Положение о порядке внесения вступительных и членских взносов Актуально » Главные новости — 4-мая-2018 — прочитано 23 раз Положение о порядке внесения вступительных и членских взносов

«УТВЕРЖДЕНО» Решением конференции

Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России 27 апреля 2018 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты взносов членами Саратовского регионального отделения Союза журналистов России (далее - Организация).

1.2. Данное Положение создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Организации и не противоречит уставным целям и предмету деятельности Организации.

2. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ

2.1. Вступительный взнос в размере 800 руб. уплачивается один раз при вступлении в члены Организации одновременно с подачей документов о приеме в члены Организации (заявление, автобиография, две рекомендации). Из них 300 рублей Организация перечисляет в СЖР (Москва) для оформления членского билета.

2.2. Членский взнос уплачивается ежегодно не позднее 30 апреля за текущий год в установленном конференцией 27.02.2016 в размере 500 руб. для работающих членов Союза журналистов России. Пенсионеры от уплаты взносов освобождены.

2.3. Один член Организации может внести членский взнос за другого члена или нескольких членов СЖР. Организация при этом не несет ответственности за возникающие финансовые взаимоотношения своих членов и не участвует каким-либо образом в этих соглашениях. При поступлении средств каждому выдается оформленный надлежащим образом вкладыш к членскому билету, подкрепленный печатью Организации. Без вкладыша членский билет недействителен.

2.4. Член Организации вправе досрочно исполнить обязанность по уплате ежегодных взносов. В случае досрочного внесения взносов более чем за один год, оплата осуществляется в размере, установленном на текущий год.

2.5. Уплата вступительного и членского взносов осуществляется путем внесения в кассу Организации или путем перечисления на расчетный счет Организации.

2.6. Членам Организации, уплатившим взносы, делаются отметки в учетных документах и выдается вкладыш с отметкой об оплате, скрепленный печатью. Членский билет без вкладыша недействителен.

2.7. Правление Организации вправе изменять размер обязательных ежегодных членских взносов с последующим утверждением на конференции. Организация уведомляет членов СЖР об изменении размера членских взносов путем размещения информации на сайте Организации либо путем письменного уведомления руководителей структурных подразделений (первичных организаций) Организации не позднее, чем за пятнадцать дней до вступления соответствующих изменений в силу.

2.8. В случае неуплаты членом Организации членских взносов, Организация направляет ему уведомление с предупреждением о нарушении Устава Организации и предложением погасить задолженность в течение 30 дней со дня получения предупреждения. Если член Организации в указанный в предупреждении срок задолженность не погасил, вопрос об исключении его из членов СЖР выносится на заседание Правления Организации.

Если задолженность не погашалась более трех лет, правление вправе принять решение об исключении из членов СЖР без участия в нем исключаемого.

2.9. Члены Организации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительного или членских взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в Организации.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

3.1. Финансовые поступления от членов Организации используются Организацией для реализации основных направлений ее деятельности, развития материально-технической базы, содержания ее исполнительных органов, поддержку ее членов и структурных подразделений, уставные и иные цели, не противоречащие действующему законодательству.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Данное Положение вводится с 1 июля 2018 года. 1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты взносов членами Саратовского регионального отделения Союза журналистов России (далее - Организация).1.2. Данное Положение создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Организации и не противоречит уставным целям и предмету деятельности Организации.2.1. Вступительный взнос в размере 800 руб. уплачивается один раз при вступлении в члены Организации одновременно с подачей документов о приеме в члены Организации (заявление, автобиография, две рекомендации). Из них 300 рублей Организация перечисляет в СЖР (Москва) для оформления членского билета.2.2. Членский взнос уплачивается ежегодно не позднее 30 апреля за текущий год в установленном конференцией 27.02.2016 в размере 500 руб. для работающих членов Союза журналистов России. Пенсионеры от уплаты взносов освобождены.2.3. Один член Организации может внести членский взнос за другого члена или нескольких членов СЖР. Организация при этом не несет ответственности за возникающие финансовые взаимоотношения своих членов и не участвует каким-либо образом в этих соглашениях. При поступлении средств каждому выдается оформленный надлежащим образом вкладыш к членскому билету, подкрепленный печатью Организации. Без вкладыша членский билет недействителен.2.4. Член Организации вправе досрочно исполнить обязанность по уплате ежегодных взносов. В случае досрочного внесения взносов более чем за один год, оплата осуществляется в размере, установленном на текущий год.2.5. Уплата вступительного и членского взносов осуществляется путем внесения в кассу Организации или путем перечисления на расчетный счет Организации.2.6. Членам Организации, уплатившим взносы, делаются отметки в учетных документах и выдается вкладыш с отметкой об оплате, скрепленный печатью. Членский билет без вкладыша недействителен.2.7. Правление Организации вправе изменять размер обязательных ежегодных членских взносов с последующим утверждением на конференции. Организация уведомляет членов СЖР об изменении размера членских взносов путем размещения информации на сайте Организации либо путем письменного уведомления руководителей структурных подразделений (первичных организаций) Организации не позднее, чем за пятнадцать дней до вступления соответствующих изменений в силу.2.8. В случае неуплаты членом Организации членских взносов, Организация направляет ему уведомление с предупреждением о нарушении Устава Организации и предложением погасить задолженность в течение 30 дней со дня получения предупреждения. Если член Организации в указанный в предупреждении срок задолженность не погасил, вопрос об исключении его из членов СЖР выносится на заседание Правления Организации.Если задолженность не погашалась более трех лет, правление вправе принять решение об исключении из членов СЖР без участия в нем исключаемого.2.9. Члены Организации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительного или членских взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в Организации.3.1. Финансовые поступления от членов Организации используются Организацией для реализации основных направлений ее деятельности, развития материально-технической базы, содержания ее исполнительных органов, поддержку ее членов и структурных подразделений, уставные и иные цели, не противоречащие действующему законодательству.4.1. Данное Положение вводится с 1 июля 2018 года.