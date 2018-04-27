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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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ПРАВИЛА ПРИЕМА В СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
Актуально » Главные новости — 4-мая-2018 — прочитано 21 раз
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением конференции
Саратовского регионального отделения
Союза журналистов России
27 апреля 2018 г.
ПРАВИЛА ПРИЕМА В СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
Для вступления в СЖР необходимо подать следующие документы:
1. Личное заявление в произвольной форме с указанием места работы, адреса эл. почты, домашнего адреса, номера мобильного телефона. Вступающий подтверждает, что он с Уставом знаком, разделяет цели общественной организации и Кодекса профессиональной этики".
2. Две рекомендации от членов СЖР (стаж не менее 2 лет)
3. Автобиография
4. 2 цветные фотографии 3*4 или 4*5
5. 300 рублей за бланк билета
6. 500 рублей как вступительный взнос
Вступающего заблаговременно оповещают о дате заседания правления, на котором в повестку дня включается вопрос о приеме в члены СЖР. Присутствие на заседании правления вступающего обязательно. В исключительных случаях (болезнь, большое расстояние, командировка) решение принимается заочно по каждой кандидатуре индивидуально большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.
Вопрос о включении в повестку дня заседания правления выносится по мере поступления заявлений от желающих вступить в члены СЖР.
Взносы перечисляются на расчетный счет организации или принимаются в кассу.
Банковские реквизиты:
Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»
(8452) 69-54-43, zlatln@mail.ru
ИНН: 6450072461, КПП: 645501001
Расчетный счет: 40703810400000007289
Кор. счет: 30101810100000000722
Банк: АО "Экономбанк" г. Саратов
БИК: 046311722
Назначение платежа: взнос от ФИО