. Благодарственные письма в связи со 100-летием газеты «Петровские вести» вручены Любови Гутаровой и Сергею Борисову.

В заключение участники конференции посмотрели видеофильм о патриотической акции по местам сражений Панфиловской дивизии в Волоколамске. Его сняли юнкоры из Петровска – с родины Панфилова. Акция была организована реготделением при поддержке СГЮА, «Газпромтрансгаз Саратов», «Рефоптоэлектроника», ТПП и других партнеров.

Акт

проверки Контрольно-ревизионной комиссии

Саратовского Регионального Отделения СЖР

25 апреля 2018 года г. Саратов

Контрольно-ревизионной комиссией Саратовского регионального отделения Союза журналистов России в составе: Новиковой Аллы Сергеевны - председателя комиссии, членов комиссии - Засоркина Михаила Викторовича, Талалаевой Татьяны Викторовны в рамках уставных полномочий в период с 23 по 25 апреля 2018 года произведена внешняя проверка финансово-хозяйственной деятельности организации за 2016-2017 годы.

Проверка проводилась с ведома председателя регионального отделения СЖР Златогорской Лидии Николаевны. Для проверки были предоставлены финансовые документы - платежные поручения, выписки расчетного счета организации, отчеты по информационным проектам и отчеты в контролирующие органы. Лицами, ответственными за составление и исполнение финансовых отчетов в указанный период являлись бухгалтер Е.В. Лопатникова и председатель Л.Н. Златогорская.

1. Финансовую основу деятельности организации согласно ее Уставу составляют средства, полученные по информационным проектам, добровольные взносы и пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с Гражданским кодексом РФ, необходимые для софинансирования проектов, а также поступления от проводимых в соответствии с Уставом организации мероприятий и членские взносы.

В течение отчетного периода в организацию поступали средства по проектам, разработанным штатными сотрудниками регионального отделения и победившим в конкурсах.

В 2016 году – доходы в сумме 574 тысячи рублей – поступали только по статье добровольные взносы и пожертвования, поступления от проводимых в соответствии с Уставом организации мероприятий и членские взносы.

При этом расходы на сами мероприятия составили 304 тыс. рублей. Дефицит собственных средств организации за 2016 года составил 156 770 рублей, имелся долг за коммунальные и хозяйственные услуги по обслуживанию офисного помещения на улице Университетской, 45\51. Доходы за 2017 год составили целевые поступления на реализацию социально значимого проекта – средства грантодающей стороны Правительства РФ «Летописцы истории страны», 119 900 руб. необходимое софинансирование проекта - от физических и юридических лиц. Средства расходовались на оплату труда штатных сотрудников и обязательные начисления с ФОТ, командировочные и административные расходы, в том числе, услуги банка, что подтверждено финансовыми документами.

Членских взносов поступило в сумме 24 900 рублей. Расходы в сумме составили 429 930 рублей, при этом дефицит собственных средств – 155 427 рублей. Остаток средств гранта на 1 января 2018 года составляет 224 917 рубля, идет продолжение реализации проекта в 2018 году.

По каждому году составлены акты с указанием сумм поступления денежных средств, целей и сумм расходования, переходящих на следующий год остатков. Расходы подтверждены кассовыми документами.

2. Отчетность организации предоставляется: в Управление Министерства юстиции PФ по Саратовской области, в Межрайонную ИФНС № 8, в Территориальный орган Росстата по Саратовской области, Фонд социального страхования РФ, управление ПФР РФ по Волжскому району. Грантодающей организации отчетность составляется по их собственным формам.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2017 годы предоставлялись и в Контрольно-ревизионную комиссию регионального отделения.

3. Протоколы заседаний правления организации имеются в полном объеме, с указанием дат проведения заседаний, состава присутствующих, информации по заслушиваемым вопросам повестки дня.

Информация о сумме членских взносов размещена на сайте регионального отделения в разделе «Членство».



4. На отчетно-выборной конференции СРО СЖР в феврале 2016 года, на заседаниях правления Контрольно -Ревизионной комиссией не раз обозначался вопрос о необходимости ужесточить собираемость членских взносов в организации. В Уставе организации прописаны четкие обязательства и ответственность, в том числе - и исключение за неуплату членских взносов более трех лет.

В 2016 году эта работа велась недостаточно из-за отсутствия средств. В 2017 году она была существенно усилена, велась выверка численного состава организации и уплаты взносов. Решением правления 36 человек были исключены из СЖР за потерю связи с организацией и неуплату членских взносов. Данное решение, абсолютно соответствующее Уставу организации, однако было воспринято некоторыми из исключенных предвзято и стало предметом судебного разбирательства, ответчиком в котором стало Региональное отделение СЖР. Защиту ответчика исполняла председатель правления Златогорская Л.Н лично. Суд отказал в иске и признал правомочность исключения из СЖР. Законность действий регионального отделения подтвердил юридический отдел СЖР

Задача своеобразной «чистки рядов» и ужесточения уплаты членских взносов была четко обозначена на 12-ом съезде СЖР в ноябре 2017 года новым председателем СЖР Владимиром Соловьевым и поддержана съездом. Следовательно, она должна быть продолжена и в нашем региональном отделении. Правовой основой является Устав и те документы, которые мы должны принять сегодня: Положение о порядке внесения вступительных и членских взносов, Правила приема в Союз журналистов России.



