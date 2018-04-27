ПРАВИЛА ПРИЕМА В СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ Актуально » Главные новости — 4-мая-2018 — прочитано 21 раз «УТВЕРЖДЕНО»

Решением конференции

Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России

27 апреля 2018 г.



ПРАВИЛА ПРИЕМА В СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ



Для вступления в СЖР необходимо подать следующие документы:

1. Личное заявление в произвольной форме с указанием места работы, адреса эл. почты, домашнего адреса, номера мобильного телефона. Вступающий подтверждает, что он с Уставом знаком, разделяет цели общественной организации и Кодекса профессиональной этики".

2. Две рекомендации от членов СЖР (стаж не менее 2 лет)

3. Автобиография

4. 2 цветные фотографии 3*4 или 4*5

5. 300 рублей за бланк билета

6. 500 рублей как вступительный взнос

Вступающего заблаговременно оповещают о дате заседания правления, на котором в повестку дня включается вопрос о приеме в члены СЖР. Присутствие на заседании правления вступающего обязательно. В исключительных случаях (болезнь, большое расстояние, командировка) решение принимается заочно по каждой кандидатуре индивидуально большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.

Вопрос о включении в повестку дня заседания правления выносится по мере поступления заявлений от желающих вступить в члены СЖР.

Взносы перечисляются на расчетный счет организации или принимаются в кассу.

Банковские реквизиты:

Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

(8452) 69-54-43, zlatln@mail.ru

ИНН: 6450072461, КПП: 645501001

Расчетный счет: 40703810400000007289

Кор. счет: 30101810100000000722

Банк: АО "Экономбанк" г. Саратов

БИК: 046311722

Назначение платежа: взнос от ФИО Для вступления в СЖР необходимо подать следующие документы:1. Личное заявление в произвольной форме с указанием места работы, адреса эл. почты, домашнего адреса, номера мобильного телефона. Вступающий подтверждает, что он с Уставом знаком, разделяет цели общественной организации и Кодекса профессиональной этики".2. Две рекомендации от членов СЖР (стаж не менее 2 лет)3. Автобиография4. 2 цветные фотографии 3*4 или 4*55. 300 рублей за бланк билета6. 500 рублей как вступительный взносВступающего заблаговременно оповещают о дате заседания правления, на котором в повестку дня включается вопрос о приеме в члены СЖР. Присутствие на заседании правления вступающего обязательно. В исключительных случаях (болезнь, большое расстояние, командировка) решение принимается заочно по каждой кандидатуре индивидуально большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.Вопрос о включении в повестку дня заседания правления выносится по мере поступления заявлений от желающих вступить в члены СЖР.Взносы перечисляются на расчетный счет организации или принимаются в кассу.Банковские реквизиты:Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»(8452) 69-54-43, zlatln@mail.ruИНН: 6450072461, КПП: 645501001Расчетный счет: 40703810400000007289Кор. счет: 30101810100000000722Банк: АО "Экономбанк" г. СаратовБИК: 046311722Назначение платежа: взнос от ФИО