Алла Новикова,

председатель контрольно-ревизионной комиссии





Созыв внеочередной конференции Саратовского регионального отделения СЖР был продиктован необходимостью внести изменения в Устав, как по требованию Управления Минюста по Саратовской области, так и в связи с изменениями в Гражданский кодекс, вступившими в силу в последнее время. За месяц до назначенной даты правление утвердило повестку дня, определило норму представительства: от одной первичной организации – один делегат. Если первичная насчитывает больше 10 членов СЖР, избирается 1 делегат от 10 человек. В выдвижении делегатов участвовали 34 организации из 47, было избрано всего 47 делегатов, из которых 39 человек на конференции присутствовали.Среди приглашенных – члены правления, председатель Большого жюри Владимир Рязанов, секретарь Союза журналистов Вадим Рогожин, депутаты Саратовской областной думы Юлия Литневская, Дмитрий Петров, и.о. министра информации и печати Саратовской области Светлана Бакал, а также редакторы, журналисты, ветераны. Всего в работе конференции участвовали 59 человек. Конференция проходила в зале заседаний СГАУ имени Н.И. Вавилова. Вел конференцию зам.председателя Андрей Башкайкин. Полномочия делегатов по представленным протоколам подтвердила мандатная комиссия в составе Юрия Каргина, Татьяны Сапуновой, Марины Шеломановой.Делегаты конференции единогласно утвердили следующие документы: новую редакцию Устава, Положение о порядке внесения вступительных и членских взносов, Правила приема в СЖР.Был заслушан, обсужден и утвержден отчет председателя Лидии Златогорской за время, прошедшее с отчетно-выборной конференции (февраль 2016 г. – февраль 2018 г.). Конференция утвердила отчет контрольно-ревизионной комиссии за этот же период, с которым выступила председатель комиссии Алла Новикова. Акт проверки прилагается.Новая редакция Устава Саратовского регионального отделения направлена в юридический отдел СЖР – для согласования и утверждения на заседании Секретариата. После этой обязательной процедуры Устав будет представлен в Управление Минюста для государственной перерегистрации, после чего будет размещен на сайте. Другие утвержденные конференцией документы – Положение о взносах и Правила приема в СЖР – уже опубликованы на сайте. Отчет контрольно-ревизионной комиссии также размещен на сайте.В обсуждении вопросов повестки дня выступили делегаты и приглашенные Вадим Рогожин, Андрей Болкунов, Владимир Рязанов, Александр Зуев, Надежда Емелина, Людмила Сиротина, Юрий Каргин, Светлана Бакал и другие. Вадим Рогожин отметил, что группа журналистов из 5 человек, вновь избранных депутатами областной думы, добилась возобновления конкурса социальных проектов. Впервые в истории саратовской журналистики оператором конкурса будет региональное отделение СЖР. Это говорит об авторитете и доверии организации. Депутаты в дальнейшем также последовательно намерены пробивать идею обустройства Дома журналиста.Юлия Литневская поддержала идею Саратовского Союза журналистов, который на средства Президентского гранта создает энциклопедию «Летописцы истории страны». Она предложила широко отметить 180-летие первой саратовской газеты «Губернские ведомости».Участники конференции поддержали принципиальную позицию СЖ по защите права журналиста на получение информации и ответа на критику, поддержку антикоррупционных публикаций в судебной системе и другие заявления. Было решено продолжить укреплять первичные организации. Позиция в отношении медиагрупп по дискредитации и расколу журналистского сообщества остается прежней: полное доверие органам саморегулирования, как способ решения досудебных конфликтов.На конференции под аплодисменты собравшихся были вручены Почетные знаки Союза журналистов России «За заслуги» Наталии Давиденко, Анне Савиной, Татьяне Пашкиной, Александру Зуеву. Почетные грамоты СЖР вручены Юрию Звереву, Надежде Макеевой, Марине Баклановой. Благодарственные письма в связи со 100-летием газеты «Петровские вести» вручены Любови Гутаровой и Сергею Борисову.В заключение участники конференции посмотрели видеофильм о патриотической акции по местам сражений Панфиловской дивизии в Волоколамске. Его сняли юнкоры из Петровска – с родины Панфилова. Акция была организована реготделением при поддержке СГЮА, «Газпромтрансгаз Саратов», «Рефоптоэлектроника», ТПП и других партнеров.Контрольно-ревизионной комиссией Саратовского регионального отделения Союза журналистов России в составе: Новиковой Аллы Сергеевны - председателя комиссии, членов комиссии - Засоркина Михаила Викторовича, Талалаевой Татьяны Викторовны в рамках уставных полномочий в период с 23 по 25 апреля 2018 года произведена внешняя проверка финансово-хозяйственной деятельности организации за 2016-2017 годы.Проверка проводилась с ведома председателя регионального отделения СЖР Златогорской Лидии Николаевны. Для проверки были предоставлены финансовые документы - платежные поручения, выписки расчетного счета организации, отчеты по информационным проектам и отчеты в контролирующие органы. Лицами, ответственными за составление и исполнение финансовых отчетов в указанный период являлись бухгалтер Е.В. Лопатникова и председатель Л.Н. Златогорская.1. Финансовую основу деятельности организации согласно ее Уставу составляют средства, полученные по информационным проектам, добровольные взносы и пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с Гражданским кодексом РФ, необходимые для софинансирования проектов, а также поступления от проводимых в соответствии с Уставом организации мероприятий и членские взносы.В течение отчетного периода в организацию поступали средства по проектам, разработанным штатными сотрудниками регионального отделения и победившим в конкурсах.В 2016 году – доходы в сумме 574 тысячи рублей – поступали только по статье добровольные взносы и пожертвования, поступления от проводимых в соответствии с Уставом организации мероприятий и членские взносы.При этом расходы на сами мероприятия составили 304 тыс. рублей. Дефицит собственных средств организации за 2016 года составил 156 770 рублей, имелся долг за коммунальные и хозяйственные услуги по обслуживанию офисного помещения на улице Университетской, 45\51. Доходы за 2017 год составили целевые поступления на реализацию социально значимого проекта – средства грантодающей стороны Правительства РФ «Летописцы истории страны», 119 900 руб. необходимое софинансирование проекта - от физических и юридических лиц. Средства расходовались на оплату труда штатных сотрудников и обязательные начисления с ФОТ, командировочные и административные расходы, в том числе, услуги банка, что подтверждено финансовыми документами.Членских взносов поступило в сумме 24 900 рублей. Расходы в сумме составили 429 930 рублей, при этом дефицит собственных средств – 155 427 рублей. Остаток средств гранта на 1 января 2018 года составляет 224 917 рубля, идет продолжение реализации проекта в 2018 году.По каждому году составлены акты с указанием сумм поступления денежных средств, целей и сумм расходования, переходящих на следующий год остатков. Расходы подтверждены кассовыми документами.2. Отчетность организации предоставляется: в Управление Министерства юстиции PФ по Саратовской области, в Межрайонную ИФНС № 8, в Территориальный орган Росстата по Саратовской области, Фонд социального страхования РФ, управление ПФР РФ по Волжскому району. Грантодающей организации отчетность составляется по их собственным формам.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2017 годы предоставлялись и в Контрольно-ревизионную комиссию регионального отделения.3. Протоколы заседаний правления организации имеются в полном объеме, с указанием дат проведения заседаний, состава присутствующих, информации по заслушиваемым вопросам повестки дня.Информация о сумме членских взносов размещена на сайте регионального отделения в разделе «Членство».4. На отчетно-выборной конференции СРО СЖР в феврале 2016 года, на заседаниях правления Контрольно -Ревизионной комиссией не раз обозначался вопрос о необходимости ужесточить собираемость членских взносов в организации. В Уставе организации прописаны четкие обязательства и ответственность, в том числе - и исключение за неуплату членских взносов более трех лет.В 2016 году эта работа велась недостаточно из-за отсутствия средств. В 2017 году она была существенно усилена, велась выверка численного состава организации и уплаты взносов. Решением правления 36 человек были исключены из СЖР за потерю связи с организацией и неуплату членских взносов. Данное решение, абсолютно соответствующее Уставу организации, однако было воспринято некоторыми из исключенных предвзято и стало предметом судебного разбирательства, ответчиком в котором стало Региональное отделение СЖР. Защиту ответчика исполняла председатель правления Златогорская Л.Н лично. Суд отказал в иске и признал правомочность исключения из СЖР. Законность действий регионального отделения подтвердил юридический отдел СЖРЗадача своеобразной «чистки рядов» и ужесточения уплаты членских взносов была четко обозначена на 12-ом съезде СЖР в ноябре 2017 года новым председателем СЖР Владимиром Соловьевым и поддержана съездом. Следовательно, она должна быть продолжена и в нашем региональном отделении. Правовой основой является Устав и те документы, которые мы должны принять сегодня: Положение о порядке внесения вступительных и членских взносов, Правила приема в Союз журналистов России.